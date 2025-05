Condiţiile puse de Adela Popescu ca să se întoarcă în televiziune: „Să fie și după regulile mele”

Adela Popescu a dezvăluit că a pus nişte condiţii clare şi irevocabile, ca să se întoarcă în televiziune. Vedeta a explicat cum se simte de când a luat o pauză şi ce anume nu ar putea repeta în cariera sa profesională.

După ani întregi petrecuţi pe micile ecrane, Adela Popescu, una dintre cele mai îndrăgite figuri ale showbizului românesc, pare că a închis capitolul televiziunii zilnice. Vedeta, cunoscută pentru rolurile din telenovele ca „Lacrimi de iubire” sau „Aniela” şi pentru postura de prezentatoare la Vorbeşte Lumea, a ales să pună familia pe primul loc.

Întrebată recent de cancan.ro dacă ar accepta să revină pe sticlă, Adela a fost cât se poate de clară: „Genul acela de program, zi de zi, nu se va mai întâmpla”, a spus vedeta pentru cancan.ro.

Adela Popescu nu exclude o revenire pe micul ecran, dar numai în condiţiile sale. Soţia lui Radu Vâlcan a stabilit clar că rutina zilnică şi programul încărcat nu mai sunt o opţiune. Mai degrabă, proiectele punctuale, bine definite şi cu timp limitat sunt cele care o atrag.

„Păi, de exemplu, și un film de lungmetraj, așa cum am făcut Retreat Vama Veche a însemnat practic șase săptămâni și apoi, gata, îți vezi de treabă. Și un proiect de televiziune, dar, de asemenea, să nu fie zilnic. Adică să nu stau foarte mult timp plecată de lângă copii” , a mai spus vedeta.

Viaţa de familie a Adelei Popescu e departe de a fi una liniştită. Actriţa a mărturisit cu sinceritate că cei trei băieţi pe care îi are o solicită din plin, iar ideea de a fi o „mamă cool” nu e deloc uşor de pus în practică. Cu sinceritate şi autoironie, Adela a vorbit despre haosul controlat din casa lor şi despre luptele zilnice ale unei mame.

„Toate ne dorim să fim mame cool, doar că de cele mai multe ori nu ne iese, pentru că sunt niște stimuli pe care nu îi poți controla. Adică eu mi-am imaginat că o să fiu o mamă foarte cool. Nu știu dacă și sunt, sincer. Mă gândesc uneori, când mai ridic tonul… Niciodată nu mi-am imaginat că voi face asta. Sunt situații pe care nu le poți gestiona decât așa.

Eu totuși am o haită acasă, nu am un copil. Am trei băieți, un efect de haită incredibil, adică la noi nu… Atunci eu trebuie să fiu cea mai lupoaică dintre toți”, a completat Adela Popescu pentru cancan.ro.