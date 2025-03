Adela Popescu, emoționată până la lacrimi după ce fiul cel mare, Alexandru Vâlcan, i-a scris o scrisoare: „Ce credeți, am plâns?”

Adela Popescu a publicat în mediul online o scrisoare pe care fiul cel mare, Alexandru Vâlcan, i-a scris-o la școală. Joi, 6 martie, actrița a participat la serbările tuturor celor trei copii. Fiii cei mici, Andrei și Adrian, au avut o serbare comună, în timp ce fiul cel mare a avut o festivitate separată.

Adela Popescu, emoționată până la lacrimi după ce fiul cel mare, Alexandru Vâlcan, i-a scris o scrisoare

Adela Popescu (38 de ani) a început primăvara anului 2025 cum nu se putea mai bine. Actrița a participat în această dimineață la serbările tuturor celor trei copii ai săi, Alexandru, Andrei și Adrian, cât tatăl lor se află în Thailanda. Radu Vâlcan (48 de ani) a început filmările celui de-al nouălea sezon „Insula Iubirii”.

În mediul online, fosta prezentatoare de la Pro TV a împărtășit o scrisoare emoționantă pe care fiul cel mare i-a oferit-o cu ocazia zilei de 8 Martie.

„Mama mea



Mama, ești cea mai bună mamă pe care și-o poate imagina un copil sau adult.

Tu ești frumoasă, ai părul lung, ești înaltă și fină. Mai pot zice că ești bună, blândă, altruistă și haioasă. Sunt recunoscător pentru că ne aperi și că atunci când avem nevoie de ajutor ești lângă noi.

Momentul special cu tine a fost în Thailanda când era noapte și am ieșit afară.

Ești cea mai bună mamă din acest univers.

Alex Vâlcan”, a scris fiul cel mare al actriței.

În dreptul fotografiei publicate la Instagram Story, Adela Popescu și-a întrebat cei aproape un milion și jumătate de urmăritori: „Ce credeți, am plâns?”.

Citește și: „Acum le povestesc și nu mișcă nimic în mine rău.” Adela Popescu, dezvăluiri dureroase despre copilăria petrecută la Șușani

Adela Popescu, tradiție nouă cu copiii ei: „Este senzațional”

În urmă cu un an, Adela Popescu a început o nouă tradiție cu cei trei băieți. De acum înainte, actrița va petrece timp separat cu fiecare în parte. În familiile cu mai mulți copii, aceste întâlniri sunt o oportunitate atât pentru părinți, cât și pentru cei mici.

„Am început întâlnirile separate cu copiii mei. Au mare nevoie de timp dedicat doar pentru ei. Și recunosc că și pentru mine este senzațional ca toată energia și atenția mea să se îndrepte către lumea fascinantă a fiecăruia în parte”, a scris Adela Popescu în mediul online.

Citește și: Adela Popescu, dezvăluiri despre lupta cu depresia. Cum a reușit să depășească momentele dificile: „Eram foarte obosită”

Adela Popescu și Radu Vâlcan nu-și mai doresc alți copii

Adela Popescu și Radu Vâlcan au declarat că nu se mai văd devenind părinți pentru a patra oară.

„Am avut o singură discuție pe tema asta, dar a trecut repede. Întrebarea a fost pusă așa: «Dacă am ști sigur 100% că al patrulea e fetiță, ne-am băga?». Am avut așa, trei secunde, și am zis «NU». Și el: «Nu, nu, uită discuția asta»”, a povestit Adela Popescu, în podcastul Oanei Andoni.

Când prietena ei, Laura Cosoi (43 de ani), și-a anunțat a patra sarcină, actrița a comentat în mediul online: „Pui așa o presiune…”. Laura și soțul ei, Cosmin Curticăpean, au patru fetițe, Rita, Vera, Lara și Aida.

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează un cuplu din anul 2010 și sunt căsătoriți din 2015. Actorii s-au cunoscut pe platourile de filmare ale telenovelei „Iubire și onoare”. După o pauză de câțiva ani, Adela și Radu au fost din nou colegi în filmul „Retreat Vama Veche”, care s-a lansat anul trecut.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News