„Acum le povestesc și nu mișcă nimic în mine rău.” Adela Popescu, dezvăluiri dureroase despre copilăria petrecută la Șușani

Adela Popescu a deschis ușa către copilăria ei petrecută la țară și i-a invitat pe cei care o apreciază să o descopere dincolo de farmecul irezistibil al vieții de actriță, cântăreață și prezentatoare TV. Protagonista din „Retreat Vama Veche” a vorbit despre decesul uneia dintre bunici, despre înmormântările la care a participat în copilărie și despre cum a muncit porumbii înainte să devină una dintre cele mai îndrăgite actrițe. Aceste amintiri au făcut-o să ia o decizie în legătură cu cei trei copii.

Adela Popescu a povestit mai multe momente dureroase din copilăria ei

Adela Popescu (38 de ani) a împărtășit o bucățică generoasă din copilăria ei cu cei care o urmăresc pe rețelele sociale. Fosta prezentatoare de la „Vorbește Lumea” a enumerat mai multe experiențe dureroase din perioada petrecută la Șușani, înainte să se mute la București și să-și urmeze visul de a deveni cântăreață și actriță.

„Am văzut-o pe mamaie Titina stingându-se în dureri, pe tata tăind găini, porci, și chiar un vecin mușcat de câine sub ochii mei. Am un umăr mai șubred după ce calul lui tataie Gheorghe, sătul de tupeul meu, m-a mușcat cu gingiile ca atenționare. La țară, înmormântările erau ceva firesc, astfel participând la toate ceremoniile, unele dintre ele fiind foarte dure și directe. Am prins polidinul și penicilina în serii îndelungi, mi-am rupt noada la săniuș, și mi-au fost scoase câteva măsele pe viu”, a povestit Adela Popescu pe Facebook și Instagram.

„Sunt simple bucăți din copilăria mea, așezate lângă alte momente frumoase, minunate, magice.”

Deși adolescența și-a petrecut-o la București, unde a urmat Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti”, Adela a muncit porumbii și a experimentat și „altoieli de la profesori” înainte de a-și părăsi localitatea natală.

„Am muncit porumbii pe arșița puternică și am mers la școală toată copilăria pe jos, printre nămeți până la genunchi. Chiar și câteva altoieli de la profesori îmi amintesc. De toate îmi amintesc. Probabil m-au impresionat cumva atunci, dar acum le povestesc și nu mișcă nimic în mine rău. Sunt simple bucăți din copilăria mea, așezate lângă alte momente frumoase, minunate, magice”, și-a continuat actrița mesajul.

Decizia pe care actrița a luat-o în legătură cu cei trei copii, după ce și-a analizat propria copilărie

Traversând toate aceste evenimente din copilărie, Adela a ajuns la concluzia că singurele amintiri triste și dureroase de atunci sunt conflictele dintre părinții ei, Doina și Doru Popescu.

„Singurele amintiri care mă dor și îmi provoacă și acum tristețe sunt certurile dintre părinții mei… Conflictele dintre cele două părți egale care mă compun. Și nici măcar nu se certau extraordinar de des. Nu trag concluzii pentru voi, trag pentru mine. Sunt convinsă că evenimentele traumatice sunt diferite pentru fiecare în parte, însă eu m-am hotărât să nu mă mai stresez când tataie Doru taie găina de față cu copiii, și mai degrabă să respir de două ori când mă enervează soțul și îmi vine să izbucnesc de față cu ei”, a mai povestit prezentatoarea TV.

„PS: Radu, ce noroc avem că nu sunt certăreață”, a încheiat Adela.

Adela Popescu și Radu Vâlcan (48 de ani) formează un cuplu din anul 2010 și sunt căsătoriți din 2015. Fosta prezentatoare de la Pro TV și prezentatorul de la Antena 1 au trei copii împreună, pe Alexandru, Andrei și Adrian.

