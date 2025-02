Adela Popescu, dezvăluiri despre lupta cu depresia. Cum a reușit să depășească momentele dificile: „Eram foarte obosită”

Adela Popescu (39 ani) a dezvăluit că s-a confruntat și ea, la fel ca multe alte vedete, cu anxietatea și depresia. Îndrăgita actriță a vorbit deschis despre stările pe care le-a avut în acea perioadă, dar și cum a reușit să depășească momentele dificile. Soția lui Radu Vâlcan a mărturisit că a avut nevoie de un an de pauză pentru a-și reveni din oboseala cronică care a condus-o la acea depresie puternică.

Adela Popescu este una dintre cele mai îndrăgite actrițe din România și are o viață plină și frumoasă alături de Radu Vâlcan și cei trei copii ai lor, Alexandru, Andrei și Adrian. Aceasta se bucură de clipele petrecute cu familia și spune că îi este greu să renunțe la viața de acum pentru a reveni pe micile ecrane.

După ce a filmat la mai multe seriale, oboseala și-a spus cuvântul, iar Adela Popescu a intrat într-o depresie adâncă.

„Am avut depresie după ce am născut primul copil, dar era cumva o îngrijorare, depresie postnatală care nu m-a ținut mult pentru că m-a ajutat emisiunea că m-am întors. Dar am avut una foarte puternică după vreo cinci seriale pe care le-am făcut. Eram foarte obosită și pe fond de oboseală și pe netrăit nimic în afară de asta, am făcut o depresie puternică”, a dezvăluit Adela Popescu pentru Wowbiz.

Deși depresia a fost una puternică, actrița a ales să nu apeleze la ajutorul unui specialist, găsind resursele necesare pentru a se reechilibra.

„Am făcut pauză în momentul acela. Am luat pauză un an, timp în care m-am înscris la facultate și am făcut cumva alte lucruri care mi-au hrănit mintea și curiozitatea, și în felul ăsta am cam depășit”, a precizat ea.

De ce nu revine actrița pe micile ecrane

În prezent, Adela Popescu spune că îi este greu să renunțe la viața pe care o duce acum, când este odihnită și relaxată, pentru a reveni la programul încărcat impus de proiectele televizate.

„Ce să zic, sunt multe lucruri la care trebuie să renunț. Adică îmi place mult viața pe care o am acum și ar trebui să renunț la odihnă asta pe care o simt acum, și la relaxare. Și am scăpat, în sfârșit, după un an și jumătate, de oboseala aceea permanentă“, a dezvăluit actrița.

De asemenea, în ultima perioadă, Adela Popescu a decis să își împartă vacanțele în două: jumătate cu copiii și jumătate doar cu soțul ei.

„Fabuloasă! Fabuloasă! I-am spus și Laurei (n.r. Cosoi), care a stat o lună cu copiii. Noi ne-am împărțit luna în două, adică două săptămâni cu copiii și zece zile noi. I-am zis Laurei, „Crede-mă, lasă-i acasă după două săptămâni’. Vacanța în doi este superbă. Noi ne-am simțit extraordinar, a fost o vacanță superbă. Mi-a dat din nou șansa să fiu din nou în relație, să mă simt femeie. Pentru mine a fost super, adică aveam timp să fac ceva și în avion. Dacă voiam să dorm, să citesc, să beau un pahar de vin, mă uit la un serial”, a mai povestit ea.

