Cătălin Bordea, primele declarații despre noua iubită: „Și fata e reală, și relația e reală”

Cătălin Bordea (40 ani) și-a regăsit liniștea după divorțul de Livia Eftimie. Actorul a mărturisit că se află într-o nouă relație, iar cea care a făcut primul pas a fost iubita lui. Deși preferă să păstreze viața privată departe de ochii curioșilor, de data aceasta Cătălin a ales să vorbească deschis despre femeia care l-a făcut din nou să zâmbească.

Cătălin Bordea, primele declarații despre noua iubită

Cătălin Bordea a trecut printr-o perioadă dificilă a vieții sale în momentul în care soția lui, Livia, a cerut divorțul, iar mai apoi s-a afișat cu Spike, cu care l-ar fi înșelat pe actor. Însă acum lucrurile par să revină pe făgașul normal în viața lui Bordea, care a întâlnit o femeie care a readus liniștea în viața lui.

Invitat în emisiunea „Un show păcătos”, Cătălin Bordea a precizat că atât fata, cât și relația sunt reale și chiar a povestit cum a început această poveste de dragoste.

„Și fata e reală, și relația e reală. (…) Sunt super ok, adică nu pot să zic că sunt fericit, sunt foarte liniștit. M-am liniștit destul de tare, comunicăm foarte bine, avem o conexiune foarte faină. Și ea practică sportul, a făcut și sport de performanță, zilnic la sală.”, a spus Cătălin Bordea în emisiunea lui Dan Capatos.

Citește și: Livia Eftimie a primit un cadou inedit de la Spike. Cum a reacționat fosta soție a lui Cătălin Bordea

Citește și: Ce a spus Nelu Cortea despre munca „de sclavă” pe care Livia Eftimie, fosta soţie a lui Cătălin Bordea, o făcea la clubul de stand-up: „Un salariu mai mare decât pregătirea”

Cum a început relația actorului cu partenera sa

Cătălin Bordea a afirmat că se simte foarte bine în noua relație. Totuși, deși nu poate spune că este „fericit”, acesta a subliniat faptul că este „foarte liniștit”.

Întrebat cum a cunoscut pe cea care îi este acum iubită, actorul a precizat că totul a început de la un tatuaj.

Citește și: Cristina Cioran a născut al doilea copil la 47 de ani. Primele declarații ale fostului iubit, Alex Dobrescu, tatăl bebelușului: „Simt o mare responsabilitate”

Citește și: Soacra actriței Ecaterina Ladin, condamnată la închisoare cu suspendare. Raisa Ladin, găsită vinovată pentru înșelăciune și fals în înscrisuri

„Am început de la tatuajul ăsta. Mi-am făcut 444 aici, sub barbă. (…) Are și ea același număr tatuat pe ceafă. De aici am început discuția. Eu i-am spus ce înseamnă numărul ăsta pentru mine, ea mi-a spus ce înseamnă pentru ea. Ea a făcut primul pas, când am pus eu tatuajul, mi-a scris”, a povestit Cătălin Bordea.

Cei doi au acum o relație armonioasă, însă nu vor să grăbească lucrurile, ci să se bucure de fiecare etapă, pe rând. Astfel, ei au decis c ă încă nu este timpul să se mute împreună.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Cătălin Bordea

Sursă foto: Instagram, Facebook

Urmărește-ne pe Google News