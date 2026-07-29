Ce îi reproșează Antonia lui Alex Velea: „Încerc să fiu atent”

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Antonia și Alex Velea formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc, bazat pe dragoste și respect. Ce spune Alex despre nunta lor, reproșurile Antoniei și secretele unei relații echilibrate.

Alex Velea, dezvăluiri despre nunta cu Antonia, reproșurile pe care i le face partenera și secretul relației lor

Antonia și Alex Velea formează un cuplu stabil de mai bine de 13 ani. Cu toate acestea, sunt și lucruri pe care cei doi și le reproșează unul celuilalt. Într-un interviu pentru Viva.ro, Alex Velea vorbește despre relația lor, despre cum reușesc să mențină echilibrul și despre planurile pentru mult așteptata nuntă.

Fanii cuplului sunt nerăbdători să afle când vor păși cei doi în fața altarului, dar Alex mărturisește că nu există grabă. „Da, este probabil întrebarea pe care o primim cel mai des. Noi ne bucurăm de relația noastră și nu simțim presiunea unui calendar. Când va fi momentul potrivit, cu siguranță vom împărtăși acest lucru cu oamenii care ne sunt aproape”, a spus el, pentru sursa citată.

Cât despre tematica evenimentului sau alegerea nașilor, artistul preferă să păstreze misterul: „Avem idei și am discutat despre cum ne-am dori să fie, dar preferăm să păstrăm anumite lucruri doar pentru noi până când va veni momentul”.

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Cum își rezolvă conflictele

După mai bine de un deceniu petrecut împreună, Alex și Antonia au învățat să-și gestioneze diferențele și să se sprijine reciproc. „Cred că timpul te învață să ai mai multă răbdare și să înțelegi mai bine omul de lângă tine. Evident că există și diferențe sau mici discuții, dar am învățat să comunicăm și să găsim echilibrul”, explică Alex.

Unul dintre lucrurile pe care Antonia i le reproșează cel mai des este faptul că își dedică uneori prea mult timp muncii. „Probabil că uneori muncesc prea mult și nu reușesc să mă deconectez complet. Iar după o discuție încerc să fiu atent, să ascult și să repar lucrurile prin gesturi simple și sincere”, spune artistul.

De-a lungul anilor, cei doi și-au construit o relație bazată pe încredere și respect reciproc. Întrebat despre cum gestionează statutul de femeie admirată al Antoniei, Alex a declarat: „Pentru mine, Antonia este în primul rând omul pe care îl iubesc. Mă bucur că este apreciată și admirată, dar relația noastră se bazează pe încredere și respect”.

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Secretul relației lor

Chiar și cu programele lor încărcate, Alex și Antonia găsesc mereu timp pentru momentele petrecute împreună. „Încercăm să găsim timp pentru noi indiferent cât de aglomerat este programul. Uneori poate fi o seară liniștită acasă sau o vacanță scurtă în familie. Lucrurile simple sunt cele care contează cel mai mult”, spune Alex, subliniind importanța micilor gesturi în menținerea unei relații sănătoase.

Antonia și Alex Velea s-au cunoscut în 2009, când fiecare dintre ei forma un alt cuplu. Relația lor a început mult mai târziu însă, la finalul anului 2012, după ce fiecare s-a separat de fostul partener de viață.

„Am fost prieteni mult timp. Cred că ne-am cunoscut în 2009. A venit la studio cu Tom Boxer, cu piesa «Morena», își doreau o piesă mai urbană. (…) Nu simțeam și n-aș fi făcut pasul ăsta. Mi-am pus un scut, eram căsătorit. Și la ea era un scut, era într-o relație și se comporta ca atare. Nu flirtam, nu ne făceam ochi dulci. N-am anticipat nimic, pur și simplu s-a întâmplat”, a povestit Alex Velea în februarie 2021, în podcastul „Aproximativ discuții”, găzduit de Gojira.

Foto: Instagram

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