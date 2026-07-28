Anamaria Prodan, apariție rară în costum de la baie, la 53 de ani: „O femeie care se îngrijește”

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Anamaria Prodan și-a etalat silueta tonifiată în mediul online. Impresara s-a filmat într-un bikini negru în vacanță.

Anamaria Prodan, apariție rară în costum de la baie, la 53 de ani

Anamaria Prodan se află în vacanță în Italia, unde s-a filmat în bikini și a publicat imaginile video pe Instagram. Vedeta a primit complimente pentru silueta tonifiată, dar și critici pentru că a ales să se afișeze în mediul online în ipostaze sexy.

„Ești superbă, o femeie care se îngrijește”, a scris cineva. „Felicitări, ești un exemplu”, a fost un alt comentariu.

„Îmi placi maxim ca persoană, dar ai câteodată niște scăpări. Ești elegantă și prea doamnă pentru a face tipul ăsta de poze.. nu îți stă bine!!!”, a spus altcineva. „Pentru cine te mai expui? Zici că-ți iubești partenerul… Îl iubești din vorbe, faptul că te afișezi așa, spune altceva…”, a fost o altă părere.

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Cum se menține în formă la 53 de ani

Anamaria Prodan acordă o atenție deosebită sănătății și aspectului fizic. Face mișcare, este atentă la alimentație și este adepta tratamentelor faciale și corporale și intervențiilor minim invazive.

„Merg la sală, la masaj, încerc să pun «frână» la dulciuri, care îmi plac la nebunie, și mănânc sănătos. Am grijă de mine, căci (…) vârsta nu iartă. Vine din genă totul. Bunica și mama mea arătau superb după 60 de ani. Eu sunt ok la 50, iar la 60 o să arăt superb! La 70 minunat și la 80 fabulos”, a spus Anamaria Prodan în 2022, pentru Click!.

Totodată, impresara este de părere că frumusețea și vitalitate sunt direct proporționale cu fericirea interioară. „Am 53 de ani și mă simt ca la 30! Trăiesc cele mai frumoase momente ale vieții mele. Alături de copiii mei, în ultimii ani am construit ceva măreț. Îmi place să port extensii! Am cele mai bune extensii de păr. Am parteneri de nădejde în businessurile mele de care sunt foarte mândră și în care am pus foarte mult suflet și enorm de multă muncă. Sunt foarte mulțumită de noul meu look”, a mai declarat Anamaria Prodan, pentru sursa citată.

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Ce spune despre operațiile estetice

Impresara este de asemenea adepta tratamentelor faciale și corporale și susține că nu are operații fizice.

„N-am operații estetice, cum comentează lumea, nu-s tăiată pe la față, prin păr, etc. Efectiv, îmi fac tratamente normale, tratamente cu exizomi la prietena mea Nada Kurbe, care are grijă de partea exterioară. Dar, cum mi-a spus și ea: «La tine totul vine din interior». În momentul în care-ți găsești liniștea și ierți, te eliberezi, acesta este rezultatul!”, a declarat Anamaria Prodan.

Foto: Instagram

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