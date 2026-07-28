Cum a ajuns Dima Trofim la spital, în timp ce era în vacanță în Bulgaria. Cât l-a costat o perfuzie

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Dima Trofim, celebrul actor din „La La Band”, a povestit despre o experiență neplăcută pe care a avut-o în vacanța în Bulgaria. El a ajuns la spital, după ce a acuzat stări de rău. Iată ce s-a întâmplat cu actorul.

Cât a plătit actorul pentru o perfuzie într-un spital din Bulgaria

Dima Trofim, actorul din serialul „Destine cu parfum de lavandă”, a povestit că, în ultima zi de vacanță petrecută în Bulgaria, i s-a făcut rău dintr-o dată. A început să aibă febră mare, vărsături și dureri puternice de cap.

La început a sperat că își va reveni, însă starea lui nu s-a îmbunătățit, așa că a ales să meargă la spital.

La unitatea medicală, el a primit o perfuzie, iar pentru tratament a plătit suma de 460 de euro. Actorul le-a spus urmăritorilor ce a pățit, surprins fiind de costurile unei perfuzii la vecinii bulgari.

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„ 460 DE EURO o perfuzie în Bulgaria?! Ultima noastră zi de vacanță din Bulgaria s-a încheiat… cu ambulanța la hotel. Nu am de ce să mă ascund și să vă arăt doar partea frumoasă a vacanțelor. Vreau să vă povestesc și momentele mai puțin plăcute, pentru că și ele fac parte din realitate. Am rămas fără cuvinte. Serios acum… cum poate ajunge o perfuzie să coste aproape 2.500 de lei? De unde un asemenea preț? Cum este posibil?”, a declarat actorul, pe rețelele sociale.

A plătit întreaga sumă, deși avea asigurare de călătorie

El a trebuit să plătească suma pe loc, deși avea asigurare de călătorie, iar acum speră să își recupereze banii.

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„Am plătit pe loc, pentru că nu aveam altă variantă. Din fericire, aveam asigurare medicală de călătorie, așa că acum urmează să trimit toate documentele și sper să îmi recuperez cât mai repede banii. Între timp am ajuns în București și mă simt mai bine. Încă mă mai supără puțin capul, dar sunt clar pe drumul cel bun”, a mai spus actorul.

Mai mult, actorul spune că a rămas șocat când a văzut „nota de plată”. El și-a întrebat urmăritorii ce părere au despre acest lucru.

„Totuși… încă nu-mi iese din minte suma aceea. 460 de euro înseamnă câteva nopți bune de cazare. Înseamnă aproape salariul minim net pe o lună în Bulgaria. Iar eu i-am plătit pentru câteva minute și o perfuzie. Voi ce părere aveți? Vi se pare un preț justificat sau vi se pare exagerat?”

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