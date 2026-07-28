Irina Columbeanu, schimbare de look impresionantă. Cum arată fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel

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Irina Columbeanu le-a arătat urmăritorilor săi noua schimbare de look. Fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu, care trăiește la New York, a publicat pe rețelele de socializare mai multe imagini în care apare cu o înfățișare diferită, iar fotografiile au atras imediat atenția fanilor. Iată cum arată tânăra acum.

Irina Columbeanu, transformare de look

Fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu este o tânără pasionată de mediul online. Ea este creatoare de conținut pe TikTok, acolo unde postează frecvent filmulețe în care le arată urmăritorilor cum arată o zi din viața ei.

Tânăra locuiește și studiază la New York și recent a făcut o vizită la un salon de înfrumusețare, unde a ales să își schimbe look-ul. Fanii au apreciat imediat schimbarea de înfățișare a Irinei Columbeanu.

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Ea a ales să își facă breton, iar după tunsoare, le-a arătat urmăritorilor cum arată coafată și cu noul accesoriu. Fanii au reacționat rapid și au complimentat-o pentru noua coafură. Mulți i-au spus tinerei că o avantajează foarte tare bretonul și îi pune în valoare trăsăturile.

Cum arată viața ei în America

Irina Columbeanu a vorbit despre cum arată viața ei în America. Ea a vorbit despre faptul că se concentrează pe facultate și pe dezvoltarea personală, nefiind momentan interesată de o relație amoroasă. Ea a mărturisit că nu o deranjează ca bărbatul să fie român și că poate fi din orice țară, cât timp respectă anumite criterii pe care ea le caută la un potențial partener.

„Nu, nu m-am concentrat pe acest aspect. Și nici nu cred că o să mă concentrez prea curând. Încep și facultatea. Deci… nu, mulțumesc! (…) Român?! E o posibilitate. Nu am limite stricte. Sunt OK cu orice bărbat, din orice țară, doar dacă mă respectă și e ceea ce caut eu”.

Cât despre familia ei, Irina Columbeanu spune că a avut o viață foarte norocoasă și este fericită cu faptul că părinții ei au luat decizia de a se despărți.

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„Am avut o viață foarte norocoasă. Și sunt foarte recunoscătoare. (…) Sunt fericită că părinții mei au luat decizia să se despartă, pentru că așa a fost mai bine pentru amândoi. Sunt fericită pentru ei. (…) Sunt foarte norocoasă datorită părinților mei. Nu înțeleg de ce doamnele de 60 de ani comentează viața unei fete de 18 ani care abia și-a început viața”, a explicat Irina Columbeanu.

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