Dezvăluiri despre începuturile relației lui Cosmin Cernat cu soția lui: „Nu mă suferea la început, spunea că sunt arogant”

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Cosmin Cernat și Mădălina, soția lui, sunt împreună de mulți ani. Cei doi s-au întâlnit în perioada în care la Kanal D, însă începutul relației lor nu a fost nicidecum romantic, ci mai degrabă cu năbădăi.

Cum au arătat începuturile relației lui Cosmin Cernat cu Mădălina

Prezentatorul Tv și soția lui s-au cunoscut pe holurile televiziunii Kanal D, unde lucrau amândoi acum mai bine de 15 ani.

Cosmin Cernat a recunoscut că prima impresie pe care i-a lăsat-o Mădălinei nu a fost una prea pozitivă, ci dimpotrivă. Soția lui îl percepuse drept arogant.

„Nu prea mă suferea la început, spunea că sunt arogant. Până m-a cunoscut mai bine și și-a dat seama că nu sunt. Că sunt cu totul altă persoană decât pare, la prima vedere, pe coridoarele unei instituții”, a mărturisit el.

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Ulterior, câțiva ani mai târziu, cei doi aveau să facă față unei experiențe impresionante împreună. Cei doi au locuit în Canada, iar asta le-a sudat mult relație și a fost o experiență importantă pentru viitorul lor împreună.

„Relația noastră a crescut frumos. A contat enorm și perioada din Canada, pentru că, atunci când ești departe de țară, există două variante: ori te sudezi foarte bine, ori te desparți”, a adăugat Cosmin Cernat pentru VIVA!.

Cât despre cererea în căsătorie, Cosmin Cernat a mărturisit că nu a fost nimic special, ci a venit foarte natural, într-o discuție.

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„Stăteam de vorbă și i-am zis: «Nu vrei să ne căsătorim?». Și a zis: «Bine!». Și am făcut-o.”

Cum se înțeleg după 17 ani împreună

Prezentatorul a vorbit despre neînțelegerile din cadrul căsniciei, însă spune că nu s-a certat niciodată grav cu soția lui. Mai mult, el a spus că unele discuții sunt normale într-o familie.

„Dacă o întrebi pe ea, va spune că ne-am mai și certat. Eu cred că cearta în cuplu este bună. Psihologii și psihiatrii vorbesc despre cât de valoroasă este într-un cuplu. Important este să vezi rădăcinile conflictului. Sunt mărunțișuri, de regulă, pe care ne contrazicem. Eu am o vorbă când nu suntem de acord: «Spune ce ai de spus, eu spun ce am de spus, că oricum nu e nimic nou».După 17 ani nu mai există prea multe surprize, ajungi să te cunoști foarte bine cu cel de lângă tine”, a conchis Cernat.

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