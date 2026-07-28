Andreea Marin trage un semnal de alarmă după ce imaginea ei a fost furată cu ajutorul AI: „Nu picați în capcana infractorilor”

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Andreea Marin (51 ani) trage un semnal de alarmă după ce imaginea ei a fost furată cu ajutorul inteligenței artificiale și folosită pentru promovarea unei presupuse scheme de investiții în criptomonede.

Imaginea Andreei Marin, folosită în mod fraudulos

O imagine falsificată cu Andreea Marin, generată prin inteligență artificială, a fost distribuită masiv în spațiul online, încercând să atragă oameni în capcana unei presupuse scheme de investiții. Vedeta a intervenit prompt pe rețelele sociale, atrăgând atenția asupra acestui pericol și îndemnându-i pe toți să fie vigilenți.

„Atenție! Eu pot foarte ușor să văd cu ochiul liber o știre sau o imagine falsă cu mine, dar oamenii din jur nu! Am fost atenționată de către colegii jurnaliști de la @observatorulprahovean că sunt, din nou, folosită fără voia mea ca imagine în știri false de către infractorii din mediul online, pentru ca aceștia să profite astfel de dvs. și să realizeze fraude care vă transformă în victime! De data aceasta, imaginea mea prelucrată cu AI este folosită pentru a promova o schemă de «investiții» în criptomonede”, a transmis Andreea Marin.

Andreea Marin le solicită românilor să nu cadă pradă promisiunilor false de îmbogățire rapidă. Ea subliniază riscurile majore la care se expun cei care oferă date personale sau economii unor escroci care profită de lipsa de informare.

„Nu picați în capcana infractorilor care vă atrag cu promisiuni de câștiguri rapide și ușoare și, mai ales, NU oferiți acces la datele dumneavoastră personale! Puteți rămâne fără economiile de o viață! Voi pune în story linkul către podcastul meu referitor la fraudele online. Acesta demontează multe dintre trucurile folosite de cei care caută să vă păcălească. Este important să fiți informați și să dați podcastul mai departe și altora. Cum altfel ne putem feri de falsuri și dezinformare?”, îndeamnă vedeta.

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Andreea Marin, despre evenimentul de la Parlamentul European

Într-un alt context, Andreea Marin a participat la evenimentul „Nu ești singur afară!”, desfășurat la Parlamentul European din Bruxelles, unde a vorbit cu multă emoție despre sănătatea mentală, un subiect care o preocupă profund. Ea a împărtășit un moment dificil din viața sa, subliniind cât de important este să avem grijă de noi înșine și de cei din jur.

„Plânsul poate fi și terapeutic, e omenește să lăcrimezi, nu o rușine. Acest eveniment, «Nu ești singur afară!» a fost organizat aici, la Parlamentul European, prin bunăvoința echipei Vicepreședintelui Parlamentului European – Nicu Ștefănuță și îi mulțumesc. Este o oportunitate să putem vorbi într-un astfel de cadru despre sănătatea noastră mentală, durerile noastre interioare, deznădejdile, fricile care ne încearcă uneori, fie că suntem în diaspora, departe de casă, sau români care locuim acasă. Eu cred că sănătatea noastră mentală merită grija de care avem nevoie. Nu putem lăsa lucrurile neocrotite! Trebuie să ne ocrotim sănătatea pe toate palierele ei”, a declarat Andreea Marin.

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În fața provocărilor vieții, Andreea Marin subliniază importanța de a-ți găsi forța interioară și de a-ți dezvolta o relație sănătoasă cu tine însuți. Vedeta își inspiră urmăritorii să își descopere resursele interioare și să le folosească pentru a depăși orice obstacol.

„Gândiți-vă cât de mult vă prețuiți voi înșivă! Cât de prieteni sunteți voi cu voi! Cred că trebuie să avem grijă de părerea noastră! Eu am un mare avantaj, dintre toate celelalte dezavantaje care sunt și în viața mea, că în viață oricui, am foarte mare încredere în puterea mea de a mă descurca! Oriunde aș fi în lumea asta, am această credință că eu îmi găsesc un rost! Iau o mătură și știi ce bine fac? Și devin cea care face cel mai bine treaba, cu mătura aia în mână!”, a subliniat Andreea Marin.

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Sursă foto: Facebook, Instagram

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