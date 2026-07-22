Mario Iorgulescu, imaginea și mesajul care ridică semne de întrebare: „Nu accept pe oricine”

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Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesionale de Fotbal, a transmis un mesaj controversat din Italia, unde s-ar afla internat într-o clinică. Totuși, fotografia pe care acesta a publicat-o în mediul online contrazice afirmațiile familiei privind tratamentul urmat de tânărul de 31 de ani.

Mario Iorgulescu, mesaj controversat

Mario Iorgulescu provoacă din nou controverse! Fiul președintelui Ligii Profesionale de Fotbal, Gino Iorgulescu, continuă să atragă atenția publicului prin mesajele sale neașteptate postate pe rețelele de socializare, în ciuda faptului că se află internat într-o clinică de recuperare din Italia.

Într-o postare pe TikTok, acesta a scris: „Nu accept pe oricine pe pagina mea de Insta, ori ne cunoaștem, ori trebuie să fie un motiv bine întemeiat să ne cunoaștem. Vă pup oricum”.

Mesajul a fost însoțit de o fotografie în care Mario Iorgulescu pare mai degrabă într-o vacanță decât într-un mediu medical. Familia sa susține însă că tânărul este încă sub tratament pentru problemele sale de sănătate.

Aceasta nu este prima dată când Mario Iorgulescu atrage atenția publicului cu comportamentul său. În trecut, el a avut mai multe apariții haotice și chiar a fugit de câteva ori din clinica de recuperare.

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Fiul lui Gino Iorgulescu, condamnat la 8 ani și 8 luni de închisoare

În mai 2026, Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare pentru accidentul rutier tragic din septembrie 2019. Atunci, pe șoseaua Chitilei din București, Dani Vicol, un tânăr de doar 24 de ani, și-a pierdut viața.

Potrivit anchetei, fiul lui Gino Iorgulescu conducea sub influența alcoolului și a altor substanțe, iar viteza excesivă a dus la deznodământul fatal.

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Conform deciziei instanței, pedepsele pentru ucidere din culpă (7 ani), conducere sub influența alcoolului (2 ani) și lipsire de libertate în mod ilegal au fost contopite, rezultând o condamnare de 7 ani, cu un spor suplimentar de 1 an și 8 luni.

Sursă foto: TikTok, Captură video Youtube

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