Dan Negru își sărbătorește ziua de naștere cu o lecție despre viață. La 55 de ani, prezentatorul tv și-a rememorat copilăria, și a vorbit despre pierderea tatălui și reziliența obiectelor, dezvăluind povestea unei jucării care i-a fost mereu alături.

Dan Negru a împlinit 55 de ani

Dan Negru, unul dintre cele mai cunoscute figuri ale televiziunii din România, sărbătorește împlinirea a 55 de ani pe 23 februarie 2026. Cu această ocazie, prezentatorul tv a împărtășit cu urmăritorii săi o fotografie rară din copilărie, însoțită de gânduri profunde.

„Mulțumesc pentru urările de azi! Când aveam 25 de ani eram bătrân pentru copii. Azi, la 55 sunt tânăr pentru bătrâni… Cățelușul de jucărie din poză mi l-a luat tata și mama a avut grijă să nu-l pierd. Tata s-a stins… Mama are 80 de ani”, a scris Dan pe contul său de Facebook.

Imaginea cu jucăria de pluș este mai mult decât o amintire – este un simbol al trecerii timpului.

„Jucăria asta o să ne supraviețuiască tuturor. Obiectele trăiesc mai mult decât noi și rămân martorii tăcuți ai trecerii noastre. Obiectele rămân neschimbate. Nouă timpul ne schimbă trupul, dar noi nu ne schimbăm deloc. Asta e marea derută a vieții! Puștiul din fotografie poartă numele meu”, a reflectat Dan Negru.

Prezentatorul tv, despre porecla de „zgârcit”

Dan Negru, cunoscut pentru titlul de „Regele audiențelor”, nu este doar un om de televiziune, ci și un exemplu de perseverență și înțelepciune financiară.

Deși adesea etichetat ca „zgârcit”, prezentatorul tv consideră că această poreclă ascunde o lecție valoroasă.

„Acum vreo 30 de ani, cu primii mei bani câștigați în televiziune, am început să cumpăr cărămizi și pământ, în vreme ce alți colegi de-ai mei și-au cumpărat mașini. M-au miștocărit mulți atunci spunându-mi că sunt zgârcit că nu-mi iau mașini. Așa mi-am primit porecla de zgârcit. Nu-mi pare rău. Nu știu dacă o mașină de acum 30 de ani mai are valoare azi, dar știu că un teren și-a păstrat valoarea”, a explicat vedeta pentru Click, în urmă cu ceva timp.

