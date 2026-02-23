Mario Fresh, acuzat că ar fi înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi: „Am dovezi că îmi scriai când erai cu iubita ta”

Un nou scandal a izbucnit pe TikTok, după ce o tânără l-a acuzat pe Mario Fresh că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. În plus, tânăra spune că artistul i-ar fi scris și ei mesaje în timp ce era într-o relație cu fiica vedetei de la PRO TV. Ea a spus că are dovezi că ceaa ce spune este real.

Mario Fresh, luat în vizor de o tânără care îl acuză că și-a înșelat iubita

Mario Fresh a intrat în polemică cu o tânără care îl acuză că și-ar fi înșelat fostă iubită cu Iuliana Beregoi. Totul a început după ce o tânără s-a plâns pe TikTok de un restaurant cunoscut drept „restaurantul vedetelor” din București.

Mario Fresh i-a luat apărarea patronului localului, care îi este prieten, iar tânara l-a luat în colimatoriu pe artist.

Cântărețul a lăsat să se înțeleagă faptul că tânăra a fost frustrată din cauza unui refuz, motiv pentru care ea a decis să îi distrugă imaginea localului.

”Sora mea, nu a vrut Limo cu tine și te-ai haladit. Mai bine erai dulce și poate ieșea ceva cândva.”, i-a spus Mario Fresh tinerei care a criticat localul.

Tânăra care îl acuză pe Mario Fresh că și-a înșelat fosta iubită și că se droghează

Aia Bacs a reacționat rapid și a lansat o serie de acuzații la adresa lui Mario Fresh, căruia a ținut să îi amintească de faptul că i-a scris atunci când era într-o remaie cu Alexia Eram.

”Uitați-vă, fraților, la videoclipul meu cum Mario Fresh a sărit repede să ia apărarea proprietarului restaurantului Mosh Bar, când domnul Mario Fresh mie îmi scria, acum 3 ani. Și încă mai am screenshot-urile. Mă băiete, patru, stai jos, că te faci de rușine. Vezi că ți-o dădeai cu Iuliana Beregoi în timp ce erai cu Alexia Eram. Și să nu uităm, să nu uităm câte screenshot-uri de la femei la care te-ai dat am eu. Ai grijă că iese totul la suprafață. Sau când făceai ceva (aluzie la faptul artistul ar trage pe nas, n.red). Să nu le postez!

Și apropo, tu vii să ne dai nouă lecții de ce facem, dar tu cu Iuliana Beregoi, în tip ce erai cu Alexia Eram împreună cum era? Sau când mi-ai scris acum trei ani și mai am screenshot-urile. Vezi că ai uitat că eu sunt verișoara celui mai bun prieten al lui Lino Golden. Cred că ai uitat cine sunt. Aisa, că te dădeai la mine și îmi scriai chestii în timp ce erai cu Alexia Eram? Stai jos și vezi, nu mă face să postez screenshot-urile.”, a spus Aisa Bacs pe pagina sa de TikTok.

