Mario Fresh a fost îndrăgostit de Theo Rose: „Mă gândeam cum să fac să o pup”

Invitația la Radio Impuls pentru a-și promova noua piesă, „Cât 10”, Theo Rose și Mario Fresh au povestit că ea l-a vizitat pe el la Iași când aveau 15 și, respectiv, 13 ani.
„Ți-a plăcut vreodată de Teo mai mult decât…”, a întrebat Ramona Dumitrescu, de la Radio Impuls. „Foarte! Foarte! A fost la mine acasă și-a mâncat pizza. Aveam 13 ani eu și ea avea 15, nu? Mă gândeam cum să fac să o pup. Și n-am pupat-o și a plecat și am suferit două luni. Am mai vorbit, dar ea nu mă băga în seamă pentru că ea voia să vorbească cu un băiat de 16 ani, nu de 13”, a povestit Mario Fresh.
Theo Rose a intervenit în discuție și a povestit că ea și Mario au cântat împreună în mini studioul lui de la Iași. „Eu aveam dragostile mele toate de la vârsta aia. Dar îmi aduc aminte că atunci când am fost la Mario în Iași, el deja făcea un soi de producție pe calculatorul lui acasă și avea un mini studio acolo. Și-am cântat împreună o piesă de la Kamelia și Eli”, a spus.
„Și ție-ți ardea de cântat și eu voiam să te pup. N-am avut o secundă tupeu și acuma suntem împăcați”, a încheiat Mario Fresh.