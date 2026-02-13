Theo Rose și Anghel Damian, nași de botez din nou. Au fost surprinși în ipostaze tandre pe ringul de dans: „Relația noastră e mai frumoasă de când am devenit părinți”

Theo Rose și Anghel Damian au fost din nou nași de botez. Perechea a fost filmată în ipostaze tandre pe ringul de dans, pe o piesă cântată live de Viorica de la Clejani. Într-un podcast recent, artista a oferit detalii rare despre căsnicia sa.

Theo Rose și Anghel Damian, nași de botez din nou

Zilele trecute, Theo Rose și Anghel Damian au fost din nou nași de botez. Cuplul a fost surprins dansând romantic pe ringul de dans, cu zâmbetul până la urechi.

Pentru evenimentul special, artista și regizorul au optat pentru ținute negre. Theo a îmbrăcat o rochie mini neagră, iar regizorul un costum de asemenea negru.

„De astăzi suntem nașii unei fetițe superbe, Damaris Teodora”, a scris artista la Instagram Story.

Într-un alt Instagram Story, Theo și Anghel se filmează la masă fredonând una dintre piesele de la botez. Vezi imaginile în galeria foto de mai sus!

Theo Rose, dezvăluiri rare despre căsnicia cu Anghel Damian

Într-un podcast recent, Theo a oferit detalii rare despre relația cu Anghel Damian. Cei doi formează un cuplu din vara anului 2022 și împreună au un fiu, Sasha Ioan, în vârstă de doi ani și jumătate.

„E un om care mă fascinează. Îmi place să petrec timp cu el. Să îl ascult vorbind despre absolut orice. Învăț continuu de la el. E o bucurie. Stăm în casă, de multe ori, și ne uităm unul la altul și nu ne vine să credem că am făcut asta. Relația noastră e mai frumoasă de când am devenit părinți”, a spus Theo Rose.

Tot recent, în mediul online, cântăreața a dezvăluit cum a decurs una dintre cele mai frumoase zile din viața ei.

„Vreți să vă zic cum a arătat cea mai bună zi din viața mea, din ultimul timp? Deci, nu pe nu știu ce plajă sau vreun parc de distracții ori la cumpărături. Fiți atenți: m-am trezit, am mâncat, m-am dus la biserică. M-am întors, m-am schimbat, m-am dus șa sală. M-am întors de la sală, am făcut baie, am mâncat, m-am băgat la somn. M-am trezit, am gătit (asta este o noutate) șnițele cu cartofi zdrobiți și cu salată. I-am așteptat pe mama, pe tata și pe Sasha, am mâncat împreună, am băut un ceai și ne-am băgat la somn”, a povestit Theo Rose, pe Instagram.

Foto: Instagram

