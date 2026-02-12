Centrul Filia a șters postarea în care îl acuză pe Mihai Bendeac de hărțuirea unei fane. ONG-ul și-a cerut scuze public: „Valorile noastre feministe înseamnă și responsabilitatea de a ne corecta atunci când greșim”

Centrul Filia, un ONG care militează pentru drepturile femeilor, și-a cerut scuze public față de tânăra despre care a spus că a fost hărțuită de Mihai Bendeac.

Centrul Filia a șters postarea în care îl acuză pe Mihai Bendeac de hărțuirea unei fane

Centrul Filia l-a acuzat pe actorul Mihai Bendeac că a hărțuit o minoră la una dintre premierele noului său film, „Băieți de oraș: Golden Boyz”. Momentul a fost filmat și publicat pe rețelele sociale chiar de actor.

ONG-ul a preluat o captură din filmare, a ascuns identitatea tinerei, și l-a acuzat pe Mihai Bendeac de hărțuire. Actorul s-a apărat, spunând că momentul a fost amuzant și nicidecum deplasat. Ulterior, tânăra implicată în scandal i-a luat apărarea actorului într-un videoclip publicat pe rețelele sociale.

În urma declarațiilor acesteia, Centrul Filia a șters postarea despre incident și și-a cerut scuze public de la tânăra care a spus că este majoră și că ea a inițiat momentul controversat.

„Reacția noastră a venit din grijă față de siguranța noastră, a tuturor femeilor și fetelor”

„Am șters postarea, din respect pentru declarațiile tinerei despre interacțiunea sa cu Mihai Bendeac. Ne cerem scuze pentru că am vorbit despre experiența sa în numele ei.

Valorile noastre feministe înseamnă să le ascultăm pe femei și să le credem atunci când vorbesc despre experiențele lor, să le respectăm capacitatea de a lua decizii pentru ele. Și înseamnă și responsabilitatea de a ne corecta atunci când greșim și de a pune pe primul loc vocile celor care vorbesc despre aceste experiențe.

Reacția noastră a venit din grijă față de siguranța noastră, a tuturor femeilor și fetelor, și din reflexul de a fi atente la toate posibilele situații de abuz și sexism din spațiul public, într-o societate care le normalizează și le trece cu vederea. Mai ales atunci când observăm mari dezechilibre de putere și gesturi nepotrivite.

Credem că astfel de momente trebuie privite critic și cu responsabilitate, să deschidă conversații despre gesturile și interacțiunile noastre, despre modul în care noi, ca societate, reacționăm atunci când vorbim despre experiențele cu care femeile se confruntă. Care sunt limitele acceptate de noi ca societate și cum arată comportamentele sănătoase pe care vrem să le promovăm?

Lupta noastră feministă înseamnă să facem auzite vocile femeilor, să vorbim despre experiențele noastre și să tragem la răspundere comportamentele sexiste sau care instigă la ură și violență împotriva femeilor în societatea noastră”, a fost mesajul transmis de Centrul Filia.

Mesajul tinerei implicate în scandal

Tânără despre care s-a scris că a fost hărțuită de Mihai Bendeac spune că este majoră și că, dacă ar fi știut că videoclipul cu ea va ajunge pe rețelele sociale, nu i-ar mai fi cerut actorului să o atingă. Tânăra i-a arătat lui Bendeac cum îi tremură mâinile, apoi s-a descheiat la geacă l-a rugat să o atingă pe piept ca să simtă cât de tare îi bate inima.

Alice susține că nu a zis „nu pune aici”, ci „nu, pune aici”, pentru că actorul a atins-o în partea dreaptă, nu unde se află inima. Tot ea a mărturisit că actorul era cât pe ce să o atingă în zona bustului. Atunci a zis „stai frate” și s-a dat un pas în spate. Tânăra susține că a evitat o atingere nepotrivită și că momentul a fost frumos pentru ea.

