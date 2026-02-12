  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Alice, fata despre care s-a spus că a fost hărțuită de Mihai Bendeac, a reacționat: „Am fost emoționată și șocată”

Alice, fata despre care s-a spus că a fost hărțuită de Mihai Bendeac, a reacționat: „Am fost emoționată și șocată”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adelina Duinea
.  Actualizat 12.02.2026, 10:36

Alice, fata despre care ONG-ul Centrul Filia a spus că a fost hărțuită de Mihai Bendeac, a făcut primele declarații despre momentul controversat în care actorul o atinge.

Alice, fata despre care s-a spus că a fost hărțuită de Mihai Bendeac, a reacționat

Mihai Bendeac a fost acuzat de ONG-ul Centrul Filia, care militează pentru drepturile femeilor, că a hărțuit o tânără minoră la una dintre premierele noului său film, „Băieți de oraș: Golden Boyz”. Momentul a fost filmat și publicat pe rețelele sociale chiar de actor.

În imaginile video, Alice, care spune că este majoră, îi arată lui Bendeac cum îi tremură mâinile și îl roagă să-i pună mâna pe piept ca să vadă cât de tare îi bate inima. Se deschide la geacă, iar actorul o atinge pe piept, însă în partea greșită. Alice îl corectează, moment în care el își mută mâna. La un moment dat, Alice se retrage în spate, dând de înțeles că nu a fost confortabilă cu atingerea. Apoi, tot ea îi ia mâna și i-o așază pe piept.

După ce actorul s-a apărat, susținând că momentul a fost amuzant și nicidecum deplasat, Alice a reacționat în mediul online.

Moșii de Iarnă 2026. Ce NU se pune în pachetele care se dau de pomană în Sâmbăta Morților. E mare păcat să dai așa ceva pentru sufletele celor adormiți!
Moșii de Iarnă 2026. Ce NU se pune în pachetele care se dau de pomană în Sâmbăta Morților. E mare păcat să dai așa ceva pentru sufletele celor adormiți!
Recomandarea zilei

„Ok, deci văd că s-a exagerat foarte mult pe acest subiect cu mine și cu Bendeac de la acel moment, acel videoclip. Și am venit să zic și eu ceva, pentru că mi se pare foarte exagerat de la ce s-a întâmplat și la ce s-a ajuns. Mi se pare un pic ireal și m-ați pus într-o poziție într-un fel proastă pentru că, cum a spus și Mihai, puteați să mă contactați, să mă căutați, să întrebați ce și cum și apoi să postați dacă am fost hărțuită sau nu”, își începe Alice mesajul.

„Unde m-am dat în spate și i-am zis «stai frate» era să mă atingă”

Alice susține că nu a zis „nu pune aici”, ci „nu, pune aici”, pentru că actorul a atins-o în partea dreaptă, nu unde se află inima. Tot ea a mărturisit că actorul era cât pe ce să o atingă în zona bustului. Atunci a zis „stai frate” și s-a dat un pas în spate. Tânăra susține că a evitat o atingere nepotrivită și că momentul a fost frumos pentru ea.

„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Recomandarea zilei

„Aici avem o postare în care se spune că Bendeac m-a apucat de … (sâni – n.red.). «Nu pune… Stai frate. Sunt replicile tinerei care se trage și încearcă să îi ia mâna de sub haine.» (a scris Centrul Filia – n.red.) Nu mi s-a pus mâna sub haine, sub tricou, cum se spune aici, în postarea de față. Pur și simplu, eu mi-am asumat chestia asta. Am fost emoționată și șocată că l-am văzut pentru că mă uit la el de mică și am vrut să îi arăt cum îmi bate inima și cum tremuram. Pentru mine că l-am văzut a fost un moment foarte frumos.

Eu m-am deschis la geacă și i-am propus să pună mâna să vadă cum îmi bate inima. Eu am inițiat asta. El mi-a pus mâna pe piept, aici. I-am zis, «nu, pune aici». Aici trebuia să fie o virgulă. I-am zis «nu, pune aici!». Și unde m-am dat în spate și i-am zis «stai frate», era să mă atingă, am evitat asta și după i-am pus mâna aici, la mine. Și ăsta a fost momentul, adică nu m-a pipăit, nu m-a apucat, cum se spune în această postare și ce mai zice lumea în comentarii.

„De la mine a fost pura intenție să-i arăt că sunt emoționată”

Nu în ultimul rând, Alice spune că este majoră și că, dacă ar fi știut că videoclipul cu ea va ajunge pe rețelele sociale, nu i-ar mai fi cerut actorului să o atingă.

„Unii în comentarii au spus că am 13 ani, unii au spus că am 15. Eu sunt majoră, cum am mai spus, eu i-am propus chestia asta lui Mihai. Cuvântul hărțuire este un cuvânt mare, pur și simplu s-a interpretat greșit și dacă știam că o să se interpreteze greșit și dacă știam că o să pună momentul Bendeac, dacă știam că o să-l publice, nu mai făceam această propunere. Chiar dacă de la mine a fost pura intenție să-i arăt că sunt emoționată. Și eu cred că el doar a vrut să fie drăguț și să-mi accepte propunerea să simtă cât de emoționată sunt pentru că eu i-am dat voie, eu am zis asta.

S-a interpretat totul greșit și îmi pare rău, dar pentru mine a fost un moment drăguț, frumos, adică nu mi s-a părut nimic deplasat, nimic aiurea. Și sper că s-a înțeles că a fost doar un moment drăguț și am venit și eu să zic chestia asta, să vină și de la mine, nu doar de la el, pentru că în comentarii este foarte jignit. Nu mă interesează ce a făcut el înainte. Pe mine mă interesează strict cariera lui și de asta îl urmăresc și de asta îmi place de el. Nu mă interesează problemele lui personale”, a încheiat Alice.

Videoclipul a fost publicat de Mihai Bendeac pe pagina lui de Instagram, alături de descrierea: „Mulțumesc, Alice!”.

Reacția lui Alice

Momentul integral al interacțiunii dintre Alice și Mihai Bendeac

Postarea Centrul Filia

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 211.6 RON Cumpără acum
În căutarea lui Dory - Ediția nr. 55 (Disney. Ediția de platină)! În căutarea lui Dory - Ediția nr. 55 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Universitatea Monștrilor - Ediția nr. 54 (Disney. Ediția de platină)! Universitatea Monștrilor - Ediția nr. 54 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Povestea Jucăriilor 3 - Ediția nr. 53 (Disney. Ediția de platină)! Povestea Jucăriilor 3 - Ediția nr. 53 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Tânăra despre care s-a spus că ar fi fost hărțuită de Mihai Bendeac rupe tăcerea și îl apără pe actor: „Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima”
Tânăra despre care s-a spus că ar fi fost hărțuită de Mihai Bendeac rupe tăcerea și îl apără pe actor: „Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima”
Fanatik
El este jucătorul de la FCSB tras pe linie moartă de Charalambous. Are 50 de selecții la națională
El este jucătorul de la FCSB tras pe linie moartă de Charalambous. Are 50 de selecții la națională
GSP.ro
Bîrligea a ieșit aseară în fața locuinței și a scris două cuvinte mari pe zăpada de pe stradă
Bîrligea a ieșit aseară în fața locuinței și a scris două cuvinte mari pe zăpada de pe stradă
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
TV Mania
Imagini rare cu Gina Pistol înainte de celebritate! Era vânzătoare la chioșc și arăta total diferit. Vezi transformarea uluitoare a vedetei de la MasterChef.
Imagini rare cu Gina Pistol înainte de celebritate! Era vânzătoare la chioșc și arăta total diferit. Vezi transformarea uluitoare a vedetei de la MasterChef.
Redactia.ro
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Citește și...
Pavlo Isenko, pe banca de rezerve după greșeala din Farul – Universitatea Craiova 4-1! Motivul pentru care a fost scos din poartă
Bugetarii cu salarii până în 6.000 de lei care primesc ajutor de la stat. Se oferă 347 de lei
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Dragoș Sprînceană, despre Anca Alexandrescu: Călin Georgescu nu se va asocia niciodată cu doamna colonel sub acoperire
Ce își dorește Mihai Bendeac, la împlinirea a 43 de ani: „N-am reușit să am o viață personală. Nu știu să fiu fericit în afara profesiei”
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
O zi liberă în plus pe lună pentru femeile din România. DOCUMENT

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine este Marian Godină de la Survivor România 2026. Este polițist, influencer, scriitor, este însurat și are doi copii
Cine este Marian Godină de la Survivor România 2026. Este polițist, influencer, scriitor, este însurat și are doi copii
Lino Golden se recăsătorește, la un an de la divorțul de Delia Salchievici. Când va avea loc evenimentul
Lino Golden se recăsătorește, la un an de la divorțul de Delia Salchievici. Când va avea loc evenimentul
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Cine este bărbatul cu care s-a afișat Andreea Antonescu pe plajă. Imaginile în care EL o sărută tandru au devenit virale. Dar și mesajul ei spune totul
Cine este bărbatul cu care s-a afișat Andreea Antonescu pe plajă. Imaginile în care EL o sărută tandru au devenit virale. Dar și mesajul ei spune totul
Felicitări! Carmen Brumă, anunț senzațional: “Nici nu știu cum să vă spun”. Vedeta nu vorbește des despre viața privată, dar acum a povestit cu lux de amănunte
Felicitări! Carmen Brumă, anunț senzațional: “Nici nu știu cum să vă spun”. Vedeta nu vorbește des despre viața privată, dar acum a povestit cu lux de amănunte
Elle
Este vestea momentului în showbiz-ul din România! Artista noastră a devenit mamă! Vedeta și soțul ei au dezvăluit primele imagini cu fiica lor. Foto
Este vestea momentului în showbiz-ul din România! Artista noastră a devenit mamă! Vedeta și soțul ei au dezvăluit primele imagini cu fiica lor. Foto
Mihai Bendeac este acuzat de hărțuire sexuală. Actorul își neagă comportamentul și atacă organizația care a atras atenția asupra actelor lui: "Dezgustător și revoltător"
Mihai Bendeac este acuzat de hărțuire sexuală. Actorul își neagă comportamentul și atacă organizația care a atras atenția asupra actelor lui: "Dezgustător și revoltător"
Ileana Lazariuc, confesiune surprinzătoare pe rețelele de socializare. Ce mesaj a transmis vedeta și de ce a atras atenția: "Iubește cu adevărat..." Foto
Ileana Lazariuc, confesiune surprinzătoare pe rețelele de socializare. Ce mesaj a transmis vedeta și de ce a atras atenția: "Iubește cu adevărat..." Foto
DailyBusiness.ro
Macron: Dialogul cu Putin ar trebui să aibă loc fără „prea mulți interlocutori, să fie un mandat clar”
Macron: Dialogul cu Putin ar trebui să aibă loc fără „prea mulți interlocutori, să fie un mandat clar”
Cine l-ar putea înlocui pe premierul britanic Keir Starmer, dacă scandalul legat de Epstein va pune capăt mandatului său
Cine l-ar putea înlocui pe premierul britanic Keir Starmer, dacă scandalul legat de Epstein va pune capăt mandatului său
A1.ro
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Cristian Caloeanu, solistul trupei "Haiducii lui 7 Cai", a devenit tată la 53 de ani. "Nici nu visam și nici nu mai speram!"
Cristian Caloeanu, solistul trupei "Haiducii lui 7 Cai", a devenit tată la 53 de ani. "Nici nu visam și nici nu mai speram!"
Tudor Chirilă, confesiuni rare despre viața personală. "Am doi copii mișto, o gagică mișto. Sunt mulțumit!" Cum arată duminicile lui în familie
Tudor Chirilă, confesiuni rare despre viața personală. "Am doi copii mișto, o gagică mișto. Sunt mulțumit!" Cum arată duminicile lui în familie
Cine este Luiza Zmărăndescu, soția lui Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple 2026. Cu ce se ocupă, câți copii au împreună și ce diferență de vârstă este între ei
Cine este Luiza Zmărăndescu, soția lui Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple 2026. Cu ce se ocupă, câți copii au împreună și ce diferență de vârstă este între ei
Horoscop Chinezesc 2026. Cinci zodii intră pe o pantă întunecoasă a destinului. Ce surprize neplăcute le așteaptă
Horoscop Chinezesc 2026. Cinci zodii intră pe o pantă întunecoasă a destinului. Ce surprize neplăcute le așteaptă
Observator News
"Cât de idioţi suntem?" Reacţia virală a unui turist străin impresionat de facilităţile "verzi" din Sibiu 
"Cât de idioţi suntem?" Reacţia virală a unui turist străin impresionat de facilităţile "verzi" din Sibiu 
Libertatea pentru Femei
Gata, se însoară! Da, chiar el este! Unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din lume se face nuntă cu iubitul lui, cu 14 ani mai tânăr! A divorțat de soție și și-a schimbat viața
Gata, se însoară! Da, chiar el este! Unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din lume se face nuntă cu iubitul lui, cu 14 ani mai tânăr! A divorțat de soție și și-a schimbat viața
Devastator! Mihai Voropchievici anunță zodia care primește lovitura supremă! Va plânge cu lacrimi amare! Totul e pierdut!
Devastator! Mihai Voropchievici anunță zodia care primește lovitura supremă! Va plânge cu lacrimi amare! Totul e pierdut!
Vedetele reacționează după ce Ruxandra Luca a fost surprinsă în ipostaze intimela benzinărie: ”Cum aruncăm cu pietre fără să ne uităm la propria viață”. Cine o pune la colț, cine o apără
Vedetele reacționează după ce Ruxandra Luca a fost surprinsă în ipostaze intimela benzinărie: ”Cum aruncăm cu pietre fără să ne uităm la propria viață”. Cine o pune la colț, cine o apără
Cine e Bianca Giurcanu, noua concurentă Survivor România 2026
Cine e Bianca Giurcanu, noua concurentă Survivor România 2026
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Redactia.ro
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Unde se vede la TV meciul Turcia – România și când are loc confruntarea? Biletele s-au dat în doar 20 de secunde
Unde se vede la TV meciul Turcia – România și când are loc confruntarea? Biletele s-au dat în doar 20 de secunde
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Ce trebuie să facă pensionarii pentru a primi indexarea pensiilor cu 600 de lei. Un avocat a descoperit soluția
Ce trebuie să facă pensionarii pentru a primi indexarea pensiilor cu 600 de lei. Un avocat a descoperit soluția
Ziua în care se poate abate năpasta asupra casei: ce nu e bine să faci înainte de Moșii de iarnă
Ziua în care se poate abate năpasta asupra casei: ce nu e bine să faci înainte de Moșii de iarnă
Suplimentele pentru energie și imunitate care devin periculoase pentru organism. Ce spun specialiștii
Suplimentele pentru energie și imunitate care devin periculoase pentru organism. Ce spun specialiștii
Veste bună pentru angajații care câștigă mai puțin de 6000 de lei. Când virează statul banii
Veste bună pentru angajații care câștigă mai puțin de 6000 de lei. Când virează statul banii
TV Mania
Imagini rare cu Gina Pistol înainte de celebritate! Era vânzătoare la chioșc și arăta total diferit. Vezi transformarea uluitoare a vedetei de la MasterChef.
Imagini rare cu Gina Pistol înainte de celebritate! Era vânzătoare la chioșc și arăta total diferit. Vezi transformarea uluitoare a vedetei de la MasterChef.
„Era și soțul, și tatăl meu...” Mărturisirea actriței Carmen Tănase. Rămasă văduvă la 39 de ani, a refuzat să se recăsătorească. Motivul tulburător legat de fiul ei: „Trebuia să fie de aur”.
„Era și soțul, și tatăl meu...” Mărturisirea actriței Carmen Tănase. Rămasă văduvă la 39 de ani, a refuzat să se recăsătorească. Motivul tulburător legat de fiul ei: „Trebuia să fie de aur”.
Tragedia lui Bruce Willis: Nu știe că e bolnav! Soția actorului a făcut anunțul sfâșietor: creierul lui nu îi permite să realizeze ce i se întâmplă. Vezi detaliul medical care a șocat familia
Tragedia lui Bruce Willis: Nu știe că e bolnav! Soția actorului a făcut anunțul sfâșietor: creierul lui nu îi permite să realizeze ce i se întâmplă. Vezi detaliul medical care a șocat familia
Suma uriașă pe care o încasează Sandra Izbașa! Concurenta de la Power Couple primește o rentă viageră colosală, lună de lună. Vezi câți bani îi intră în conturi de la statul român!
Suma uriașă pe care o încasează Sandra Izbașa! Concurenta de la Power Couple primește o rentă viageră colosală, lună de lună. Vezi câți bani îi intră în conturi de la statul român!
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
Cine este Oase de la Power Couple? CRBL a povestit cum a fost „trădat“ de acesta după ce au câştigat „Asia Express“
Cine este Oase de la Power Couple? CRBL a povestit cum a fost „trădat“ de acesta după ce au câştigat „Asia Express“
Joey din „Friends” a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum Matt LeBlanc, la doi ani de la moartea lui Matthew Perry
Joey din „Friends” a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum Matt LeBlanc, la doi ani de la moartea lui Matthew Perry
Cine este Bianca Giurcanu, influencerița care a intrat în competiția Survivor. Sora ei este celebră!
Cine este Bianca Giurcanu, influencerița care a intrat în competiția Survivor. Sora ei este celebră!
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton