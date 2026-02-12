Alice, fata despre care s-a spus că a fost hărțuită de Mihai Bendeac, a reacționat: „Am fost emoționată și șocată”

Alice, fata despre care ONG-ul Centrul Filia a spus că a fost hărțuită de Mihai Bendeac, a făcut primele declarații despre momentul controversat în care actorul o atinge.

Alice, fata despre care s-a spus că a fost hărțuită de Mihai Bendeac, a reacționat

Mihai Bendeac a fost acuzat de ONG-ul Centrul Filia, care militează pentru drepturile femeilor, că a hărțuit o tânără minoră la una dintre premierele noului său film, „Băieți de oraș: Golden Boyz”. Momentul a fost filmat și publicat pe rețelele sociale chiar de actor.

În imaginile video, Alice, care spune că este majoră, îi arată lui Bendeac cum îi tremură mâinile și îl roagă să-i pună mâna pe piept ca să vadă cât de tare îi bate inima. Se deschide la geacă, iar actorul o atinge pe piept, însă în partea greșită. Alice îl corectează, moment în care el își mută mâna. La un moment dat, Alice se retrage în spate, dând de înțeles că nu a fost confortabilă cu atingerea. Apoi, tot ea îi ia mâna și i-o așază pe piept.

După ce actorul s-a apărat, susținând că momentul a fost amuzant și nicidecum deplasat, Alice a reacționat în mediul online.

„Ok, deci văd că s-a exagerat foarte mult pe acest subiect cu mine și cu Bendeac de la acel moment, acel videoclip. Și am venit să zic și eu ceva, pentru că mi se pare foarte exagerat de la ce s-a întâmplat și la ce s-a ajuns. Mi se pare un pic ireal și m-ați pus într-o poziție într-un fel proastă pentru că, cum a spus și Mihai, puteați să mă contactați, să mă căutați, să întrebați ce și cum și apoi să postați dacă am fost hărțuită sau nu”, își începe Alice mesajul.

„Unde m-am dat în spate și i-am zis «stai frate» era să mă atingă”

Alice susține că nu a zis „nu pune aici”, ci „nu, pune aici”, pentru că actorul a atins-o în partea dreaptă, nu unde se află inima. Tot ea a mărturisit că actorul era cât pe ce să o atingă în zona bustului. Atunci a zis „stai frate” și s-a dat un pas în spate. Tânăra susține că a evitat o atingere nepotrivită și că momentul a fost frumos pentru ea.

„Aici avem o postare în care se spune că Bendeac m-a apucat de … (sâni – n.red.). «Nu pune… Stai frate. Sunt replicile tinerei care se trage și încearcă să îi ia mâna de sub haine.» (a scris Centrul Filia – n.red.) Nu mi s-a pus mâna sub haine, sub tricou, cum se spune aici, în postarea de față. Pur și simplu, eu mi-am asumat chestia asta. Am fost emoționată și șocată că l-am văzut pentru că mă uit la el de mică și am vrut să îi arăt cum îmi bate inima și cum tremuram. Pentru mine că l-am văzut a fost un moment foarte frumos.

Eu m-am deschis la geacă și i-am propus să pună mâna să vadă cum îmi bate inima. Eu am inițiat asta. El mi-a pus mâna pe piept, aici. I-am zis, «nu, pune aici». Aici trebuia să fie o virgulă. I-am zis «nu, pune aici!». Și unde m-am dat în spate și i-am zis «stai frate», era să mă atingă, am evitat asta și după i-am pus mâna aici, la mine. Și ăsta a fost momentul, adică nu m-a pipăit, nu m-a apucat, cum se spune în această postare și ce mai zice lumea în comentarii.

„De la mine a fost pura intenție să-i arăt că sunt emoționată”

Nu în ultimul rând, Alice spune că este majoră și că, dacă ar fi știut că videoclipul cu ea va ajunge pe rețelele sociale, nu i-ar mai fi cerut actorului să o atingă.

„Unii în comentarii au spus că am 13 ani, unii au spus că am 15. Eu sunt majoră, cum am mai spus, eu i-am propus chestia asta lui Mihai. Cuvântul hărțuire este un cuvânt mare, pur și simplu s-a interpretat greșit și dacă știam că o să se interpreteze greșit și dacă știam că o să pună momentul Bendeac, dacă știam că o să-l publice, nu mai făceam această propunere. Chiar dacă de la mine a fost pura intenție să-i arăt că sunt emoționată. Și eu cred că el doar a vrut să fie drăguț și să-mi accepte propunerea să simtă cât de emoționată sunt pentru că eu i-am dat voie, eu am zis asta.

S-a interpretat totul greșit și îmi pare rău, dar pentru mine a fost un moment drăguț, frumos, adică nu mi s-a părut nimic deplasat, nimic aiurea. Și sper că s-a înțeles că a fost doar un moment drăguț și am venit și eu să zic chestia asta, să vină și de la mine, nu doar de la el, pentru că în comentarii este foarte jignit. Nu mă interesează ce a făcut el înainte. Pe mine mă interesează strict cariera lui și de asta îl urmăresc și de asta îmi place de el. Nu mă interesează problemele lui personale”, a încheiat Alice.

Videoclipul a fost publicat de Mihai Bendeac pe pagina lui de Instagram, alături de descrierea: „Mulțumesc, Alice!”.

Reacția lui Alice

Momentul integral al interacțiunii dintre Alice și Mihai Bendeac

Postarea Centrul Filia

Foto: Instagram

