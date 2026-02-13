Cine este Jutta Leerdam, campioană olimpică la patinaj viteză. Iubita pugilistului Jake Paul a luat aurul la Jocurile Olimpice

Jutta Leerdam, campioană olimpică la Milano-Cortina 2026, a câștigat aurul la patinaj viteză 1.000 m, stabilind un record de 1:12.31. Tânăra a fost susținută de iubitul ei, pugilistul Jake Paul, care a început să plângă când a văzut performanța logodnicei sale.
Jutta Leerdam are 27 de ani și a devenit campioană olimpică la patinaj viteză. Campioana olandeză a câștigat aurul la proba de patinaj viteză pe distanța de 1.000 de metri, stabilind un nou record olimpic cu timpul de 1.12.31. Această performanță i-a adus cea mai mare reușită din carieră.
Leerdam a trecut prin momente dificile înainte de competiție. Ea a fost la un pas de a rata participarea după o căzătură în calificări.
„CAMPIOANĂ OLIMPICĂ LA 1.000 DE METRI! Nu-mi vine să cred!!!”, a scris ea pe Instagram, emoționată de succesul obținut.
În finala probei, Jetta Leerdam a depășit recordul stabilit anterior de Femke Kok, conaționala sa, cu o diferență de 28 de sutimi de secundă. Kok a terminat pe locul doi, iar podiumul a fost completat de Miho Takagi, campioana olimpică de acum patru ani.
Logodnicul său, pugilistul și vedeta YouTube Jake Paul, a fost martor la triumful ei din tribune, unde a plâns de bucurie.
„Încă plâng”, a mărturisit Paul, susținându-și partenera în această etapă crucială a carierei.
Totuși, viața de campioană nu vine fără controverse. Leerdam a fost criticată de presa olandeză pentru decizia de a călători la Milano cu un avion privat de lux, în loc să folosească aeronava delegației olandeze, și pentru absența sa de la ceremonia de deschidere. Ea a justificat alegerea spunând că a avut nevoie de odihnă, concentrându-se pe performanța sportivă.
Cu un palmares impresionant ce include șapte titluri mondiale și șase europene, Jutta Leerdam continuă să inspire prin dedicația și ambiția sa. Medalia de aur de la Milano-Cortina 2026 și recordul olimpic vin ca o dovadă a puterii de a depăși obstacolele și de a atinge excelența.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Jetta Leerdam
Sursă foto: Profimedia, Instagram
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.