Cine este și cum arată sportiva care își caută iubit la Jocurile Olimpice. Tânăra se descrie ca fiind „cea mai dorită burlăciță din Satul Olimpic”

O sportivă în vârstă de 24 de ani a anunțat că își caută un iubit la Jocurile Olimpice 2026. Tânăra a primit deja peste 1.000 de propuneri.

Cine este sportiva care își caută iubit la Jocurile Olimpice

La Jocurile Olimpice 2026, povestea Sophiei Kirkby, sportiva americană de sanie, impresionează nu doar prin performanțele sale pe gheață, ci și prin misiunea sa personală: găsirea iubirii. Cu peste 1000 de mesaje primite de la pretendenți, Sophia este cu siguranță o prezență care captează atenția nu doar în competiții, ci și pe rețelele sociale.

Sophia Kirkby, în vârstă de 24 de ani, și-a făcut debutul la Jocurile Olimpice de la Milano, concurând în proba feminină de dublu la sanie pe 11 februarie și în ștafeta pe echipe pe 12 februarie.

Însă, pe lângă obiectivele sportive, Sophia a dezvăluit că își dorește să găsească dragostea înainte de Ziua Îndrăgostiților, o dorință pe care a împărtășit-o celor 23.000 de urmăritori de pe Instagram.

„Termin cursa pe 12 și caut un partener pentru Ziua Îndrăgostiților. Nu mă interesează doar ceilalți olimpici pentru a bea un cappuccino. Îmi voi activa profilurile de întâlniri și sunt deschisă să beau o cafea cu voi, fanii”, a declarat ea.

Sophia se descrie ca fiind „cea mai dorită burlăciță din Satul Olimic”

Sophia, care se descrie ca „cea mai dorită burlăciță din Satul Olimpic”, și-a invitat urmăritorii să îi trimită mesaje directe, promițând să le ofere o privire din culisele întâlnirilor unui sportiv olimpic.

Într-un videoclip distribuit recent, ea a spus: „Sunt fericită să vă anunț că vă voi arăta viața din culisele întâlnirilor unui sportiv olimpic la Jocurile Olimpice. Rămâneți pe recepție”.

Activitatea ei pe Instagram a atras sute de fani care s-au grăbit să îi trimită mesaje, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Sophia a dezvăluit că până acum a primit peste 1000 de propuneri și că deja are două întâlniri programate pentru data de 14 februarie, Ziua Îndrăgostiților.

„Am atât de mulți pretendenți pentru o întâlnire și sunt gata să vă răspund la mesaje și să vedem ce putem programa. În acest moment, am două întâlniri programate pentru data de 14 și sunt deschisă să programez mai multe dacă am timp liber”, a spus sportiva.

Căutarea iubirii nu o împiedică pe Sophia să fie concentrată pe performanțele sportive. Competițiile de sanie de la Cortina, Italia, au fost un moment important pentru cariera ei.

Sursă foto: Instagram, Profimedia

