Mariah Carey, criticată dur după apariția de la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă. A fost acuzată că a făcut playback: „Era rigidă ca o scândură”; „Se uita în gol, plictisită de moarte”

Mariah Carey a fost criticată dur după apariția de la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă. Artista a fost acuzată că a făcut playback în timpul spectacolului găzduit de arena San Siro, unde prezența sa a lăsat un gust amar publicului. Deși a purtat o ținută sclipitoare, celebra cântăreață a primit numeroase reproșuri din cauza atitudinii absente și a lipsei unei interpretări live autentice.

Mariah Carey a stârnit furia fanilor la debutul evenimentului sportiv din Italia, fiind criticată dur pentru o prestație lipsită de naturalețe. Deși a purtat o ținută frumoasă, vedeta a fost acuzată că a mimat interpretarea și că a afișat o stare de indiferență totală pe parcursul ceremoniei.

Mariah Carey trece printr-un moment dificil după ce a cântat la inaugurarea Jocurilor Olimpice de iarnă. Publicul nu a iertat-o pe vedetă, susținând că aceasta nu a interpretat live melodia și că părea lipsită de entuziasm pe scenă.

Oamenii au taxat imediat ceea ce au considerat a fi o lipsă de respect față de importanța serii. Pe rețelele de socializare, comentariile nu au întârziat să apară.

„De ce ar fi adus-o pe Mariah Carey să stea acolo și să facă playback în timp ce se uita în gol plictisită de moarte?”, a scris o persoană pe platforma de socializare X, conform Metro.

„Mariah Carey a ruinat Jocurile Olimpice de iarnă pentru toată lumea”; „Nenumărați cântăreți italieni grozavi și o avem pe Mariah Carey cântând în cea mai proastă italiană pe care am auzit-o vreodată pe o scenă națională”; „Era rigidă ca o scândură, plictisită. Ar fi putut fi o figurină de carton cu Mariah și nu aș fi observat nicio diferență”, sunt și alte comentarii ale internauților.

Mariah Carey nu a primit doar critici, ci și laude. Un fan a rămas impresionat de prestația artistei.

„Ai făcut o treabă grozavă. Piesa originală Volare a fost o parte integrantă a vieții mele de copil. E plăcut să o văd readusă la viață pe scena mondială după atâția ani”, a transmis un fan în online.

Cum a apărut artista la eveniment

Vineri, pe data de 7 februarie, arena San Siro a fost centrul atenției pentru o lume întreagă. Deși evenimentul a beneficiat de prezența unor voci uriașe, ca Andrea Bocelli sau Laura Pausini, toată lumea vorbește acum doar despre momentul oferit de Mariah Carey.

Ea și-a făcut apariția purtând o ținută argintie strălucitoare, plină de pietre prețioase, peste care a pus o mantie albă din fulgi. Chiar dacă imaginea a fost una de revistă, alegerea de a cânta celebra piesă „Volare” a adus multe reproșuri.

Ce a transmis cântăreața după apariția de la deschiderea Jocurilor Olimpice

Prin intermediul rețelelor de socializare, Mariah Carey a transmis un mesaj după apariția de la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă. Artista este încântată că a luat parte la acest eveniment.

„Un vis devenit realitate să cânt (în italiană!) la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina din 2026. Mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil acest lucru. Nimic nu este imposibil!”, a scris cântăreața pe pagina sa personală de Instagram.

