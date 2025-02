Ce au Dan Diaconescu și Mariah Carey în comun: „Încep iar invidii”. Cu ce se ocupă fondatorul OTV după ce a fost interzis la televizor

Dan Diaconescu și Mariah Carey au un lucru inedit în comun, deși se află la mii de kilometri distanță unul de celălalt și lucrează în domenii diferite.

Ce au Dan Diaconescu și Mariah Carey în comun

Dan Diaconescu (57 de ani) și Mariah Carey (55 de ani) au în comun faptul că și-au asigurat vocea. Fondatorul OTV și cântăreața vor fi recompensați cu o sumă frumoasă de bani în cazul în care își vor pierde vocea. Solista are o poliță de asigurare de 35 de milioane de dolari pentru vocea ei. Fostul prezentator de televiziune nu a vrut să dezvăluie pe ce sumă și-a asigurat vocea, dar a precizat că este „o poliță foarte scumpă”.

„Am o sumă frumoasă de încasat.”

„Mie îmi place să fiu foarte precis, cu taxele la zi, să îmi fac o afacere cât mai profitabilă. Printre alte lucruri prin care m-am pus la adăpost, mi-am făcut niște polițe de asigurări.

Cea mai scumpă poliță de asigurare a mea, pe care mi-am făcut-o în străinătate, fiind în industria asta, a fost pe voce. E o poliță foarte scumpă. Așa cum fotbalistul își face pe picior, pianistul pe mâini, se fac asemenea asigurări în lumea largă.

Eu, dacă vreodată îmi pierd vocea, am o sumă frumoasă de încasat. Nu aș putea să spun pe cât timp am făcut-o, că încep iar invidii. Vocea este un atu al meu, este un brand și nu vreau să o pierd”, a declarat Dan Diaconescu, la WOWnews, potrivit WOWbiz.ro.

Dan Diaconescu avea un salariu de 100.000 de euro la OTV

În cadrul aceluiași interviu, fostul politician a dezvăluit că încasa un salariu de 100.000 de euro pe vremea când gestiona televiziunea OTV. Dan Diaconescu și-a investit absolut toți banii pentru a crea OTV.

„Trebuie să fii nebun să faci așa ceva. Nu aveam alte obligații și încurcături. Am vândut tot ce aveam, mașină, apartament, și am făcut acest OTV. Am riscat tot și, la 3-4 luni, am recuperat investiția. Erau vremuri foarte bune. Cred că a mai durat 5-6 luni și mi-am cumpărat Rolls-Royce. (…) Făceam emisiuni de luni până duminică 10 ore pe zi”, a povestit.

Cu ce se ocupă de când a fost interzis pe TV

La finalul anului 2024, pentru Fanatik.ro, Dan Diaconescu a dezvăluit că are afaceri în Anglia și Dubai.

„Am niște afaceri în Emiratele Arabe Unite, unde am trăit o perioadă. Am trăit și în Italia o perioadă, unde am avut o televiziune care se adresa românilor din Italia. Am stat cred că trei ani. Sunau autoritățile italiene și ne rugau să angajăm niște oameni. «Nu vreți să vă mai dăm niște fonduri? Nu vreți niște credite?». Era altă lume. Și am o firmă în Anglia prin care derulez toate aceste proiecte ale mele. (…) Acolo se plătesc impozite și așa mai departe”, a spus Dan Diaconescu, în emisiunea la „Sport și Politică”, realizată de Fanatik.

