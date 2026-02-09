Dan Negru, indignat din cauza digitalizării: „Ca să-ți plătești impozitul, trebuie să te angajezi câteva ore la stat”

Dan Negru a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale după ce a publicat pe pagina sa de Facebook o reflecție ironică, dar tăioasă, despre digitalizare, impozite și așa-zisul progres. Prezentatorul TV, cunoscut pentru spiritul său critic și jocul de cuvinte bine calibrat, a povestit experiența personală cu plata impozitelor „digitalizate”, ajungând la o concluzie simplă și incomodă: nu tot ce e digital este și progres.

Dan Negru, despre „digitalizare”

Digitalizarea, promovată ani la rând ca soluția-minune pentru un trai mai simplu, ajunge să fie pusă sub semnul întrebării chiar de cei care o folosesc zi de zi. Dan Negru a declanșat o dezbatere aprinsă în mediul online după ce a povestit, cu ironie și luciditate, experiența sa cu plata impozitelor online, susținând că „progresul” nu înseamnă întotdeauna mai puțină muncă pentru cetățean, ci, dimpotrivă, mai mult timp pierdut, nervi consumați și responsabilități transferate.

„Mi-au trebuit câteva zile ca să-mi plătesc impozitele prin «digitalizare». Alea mărite 😂”, scrie Dan Negru pe Facebook, punctând din start frustrarea resimțită de mulți români care se confruntă cu platforme online stufoase, parole uitate și proceduri complicate.

În viziunea sa, digitalizarea nu a simplificat viața cetățeanului, ci i-a mutat responsabilitățile funcționarului direct pe umerii contribuabilului.

Citește și: Horia Brenciu și Dan Negru, surprinși împreună. Cei doi au decis să colaboreze. Artistul i-a spus prezentatorului că este „unul dintre bătrânii” televiziunii din România

Citește și: Dan Negru, despre părinții care nu își cresc copiii aproape de religie: „Nu le tăiați aripile. Lăsați-i să vadă bijuteria”

Dan Negru, despre adevărata „față” a digitalizării

Tonul mesajului devine rapid tranșant.

„Funcționarul nu mai introduce datele, nu mai calculează, nu mai verifică. TU o faci. Pe banii tăi. Pe timpul tău. Pe nervii tăi”, afirmă prezentatorul, sintetizând senzația de epuizare pe care o lasă interacțiunea cu sistemele digitale ale statului.

Dan Negru susține că ceea ce ni se vinde drept progres este, în realitate, o formă mascată de reducere a personalului.

„Digitalizarea a transferat munca funcționarului către cetățean. Cică e progres. NU e!”, subliniază el, cu majuscule, pentru a-și întări ideea.

„Când fac eu treaba pe care o făcea omul de la ghișeu, nu e progres. E reducere de personal, dar nu e progres”, a subliniat el.

Comparația cu supermarketurile vine natural și este una care atinge un nerv sensibil al vieții cotidiene.

„Exact ca la supermarket: eu, cumpărătorul, îmi scanez singur produsele și fac treaba casierului. Nici asta nu e progres! E minciuna-scuză ca să dați oameni afară!”, scrie Dan Negru, făcând legătura între experiențele aparent banale și un fenomen social mai amplu.

Citește și: Mesajul transmis de Gabriela Cristea după ultima ediție a emisiunii „La Măruță”: „Televiziunea din România se schimbă, emisiunile de divertisment s-au încheiat”. Ce a postat și Tavi Clonda

Citește și: Delia Salchievici nu își mai ascunde relația. Primele imagini cu partenerul fostei concurente Desafio: Aventura

Când „progresul” înseamnă mai multă muncă pentru client

În stilul său caracteristic, realizatorul TV explică de ce, în opinia sa, digitalizarea actuală ratează esența progresului.

„Progres e când treci de la lumânare la bec. De la cal la motor”, notează el, oferind exemple clare de evoluție reală, care aduce un plus de confort și eficiență, nu sarcini suplimentare.

În cazul impozitelor, experiența este opusă.

„Ca să-ți plătești impozitul, trebuie să te angajezi câteva ore la stat: să-ți faci cont, să-ți introduci datele, să-ți calculezi sumele, să-ți verifici greșelile”, explică Dan Negru.

Concluzia vine firesc și cu o doză de umor amar: „Supermarketul m-a angajat casier și statul m-a angajat funcționar. Doar că prețurile la supermarket și impozitele la stat au crescut.”

Jocul cuvintelor și amprenta „digitală”

Dan Negru nu ratează ocazia de a-și folosi experiența profesională pentru a redefini termenii.

„Mă pricep la definiții, fac la TV Jocul Cuvintelor de mulți ani”, scrie el, înainte de a oferi propria lecție de vocabular: „PROGRES – din 7 litere – înseamnă trecerea de la o stare inferioară la una superioară, de la vechi la nou”.

Finalul postării este unul ironic și nostalgic în același timp.

„Râdeam de bunicii noștri când puneau degetul pe hârtie ca să semneze, lăsându-și amprenta. Noi, ăștia cu amprentă digitală”, conchide prezentatorul.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Dan Negru

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News