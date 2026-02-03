Horia Brenciu și Dan Negru, surprinși împreună. Cei doi au decis să colaboreze. Artistul i-a spus prezentatorului că este „unul dintre bătrânii” televiziunii din România

Horia Brenciu și Dan Negru au fost surprinși împreună la bordul unui avion. Cei doi au colaborat pentru o acțiune caritabilă, despre care cântărețul a vorbit deschis pe conturile sale de social media.

Horia Brenciu și Dan Negru, la o acțiune caritabilă împreună

Două dintre cele mai cunoscute figuri din spațiul public românesc s-au reunit. Horia Brenciu și Dan Negru sunt prieteni, au participat împreună la emisiuni și ambii s-au implicat în proiecte cu impact social. Artistul a împărtășit cu fanii momentul alături de Dan Negru și a transmis un mesaj pentru acesta.

În imaginea postată, Horia Brenciu și Dan Negru apar într-un avion, iar prezentatorul zâmbește către cameră, în timp ce Brenciu este relaxat, alături de el.

Cei doi sunt prieteni cu părintele Dan Damaschin, care are grijă de aproximativ 11.000 de copii, așa că răspund întotdeauna apelului acestuia, când e nevoie de ajutor.

„El e Dan Negru, unul dintre bătrânii televiziunii din țara asta, expert în prezentare și, evident, în cuvinte. O carieră ca a lui merită mereu multe aprecieri. Alături de el si de orchestra mea am fost ieri-seară în apropiere de Rădăuți, la Vicovul de Jos, la Palatul Regal. Suntem la a 3-a colaborare în proiectul de suflet al celor 10.559 de copii ai părintelui Dan Damaschin și răspundem ori de câte ori suntem chemați pentru această idee nobilă.

Mulțumim tuturor celor peste 400 de prieteni care prin gestul lor au adus bucuria mai aproape de copii, în special în perioada asta cu minus în temperaturi și nu numai. Le mulțumim și pentru că au întâmpinat cu entuziasm și momentele muzicale. Fiecare întâlnire cu Dan Negru e un prilej de rememorare a clipelor petrecute în TVR, dar și ale schimbărilor pe piața media. Și subiectele nu se terminǎ niciodată… 😉

După aterizare am revenit fiecare în sânul familiilor noastre cu povești noi… Viața ne poartă peste tot în lume și îi suntem recunoscători pentru asta. Tuturor, o săptămână cu bucurii și temperaturi blânde”, a scris Horia Brenciu pe Facebook.

„Veniți în Bucovina!”

Dan Negru este cunoscut pentru proiectele sale caritabile și felul în care promovează turismul în interiorul țării.

Prezentatorul a ajuns recent în Suceava, alături de Horia Brenciua, pentru a participa la evenimentul caritabil „Balul Vieții”, desfășurat pe 31 ianuarie 2026, la Palatul Regal din Vicovu de Jos.

Duminică, 1 februarie, Dan Negru s-a fotografiat în gara din Rădăuți şi i-a îndemnat pe urmăritorii săi să viziteze Bucovina, așa cum face de fiecare dată când călătorește într-un loc frumos din țară.

„Veniți în Bucovina când mai spuneți că suntem o țară mică! Aici e cel mai înalt «zgârie-nori»- ajunge până-n cer: Putna!”, a scris omul de televiziune pe pagina lui de Facebook.

