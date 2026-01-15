Dan Negru critică creșterea taxelor și impozitelor: „Orice guvern al României, dacă-l pui să conducă Sahara, în 6 luni vor avea deficit de nisip”

Dan Negru critică majorarea impozitelor pe proprietate, declarând că și el, alături de Horia Brenciu, ar fi putut face același lucru. Vedeta cere soluții economice reale din partea politicienilor.

Dan Negru critică majorarea impozitelor

Dan Negru, cunoscut pentru stilul său franc și direct, a criticat recent majorarea impozitelor pe proprietate și a făcut o radiografie acidă a guvernării în România. Vedeta TV a ironizat lipsa de viziune a liderilor politici, punând în lumină problemele financiare ale țării.

„Orice guvern al României, dacă-l pui să conducă Sahara, în 6 luni vor avea deficit de nisip. Și vor veni tot mai prost pregătiți pentru că nimeni nu vrea să mai lucreze pe acolo”, a declarat prezentatorul, subliniind în mod sarcastic situația actuală a clasei politice.

Într-un moment de umor amar, el a continuat să comenteze despre creșterea taxelor.

„Dacă ne puneau pe mine și pe Horia Brenciu la Finanțe și la guvernare tot asta știam să facem, să creștem taxele. Eu am sperat că vin unii cu analize financiare, care știu să găsească soluții economice. Așa, taxele știam și noi să le creștem”, a mai spus Dan Negru pentru Click.

Prezentatorul tv a propus o analogie inedită între temperaturile resimțite și impozite: «Dacă există „temperaturi resimțite”, de ce nu există și „impozite resimțite”? Dacă afară sunt 0 grade, dar se simt ca -20, de ce nu avem și un TVA «resimțit»? E de 21%, dar se simte ca 40%”.

Citește și: Dan Negru, reacție dură după introducerea serialelor în locul emisiunii lui Cătălin Măruță: „Pare o întoarcere în timp pentru toată breasla”

Citește și: Prima imagine cu Sofia Vicoveanca după ce a suferit un infarct. Cum s-a afișat interpreta de muzică populară

Prezentatorul, despre cum a primit porecla de „zgârcit”

Cunoscut pentru pragmatismul său, Negru a dezvăluit și povestea poreclei de „zgârcit” care i-a fost atribuită în urmă cu 30 de ani, când a ales să investească în proprietăți imobiliare în loc să cumpere mașini scumpe, așa cum făceau colegii săi.

Citește și: Julio Iglesias, acuzat de agresiune sexuală de două foste angajate. „Ceva cu adevărat oribil!”

Citește și: Mama lui Mario Iorgulescu, primele declarații după interviul fiului ei. Gabriela Iorgulescu: „E un băiat bolnav, cu acte”

„Îmi place porecla de zgârcit. Îmi amintesc și cum am primit-o: acum vreo 30 de ani, cu primii mei bani, câștigați în televiziune, am început să cumpăr cărămizi și pământ, în vreme ce alți colegi de-ai mei și-au cumpărat mașini. M-au miștocărit mulți atunci spunându-mi că sunt zgârcit că nu-mi iau mașini. Așa mi-am primit porecla de zgârcit. Nu-mi pare rău. Nu știu dacă o mașină, de acum 30 de ani, mai are valoare azi, dar știu că un teren și-a păstrat valoarea. De asta, zgârcenia e diferită, depinde de care parte a banului ești”, a povestit Dan Negru.

Dan Negru și-a investit banii în imobiliare, înălțând cinci clădiri de birouri, inclusiv în centrul Bucureștiului. De asemenea, acesta deține un teren agricol, lângă Timișoara.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News