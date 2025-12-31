Dan Negru face Revelionul în Qatar. A fost șocat de prețul unei sticle de apă: „O beau pe ascuns, să nu par arogant”

Dan Negru a decis să petreacă noaptea dintre ani în Qatar. Prezentatorul a renunțat la petrecerile monstruoase de Revelion, iar acum a decis să plece departe de București alături de familie pentru a petrece Anul Nou. El le-a povestit oamenilor care sunt prețurile din cele două aeropoturi: București și Qatar.

Dan Negru petrece noaptea dintre ani în Qatar, alături de familie

Dan Negru a decis să petreacă Anul Nou departe de agitația din București. Prezentatorul și-a luat cei doi copii și soția și au plecat într-o vacanță binemeritată.

Ajuns în aeroportul din Qatar, prezentatorul a observat cât de scumpe sunt prețurile la apă în România, comparativ cu Qatar.

„16 lei am dat pe o sticlă de o jumătate de litru de apă, în Otopeni. O beau pe ascuns, ca să nu par arogant. România are o rezervă de apă uriașă, dar aproape niciunde, în aeroporturile din România, nu există țâșnitori cu apă potabilă gratis.

În schimb, în Qatar, în deșertul Arabiei, unde nu sunt râuri și nici lacuri permanente, și se desalinizează apa de mare, în aeroporturile lor găsești la tot pasul tâșnitori cu apă potabilă gratis. Acolo, o sticlă cu apă, de o jumătate de litru, costă 17 lei.

Iar într-un mall, din centrul orașului, o sticlă cu apă costă 0, 89 lei. Când ți-e sete, fericirea e un pahar cu apă”, a menționat Dan Negru, pe Facebook.

A fost recunoscut pe stradă de un grup de români

Prezentatorul a fost recunoscut pe stradă și salutat de un grup de români. Aceștia i-au cerut acordul ca să îl fotografieze.

„Mă bucură când oamenii mă opresc pe stradă, să facă poze cu mine, e o dovadă a faptului că-mi fac bine meseria. Nu cred în povestea asta cu vedetismul, e o copie ieftină a showbizului american. Fițele sunt o stupizenie și de obicei aparțin butoaielor goale. Alea fac cea mai mare gălăgie”, a spus Dan Negru pentru Click.

Prezentatorul se află în vacanță alături de fiica lui, Dara, în vârstă de 15 ani, fiul lui, Bogdan, în vârstă de 11 ani, dar și de Codruța, soția lui.

