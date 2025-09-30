Dan Negru critică dur emisiunile de la Pro TV și Antena 1: „Jalnice”

Dan Negru a criticat dur grila de toamnă a posturilor Antena 1 și Pro TV. Prezentatorul de la Kanal D este de părere că cele două televiziuni se copiază reciproc însă fără rezultatele dorite.

Dan Negru critică dur emisiunile de la Pro TV și Antena 1

Dan Negru a comentat două proiecte noi de televiziune, unul de la Antena 1 și celălalt de la Pro TV. Prezentatorul de la Kanal D spune că Antena 1 a copiat formatul „Românii au talent”, iar Pro TV a copiat formatul „România are Roast”.

„Cred că televiziunile românești sunt plătite de Netflix, YouTube și Zuckerberg. (râde) De-asta oferta TV de la noi e atât de săracă și repetitivă. Văd una dintre cele mai ponosite grile TV de toamnă din istorie. Antena copiază sâmbătă seara «Românii au talent», Pro copiază Antena cu un show de roasturi. Jalnice și anonime ambele. (râde) Blaga le-ar fi spus: «Cu penele altuia te poți împodobi, dar nu poți zbura»”, a scris Dan Negru pe Facebook.

Prezentatorul TV vorbește despre emisiunea „The Ticket” de la Antena 1, un talent show produs de Mona Segall după o idee a lui Mihai Bendeac, și despre show-ul „La bine și la roast” de la Pro TV, găzduit de Răzvan Exarhu.

Citește și: Dan Negru, revoltat de creșterea impozitelor: „Încep să cred că statul e singurul hoț care fură cu acte în regulă”

Dan Negru, prima reacție după ce s-a speculat că Antena va readuce pe sticlă show-ul „Te pui cu blondele”

În aceeași postare, Dan Negru a vorbit despre un nou proiect de la Antena 1, televiziunea pe care a părăsit-o în 2022, după 22 de ani petrecuți acolo. Potrivit Cancan.ro, noua emisiune ar fi un format similar show-ului „Te pui cu blondele”, unul dintre cele mai de succes proiecte TV ale lui Negru.

„Show-ul a fost un hit 9 ani! Astăzi, un astfel de show nu s-ar mai putea face. Îmi datorez cariera unor oameni care credeau că alți oameni nu sunt ușor de înlocuit. Azi, sistemul corporatist dărâmă omul și ridică echipa, «cooperativa». Corporațiile îmi amintesc de socialismul colectiv, unde omul era zero și colectivul era totul.

Nu m-aș mai întoarce niciodată la show-urile mele de demult. În fiecare sezon primesc oferte să revin la marile succese de audiență. Refuz mereu! Pentru că nu de show-urile mele vă e dor. De voi, cei de atunci, vă e dor. Iar printre amintirile acelor ani sunt și eu… De voi vă e dor, nu de mine! Dar anii aceia nu vi-i mai pot da înapoi… Singurul farmec al trecutului e că a trecut!”, a mai scris Dan Negru în mediul online.

Foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News