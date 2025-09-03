Dan Negru, revoltat de creșterea impozitelor: „Încep să cred că statul e singurul hoț care fură cu acte în regulă”

Dan Negru a scris un mesaj de revoltă în mediul online, în timp ce era blocat în trafic pe Valea Oltului, în drumul de la Timișoara, orașul natal, la București.

Dan Negru, revoltat de creșterea impozitelor

Dan Negru (54 de ani) cere socoteală statului în legătură cu creșterea impozitelor. Prezentatorul de la Kanal D și-a exprimat dezamăgirea față de faptul că în 30 de ani drumul Timișoara – București nu a suferit schimbări notabile. Pe șosele se creează ambuteiaje, în timp ce trenul face 12 ore.

„De vreo 45 de minute stau aici și îi ascult la radio pe unii care îmi spun că impozitele vor crește «pentru binele meu», ca statul să aibă bani pentru infrastructură și utilități”, și-a început prezentatorul TV mesajul.

Citește și: Dan Negru trage un semnal de alarmă, după desfășurarea Festivalului de la Mamaia: „Dacă vrei să distrugi ceva, fă-l irelevant!”

„Pe ce se duc banii mei din impozite?”

Dan Negru susține că drumul Timișoara – București nu a suferit nicio schimbare semnificativă în ultimele trei decenii, deși conducerea țării s-a schimbat de nenumărate ori.

„În anii ăștia i-am prins pe toți. Ba chiar i-am cunoscut personal: de la Corneliu Coposu la Iliescu, de la Băsescu la Iohannis. Acu’ niște luni am schimbat câteva vorbe și cu domnul Bolojan la Oradea. Discuții banale am avut cu toți, nu mă pricep la politică sau economie.

Dar acu’ îmi pare rău că printre discuțiile alea banale, nu i-am întrebat niciodată pe ce se duc banii mei din impozite? Că pe șosele, clar nu se duc. Curba asta de pe Valea Oltului o știu de 30 de ani! Nici pe căile ferate nu se duc…Cu trenul fac 12 ore de la Timișoara la București”, a mai scris Negru.

Citește și: Ce afaceri are Dan Negru. Prezentatorul de la Kanal D critică dur analiștii financiari: „La noi, orice bișnițar îmbogățit furând statul e numit om de afaceri!”

„Statul e singurul hoț care fură cu acte în regulă”

Nu în ultimul rând, prezentatorul TV a spus că ar da banii mult mai împăcat dacă statul ar justifica ce face cu ei.

„Statul nu mi-a explicat niciodată, concret, unde-s banii mei! (…) Concret și țintit. Și aș da banii împăcat. Altfel, dacă nu-mi spune clar și țintit pe ce se duc banii mei, încep să cred că statul e singurul hoț care fură cu acte în regulă (râde)”, a concluzionat prezentatorul TV.

Foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News