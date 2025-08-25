Dan Negru trage un semnal de alarmă, după desfășurarea Festivalului de la Mamaia: „Dacă vrei să distrugi ceva, fă-l irelevant!”

Festivalul de la Mamaia s-a desfășurat în perioada 22-24 august, însă anul acesta a trecut neobservat. Odată unul dintre cele iubite și apreciate festivaluri de muzică ușoară din România, de data aceasta a devenit aproape invizibil. Întristat de scăderea impactului evenimentului, Dan Negru a tras un semnal de alarmă, într-un mesaj emoționant, publicat pe rețelele sociale.

Dan Negru, despre Festivalul de la Mamaia

Festivalul de la Mamaia era odinioară unul dintre cele mai mari și strălucitoare evenimente dedicate muzicii ușoare românești. Însă, la ediția din acest an, interesul pentru el pare că a scăzut, lucru intens criticat și de Dan Negru. Mai mult, prezentatorul de televiziune a comparat situația acestui festival cu succesul unor alte evenimente deicate muzicii, precum Sanremo din Italia.

„S-a ținut Festivalul Mamaia. În anii 80 / 90 era „Untold” sau „Beach Please” de azi. M-am uitat aseară: muzică bună, artiști valoroși, dar fenomenul muzicii ușoare dispare. Dacă vrei să distrugi ceva, fă-l irelevant!”, a scris Dan Negru pe pagina sa de Facebook.

În același timp, vedeta tv a subliniat scăderea dramatică a audiențelor.

„TVR2 n-a fost ieri în primele 20 televiziuni ca medie pe zi. Programe de la Disney Junior sau Diva au fost mai urmărite. Nu există nici în social media, nici în streaming. Teatrul de Vară Mamaia e o ruină. Dar ruinele se repară mai ușor decât spiritul”, a subliniat Dan Negru.

Prezentatorul, despre vremea de glorie a festivalului

În postarea sa, Dan Negru și-a amintit de vremurile în care Festivalul de la Mamaia era un fenomen național, greu de întrecut.

„Țin minte când am prezentat Mamaia, demult, am depășit în audiențe un amical Dinamo–Real Madrid. Titus Munteanu era producător. Astăzi, nici Titus nu mai e, nici Real nu mai vine în România și nici Mamaia nu mai contează”, a continuat el.

Prezentatorul a subliniat faptul că festivalul a devenit „o lecție de marketing despre cum poți să distrugi un brand național”.

Dan Negru este de părere că muzica ușoară românească poate fi salvată prin respect, promovare, strategie și implicare. În acest sens, el a dat exemplu succesul unor alte țări care organizează festivaluri asemănătoare.

„Mamaia e strigătul de ajutor al muzicii ușoare românești. E codul roșu! Pentru că Mamaia nu e un „morman de fiare vechi”, cum se spune, ci un brand cultural lăsat să se degradeze. Încă mai poate fi salvat, doar dacă învățăm că fără respect, promovare, strategie, oameni implicați un fenomen național poate să devină o ruină!”, a explicat prezentatorul.

„Între timp, francezii au legea Toubon, care protejează limba și muzica lor, „chanson française”. Italienii au Sanremo – un fenomen național. Nu există eșecuri, ci doar lecții de învățat. Încă mai e timp să salvăm muzica ușoară!”, a tras Dan Negru un semnal de alarmă.

Sursă foto: Facebook

