Descoperirea făcută de Dan Negru din pură întâmplare: „Aici se află înmormântată mama lui Arsenie Boca”. Unde este locul

Dan Negru a descoperit din întâmplare unde se află mormântul mamei duhovnicului Arsenie Boca. Prezentatorul Tv cutreieră țara în lung și în lat și se bucură de cele mai frumoase locuri. El le arată prietenilor săi de pe internet ce frumuseți întâlnește în România și le povestește, adesea, despre legendelelocurilor speciale. Așa s-a întâmplat și de data aceasta, când a descoperit un loc sfânt.

Dan Negru a dat, din greșeală, peste mormântul mamei duhovnicului Arsenie Boca

Dan Negru a descoperit recent mormântul mamei lui Arsenie Boca. Pe Tik Tok, el a postat un filmuleț unde a vorbit despre locul sfânt pe care l-a vizitat astăzi, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Omul de televiziune se află în Ardeal, acolo unde a găsit locșorul sfânt. Mormântul era îngrijit, cu flori și semnalizat cu un semn pe care scria „Mormânt Mai Sf. Arsenie Boca”.

Prezentatorul Tv le-a povestit prietenilor virtuali despre legenda legată de momentul în care a avut loc ceremonia de înmormântare a mamei lui Arsenie Boca. Se pare că duhovnicul era la închisoare în acea vreme, însă se spune că ar fi fost, totodată, alături de mama lui când a trecut în neființă.

„E sărbătoare azi, Adormirea Mamei lui Iisus. De 15 august, sărbătoarea Maicii Domnului, am găsit undeva, într-un cimitir din Ardeal, mormântul Maicii Sfântului Andrei, este cimitirul și aici e mormântul mamei lui Arsenie Boca.

În 1910 s-a născut Arsenie Boca, unul dintre mării duhovnici ai României și ăsta e mormântul mamei lui. Creștina s-a numit ea și a murit în 1951.

E și o legendă celebră care spune că marele duhovnic Arsenie Boca ar fi fost prezent la căpătâiul mamei sale, la înmormântare, deși în aceeași zi era închis politic într-o pușcărie de la Canalul Dunăre – Marea Neagră. În 1989 a murit Arsenie Boca. „Fă bine și așteaptă răul”, e una din vorbele lăsate de Sfântul Ardealului”, a spus Dan Negru.

Dan Negru, vacanță la Ibiza

Dan Negru a vorbit despre cât de mult îi place să călătorească și de cele mai multe o face în România. Totuși, acesta a mărturisit că o dată pe an încearcă să meargă într-un loc în care nu a mai fost. Anul acesta, el a mers în vacanță în Ibiza.

„Îmi plac călătoriile. Banii se întorc, anii nu. O dată în an, cel puțin, încerc să merg într-un loc unde nu am mai fost niciodată și tot o dată pe an mă întorc într-un loc care mi-e drag. E un tabiet pe care-l am de mulți ani în vacanțe. Pentru mine litoralul e despre amintiri. Mama, tata, vacanțe. Am văzut toate oceanele lumii și multe mări de pe planetă, dar nimic nu se compară cu amintirile pe care mi le dă Marea Neagră”, a declarat Dan Negru.

