Actorul Jerry Adler, cunoscut mai ales pentru rolul din „Clanul Soprano”, a murit la 96 de ani

Actorul Jerry Adler, cunoscut mai ales pentru rolul consilierului Herman „Hesh” Rabkin din serialul „Clanul Soprano”, a murit la vârsta de 96 de ani.

Jerry Adler a murit „liniștit în somn”

Deși a devenit celebru pe micul ecran, Adler nu a început să joace în filme până la începutul vârstei de 60 de ani — chiar în perioada în care se pregătea să se retragă dintr-o carieră remarcabilă în culisele teatrului de pe Broadway.

Actorul a colaborat cu nume mari precum Julie Andrews, Angela Lansbury și Richard Burton, de-a lungul a peste trei decenii de activitate în industrie.

Originar din Brooklyn, actorul „a murit liniștit în somn” sâmbătă, au transmis reprezentanții familiei, notează BBC.

Jerry Adler, o viață dedicată teatrului și filmului

Adler a lucrat ca regizor de scenă, supervizor și director în peste 50 de producții de pe Broadway — după ce a primit primul său job de la tatăl său, care activa în domeniu, pe când era student.

Printre realizările sale se numără coordonarea producției originale din 1956 a piesei „My Fair Lady”, cu Julie Andrews în rol principal la doar 20 de ani, și spectacolul „Coco” din 1969, în care Kathryn Hepburn a interpretat fondatoarea casei de modă Chanel.

A continuat cu supervizarea musicalului „Annie” în 1977 și piesei „Camelot” din 1980, cu Richard Burton în rol principal.

A intrat în lume televiziunii când se pregătea de pensionare

În anii ’80 și începutul anilor ’90, a pășit timid în lumea televiziunii, ocupând roluri de regizor de scenă în câteva producții, inclusiv la ceremonia premiilor Tony.

Totuși, abia când se pregătea de pensionare, Adler a debutat ca actor de film, după un apel telefonic de la un prieten care făcea castingul pentru pelicula „The Public Eye” din 1992.

Au urmat roluri în filme precum „Manhattan Murder Mystery” (1993) și „Getting Away with Murder” (1996).

Faima a venit odată cu rolul său din serialul de succes al HBO, „Clanul Soprano”, unde l-a interpretat pe consilierul lui Tony Soprano (James Gandolfini) și prieten vechi al tatălui acestuia.

Ulterior, a avut apariții recurente în serialele „The Good Wife” și spin-off-ul „The Good Fight” de la CBS, în rolul avocatului Howard Lyman, și în „Rescue Me” de la FX, ca șef al unei stații de pompieri din New York, Sidney Feinberg.

Alte roluri notabile includ rabinul Alan Schulman în „Northern Exposure” și îngrijitorul Mr. Wicker în „Mad About You”. A mai apărut ocazional în seriale iconice americane precum „Curb Your Enthusiasm” și „The West Wing”.

Adler s-a întors pe Broadway ca actor — mai întâi în piesa „Taller than a Dwarf” din 2000, apoi în „Fish in the Dark” din 2015 — încheindu-și astfel cariera într-un mod simbolic, acolo unde a început.

