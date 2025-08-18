Un fotomodel și fostă concurentă la Miss Universe din Rusia a murit săptămâna trecută din cauza rănilor suferite după ce un elan a intrat prin parbrizul mașinii sale Porsche. Kseniya Alexandrova, în vârstă de doar 30 de ani, a murit din cauza unor leziuni cerebrale grave provocate de accidentul care a avut loc pe 5 iulie, în timp ce conducea împreună cu soțul ei în regiunea Tver, Rusia, a relatat agenția rusă RIA. Ea a rămas internată în comă până la decesul său pe 12 august.
Alexandrova și soțul ei se întorceau acasă din Rjev când a avut loc coliziunea cu elanul, pe autostrada M-9, potrivit sursei citate. Soțul ei a declarat că nu a existat timp de reacție atunci când animalul a sărit în fața Porsche-ului Panamera al cuplului, adăugând că amândoi purtau centura de siguranță și că mergeau cu viteză redusă în momentul impactului.
„Din clipa în care a sărit și până la impact a trecut o fracțiune de secundă. Nu am avut timp să fac nimic”, a spus el publicației. Alexandrova, aflată pe scaunul din dreapta, a suferit o lovitură la cap după ce animalul a străpuns parbrizul și a ajuns în habitaclul mașinii, a mai spus soțul.
„Era inconștientă, avea capul fracturat, totul era acoperit de sânge. Oasele frontale ale craniului erau rupte – era un traumatism cranio-cerebral deschis”, a declarat acesta.
Potrivit paginii sale de Instagram, Kseniya Alexandrova se căsătorise cu soțul ei cu doar patru luni înainte de accident. Ea era și psiholog, absolventă a Universității Pedagogice de Stat din Moscova, conform unei postări din noiembrie 2022.
Alexandrova era reprezentată de agenția de modeling Modus Vivendis, care a confirmat decesul printr-un comunicat în limba rusă, publicat pe Instagram pe 13 august. „Cu mare tristețe vă informăm că prietena și colega noastră, modelul Kseniya Alexandrova, a încetat din viață ieri seară”, se arată în mesajul tradus.
„Kseniya era luminoasă, talentată. Știa să inspire, să susțină și să ofere căldură tuturor celor din jur”, a continuat agenția. „Pentru noi, ea va rămâne pentru totdeauna un simbol al frumuseții, bunătății și forței interioare.”
În 2017, Kseniya Alexandrova a reprezentat Rusia la concursul Miss Universe și a obținut locul al doilea la Miss Rusia, mai devreme în același an.