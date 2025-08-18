Un fotomodel și fostă concurentă la Miss Universe din Rusia a murit săptămâna trecută din cauza rănilor suferite după ce un elan a intrat prin parbrizul mașinii sale Porsche. Kseniya Alexandrova, în vârstă de doar 30 de ani, a murit din cauza unor leziuni cerebrale grave provocate de accidentul care a avut loc pe 5 iulie, în timp ce conducea împreună cu soțul ei în regiunea Tver, Rusia, a relatat agenția rusă RIA. Ea a rămas internată în comă până la decesul său pe 12 august.

Fostă concurentă Miss Universe, moarte șocantă

Alexandrova și soțul ei se întorceau acasă din Rjev când a avut loc coliziunea cu elanul, pe autostrada M-9, potrivit sursei citate. Soțul ei a declarat că nu a existat timp de reacție atunci când animalul a sărit în fața Porsche-ului Panamera al cuplului, adăugând că amândoi purtau centura de siguranță și că mergeau cu viteză redusă în momentul impactului.

„Din clipa în care a sărit și până la impact a trecut o fracțiune de secundă. Nu am avut timp să fac nimic”, a spus el publicației. Alexandrova, aflată pe scaunul din dreapta, a suferit o lovitură la cap după ce animalul a străpuns parbrizul și a ajuns în habitaclul mașinii, a mai spus soțul.

„Era inconștientă, avea capul fracturat, totul era acoperit de sânge. Oasele frontale ale craniului erau rupte – era un traumatism cranio-cerebral deschis”, a declarat acesta.

Erau căsătoriți de doar patru luni

Potrivit paginii sale de Instagram, Kseniya Alexandrova se căsătorise cu soțul ei cu doar patru luni înainte de accident. Ea era și psiholog, absolventă a Universității Pedagogice de Stat din Moscova, conform unei postări din noiembrie 2022.

Alexandrova era reprezentată de agenția de modeling Modus Vivendis, care a confirmat decesul printr-un comunicat în limba rusă, publicat pe Instagram pe 13 august. „Cu mare tristețe vă informăm că prietena și colega noastră, modelul Kseniya Alexandrova, a încetat din viață ieri seară”, se arată în mesajul tradus.

„Kseniya era luminoasă, talentată. Știa să inspire, să susțină și să ofere căldură tuturor celor din jur”, a continuat agenția. „Pentru noi, ea va rămâne pentru totdeauna un simbol al frumuseții, bunătății și forței interioare.”

În 2017, Kseniya Alexandrova a reprezentat Rusia la concursul Miss Universe și a obținut locul al doilea la Miss Rusia, mai devreme în același an.

