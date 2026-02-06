Ruxandra Luca, care s-a separat în urmă cu un an de tatăl copiilor ei, cu care a avut o relație timp de 20 de ani, se află în centrul unui scandal de proporții. Specialista în parenting de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a fost surprinsă cu un bărbat însurat. Acum au ieșit la suprafață detalii din spatele despărțirii de cel cu care are trei copii, bărbatul aducându-i acuzații grave.

Fostul partener al Ruxandrei Luca, acuzații la adresa vedetei tv

Ruxandra Luca, cunoscută pentru cariera sa de succes, continuă să fie în centrul atenției publice, însă de această dată, nu datorită realizărilor profesionale. Potrivit informațiilor publicate de Cancan, o serie de dezvăluiri recente din partea fostului său partener au adus noi perspective asupra vieții personale a vedetei, după încheierea unei relații de 20 de ani.

Despărțirea dintre Ruxandra Luca și fostul său partener, cunoscut publicului doar ca „domnul M.”, a fost marcată de acuzații și neînțelegeri profunde. În timp ce Ruxandra a declarat în fața instanței că a fost supusă unor abuzuri verbale și bărbatul a părăsit locuința conjugală din cauza conflictelor repetate, fostul partener oferă o altă versiune a poveștii. Acesta susține că, de fapt, a fost forțat să plece din casă în iulie 2024, fiind amenințat cu poliția.

„În motivare, pârâtul-reclamant a arătat, în esență, că acesta și minorii doresc să petreacă mai mult timp împreună, ceea ce este în concordanță cu principiul interesului superior al minorilor. De asemenea, a arătat că, în cea mai mare parte a timpului, tatăl era împreună cu copiii în rutinele lor de joacă, masă, teme, igienă personală, dus-întors la și de la școală și activități de timp liber”, se arată în documentele depuse în instanță.

Ruxandra Luca ar fi restricționat accesul fostului partener la copiii lor

Deși instanța a decis ca cei trei copii să locuiască cu Ruxandra, tatăl a obținut dreptul de a petrece timp regulat cu ei. Cu toate acestea, fostul partener al vedetei afirmă că Ruxandra ar fi delegat o parte semnificativă a responsabilităților parentale altor persoane. Mai mult, el susține că ea ar fi restricționat comunicarea sa cu copiii.

„Reclamanta-pârâtă a luat decizia să angajeze a doua persoană, care locuiește acolo, iar, din decembrie 2024, a angajat un șofer care conduce copiii la școală. Astfel, minorii se află în compania unor persoane străine mult timp în detrimentul petrecerii acestuia cu părinții lor”, se mai arată în documente.

Vedeta ar fi lipsit nopțile de acasă

În plus, fostul partener a adus în discuție lipsa implicării vedetei în viața de zi cu zi a copiilor. Potrivit acestuia, Ruxandra Luca ar fi lipsit frecvent de acasă, chiar și noaptea, lucru care a generat întrebări din partea celor mici.

„În ultimul timp, reclamanta-pârâtă petrecea mult mai puțin timp în locuință, în unele nopți nu era acasă, situații în care copiii îl întrebau pe tată «unde este», «când vine mama», iar tatăl îi liniștea și le spunea «mama nu este acasă, are treabă și vine când termină»”.

Conform declarațiilor din dosar, tensiunile dintre cei doi părinți par să fi influențat și performanțele școlare ale unuia dintre copii. Acesta a întâmpinat dificultăți în a-și îndeplini temele, lucru adus la cunoștința părinților în cadrul ședințelor școlare.

„Totodată, a arătat că părțile au fost invitate la ședințe organizate la școală pentru a îi informa despre situația școlară a minorului ########, elev în clasa a III-a, unde li s-a adus la cunoștință faptul că, de la începutul anului școlar curent până în prezent, performanța sa educațională este afectată și vine adesea cu temele neefectuate la cursuri”, au mai notat avocații domnului M.

În cele din urmă, instanța a stabilit un program clar de vizite, astfel încât copiii să poată petrece timp atât cu mama lor, cât și cu tatăl. Deși acest aranjament încearcă să echilibreze situația, tensiunile dintre cei doi părinți continuă să atragă atenția publicului.

