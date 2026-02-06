Andrei Bănuță, prima reacție după ce s-a spus că ar forma un cuplu cu Mira: „Există o chimie între noi”

Andrei Bănuță răspunde speculațiilor că ar forma un cuplu cu Mira. Zvonurile au apărut după ce artiștii au cântat împreună la Protevelion 2026. La scurt timp după, Mira a anunțat că ea și Levi Elekes s-au despărțit după aproximativ patru ani de relație.

Andrei Bănuță, prima reacție după ce s-a spus că ar forma un cuplu cu Mira

Andrei Bănuță și Mira, doi dintre cei mai apreciați artiști din România, au stârnit curiozitatea fanilor după ce au apărut recent împreună pe scenă, la un concert. Zvonurile despre o posibilă relație romantică între ei au luat amploare, mai ales după ce Mira a anunțat despărțirea de Levi, fostul ei iubit. Într-un interviu pentru Spynews.ro, Andrei Bănuță clarifică situația și subliniază că relația lor este una bazată pe prietenie și chimie muzicală.

Apariția lor pe scena aceluiași concert a alimentat suspiciunile că între ei ar exista o legătură romantică, mai ales în contextul despărțirii Mirei de fostul iubit.

„Există o chimie între noi, o chimie muzicală. Eu, în toată viața mea profesională, am fost foarte, foarte discret în ceea ce privește viața personală. Despre mine, oamenii cam știu lucrurile esențiale: știu despre familia mea și îmi ascultă muzica. Prin muzica mea spun cam tot ce am de spus, tocmai de aceea o și scriu”, a declarat Andrei pentru Spynews.ro, negând ferm existența unei relații romantice cu Mira.

„Suntem tineri, cântăreți”

Artistul a explicat că aparițiile sale alături de colegele din industrie, inclusiv Mira, au fost interpretate greșit de către public. Oamenii au speculat, în trecut, legături romantice cu alte cântărețe, precum Karmen sau Theo Rose.

„Oamenii au speculat, în general, mai ales în ultima vreme, când cânt cu câte o colegă din industrie, că e Mira, că e Karmen, că e Theo Rose și așa mai departe. Unele sunt căsătorite și au copil acasă, și tot se speculează că am avea noi vreo legătură. Pot să vă spun că, în momentul în care voi avea ceva de anunțat, veți fi primii care veți afla și informația va veni direct de la mine”, a subliniat Andrei.

Cu toate acestea, Andrei Bănuță recunoaște că a observat comentariile fanilor care consideră că el și Mira ar forma un cuplu frumos. „Într-adevăr, am văzut comentarii potrivit cărora mie și Mirei ne-ar sta foarte bine împreună. Suntem tineri, cântăreți, probabil talentați, ne iubește lumea și e clar că astfel de asocieri sunt ușor de făcut. Dar, așa cum v-am spus, nu mă însor până nu vă anunț și pe voi”, a adăugat artistul.

