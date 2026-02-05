Dilinca și Mădălin Șerban, eliminați de la Power Couple, sezonul 3. Câți bani au primit pentru participare

Dilinca și Mădălin Șerban au părăsit competiția Power Couple, sezonul 3, după ce au obținut cel mai mic punctaj în proba labirintului simțurilor. Câți bani ar fi primit pentru cele cinci săptămâni petrecute în competiție.

Dilinca și Mădălin Șerban, eliminați de la Power Couple, sezonul 3

Dilinca și Mădălin Șerban au părăsit sezonul 3 Power Couple în ediția de miercuri, 4 februarie 2026, după ce au obținut cel mai mic punctaj la proba labirintului simțurilor. Deși au fost eliminați, cei doi au plecat acasă cu un premiu frumușel pentru cele cinci săptămâni petrecute în show.

Episodul 15 al competiției „Power Couple – La bine și la greu” a fost unul plin de emoții pentru Dilinca și Mădălin. În proba de miercuri, cuplurile au trebuit să-și testeze simțurile într-un labirint senzorial. Din păcate, Dilinca și Mădălin nu au reușit să acumuleze suficiente puncte, ceea ce i-a dus direct în duel împotriva familiei Zmărăndescu, Luiza și Cătălin.

N-au fost salvați de prietenii lor, Oase și Maria Pitică

Decizia finală a fost luată pe baza voturilor celorlalți concurenți, iar familia Zmărăndescu a primit majoritatea susținerii. Chiar și Oase, un apropiat al lui Mădălin, a ales să voteze împotriva lor, o decizie care l-a surprins pe acesta. „Credeam că Oase vrea să ne salveze. Am avut o legătură mai specială cu el. Nu am fost supărat sau dezamăgit, doar credeam că avem ceva mai special”, a declarat Mădălin, citat de Cancan.

La rândul său, Oase a explicat: „Decizia este grea și imposibilă, dar trebuie făcută. Noi așa am simțit. Sper că mă înțelegeți. Este o situație în care trebuie să alegi între două echipe foarte dragi. În momentul acesta, ne dorim ca Zmărăndescu și Luiza să meargă mai departe”.

Citește și: Cadoul de 18.000 de euro pe care Sandra Izbașa i l-a făcut lui Răzvan Bănică: „Se uitau oamenii ca la filme străine”

Citește și: Cum crede Dani Oțil că s-ar descurca Răzvan Simion și Daliana Răducan la Power Couple România: „La jocurile noastre trebuie să fii și smart” / Exclusiv

Câți bani ar fi primit pentru participarea în show-ul de la Antena 1

Deși nu au ajuns până în finală, Dilinca și Mădălin nu au plecat acasă cu mâna goală. Pentru cele cinci săptămâni petrecute în competiție, cuplul ar fi fost recompensat cu 15.000 de euro, câte 3.000 de euro pentru fiecare săptămână, relatează Cancan.

„E un final frumos. Suntem înconjurați de oameni foarte frumoși și de experiențe foarte frumoase. Este emoționant, dar e frumos. Eu sunt fericită”, a declarat Dilinca la finalul ediției.

Mesajul lui Dani Oțil pentru Dilinca și Mădălin Șerban

Pe lângă premiul financiar, cei doi au plecat cu o experiență de neuitat. Dani Oțil, gazda emisiunii, le-a adresat câteva cuvinte emoționante:

„Mulțumim că ați trecut pe la noi și că ați rezistat foarte mult pentru o relație crudă, tânără. Eu cred că este o performanță. Sper că ați prins ceva și de la noi ăștia mai bătrâni”.

Foto: Antena 1

Urmărește-ne pe Google News