  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 6 februarie 2026. Plânge în pumni de durere. O zodie e părăsită de prieteni și pierde o sumă mare de bani

Horoscop 6 februarie 2026. Plânge în pumni de durere. O zodie e părăsită de prieteni și pierde o sumă mare de bani

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
.

Horoscop 6 februarie 2026. O zi cu clipe extrem de grele pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Astăzi, Taurul traversează un climat astral tensionat, în care realitatea lovește frontal, fără menajamente. Influențele dure dintre Venus, guvernatoarea zodiei, și planete cu impact karmic scot la suprafață adevăruri incomode, mai ales în zona relațiilor de prietenie și a banilor. Este o zi care testează rezistența emoțională și maturitatea deciziilor luate în trecut.

Horoscop 6 februarie 2026 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 6 februarie 2026

O zi plină de energie îi așteaptă pe nativii Berbec, deoarece Marte îți influențează deciziile și îți oferă curajul de a aborda provocările frontal. Personalitatea ta dinamică este la cote maxime, ceea ce face ca această zi să fie excelentă pentru a începe proiecte noi sau pentru a prelua inițiativa în contexte de grup. Cu Venus activând subtil zona emoțională, echilibrul devine esențial. Fă-ți timp pentru a te conecta cu cei dragi, astfel încât firea ta asertivă să nu umbrească relațiile. Sunt posibile câștiguri financiare dacă acționezi strategic, însă evită cheltuielile impulsive. Implică-te în activități care îți temperează energia intensă, precum sportul sau activitățile creative. Ziua este favorabilă networkingului; legăturile create acum se pot dovedi avantajoase în viitorul apropiat. Acordă atenție sănătății: hidratarea și odihna susțin ambițiile tale.

Ce decizie au luat acum autoritățile din România, în legătură cu Fulgy. E oficial! „Pentru mine, acest copil nu mai există! Mă lepăd!”, spune mama lui, Viorica de la Clejani
Ce decizie au luat acum autoritățile din România, în legătură cu Fulgy. E oficial! „Pentru mine, acest copil nu mai există! Mă lepăd!”, spune mama lui, Viorica de la Clejani
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 6 februarie 2026

Pe plan social, Taurul poate avea revelația dureroasă că nu toți cei din jur îi sunt cu adevărat aliați. Promisiuni nerespectate, trădări subtile sau retrageri bruște pot lăsa un gust amar. Prieteni pe care se baza dispar exact când sprijinul era esențial. Lecția este clară: loialitatea nu se declară, se demonstrează.
Financiar, contextul este la fel de delicat. O pierdere importantă de bani poate apărea din cauza unei investiții neinspirate, a unei neglijențe sau a încrederii acordate persoanei greșite. Taurul, de regulă prudent, este forțat azi să plătească prețul unei decizii luate cu prea multă siguranță și prea puțină verificare. Impactul nu este doar material, ci și emoțional.
Deși ziua pare una de răscruce dureroasă, ea are un rol profund transformator. Taurul este obligat să-și redefinească prioritățile, să taie legături toxice și să-și reconstruiască stabilitatea pe baze reale, nu pe iluzii. Astrele transmit un mesaj dur, dar necesar: ceea ce se pierde azi deschide drumul către o formă de siguranță mai autentică, construită cu discernământ și luciditate.

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 6 februarie 2026

Gemeni, te așteaptă o zi animată, în care curiozitatea stimulează inovația. Luna activează sectorul comunicării, iar ideile curg liber, favorizând creativitatea în proiecte și discuții. Inițiativele digitale sau activitățile de cercetare pot aduce rezultate notabile. Cercurile sociale se lărgesc, oferind perspective noi și șanse de colaborare. În plan sentimental, conversațiile conștiente aduc mai multă înțelegere. Cei singuri pot întâlni persoane interesante prin intermediul mediului online. Financiar, influența lui Neptun cere prudență; evită investițiile speculative și concentrează-te pe siguranță. Poate apărea o oportunitate de dezvoltare personală, precum înscrierea la un curs sau învățarea unei abilități noi. Energia zilei te susține în evoluție, însă ai grijă de starea ta mentală. Stimulează-ți intelectul, dar păstrează un echilibru între activitate și odihnă.

Descoperire neașteptată a oamenilor de știință. Ce s-a aflat acum despre persoanele care s-au vaccinat împotriva Covid-19
Descoperire neașteptată a oamenilor de știință. Ce s-a aflat acum despre persoanele care s-au vaccinat împotriva Covid-19
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Zodii care dau lovitura pe plan financiar în februarie! E luna lor norocoasă

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 6 februarie 2026

Rac, introspecția îți ghidează parcursul astăzi, pe măsură ce Luna îți luminează casa reflecției. Solitudinea te ajută să îți explorezi emoțiile și să te reconectezi cu dorințele interioare. Jurnalul sau meditația îți pot oferi revelații importante. La locul de muncă, empatia ta stimulează cooperarea și spiritul de echipă. Viața de familie poate solicita mai multă atenție, oferindu-ți ocazia să consolidezi legături prin activități comune sau discuții deschise. Financiar, este indicat să îți revizuiești bugetul și să prioritizezi economiile; o investiție bine gândită poate aduce stabilitate pe termen lung. Relațiile romantice se adâncesc prin căldură și înțelegere. Cei singuri pot cunoaște pe cineva special prin intermediul cercului apropiat. Creativitatea îți oferă o cale de exprimare benefică, iar exercițiile ușoare și alimentația echilibrată susțin sănătatea.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 6 februarie 2026

Leu, astăzi strălucești natural, deoarece Jupiter îți amplifică sectorul expresiei. Entuziasmul tău îi inspiră pe ceilalți, fiind o zi excelentă pentru a conduce proiecte sau a vorbi în public. Lumina reflectoarelor este asupra ta; exprimă-te clar și coerent. În dragoste, magnetismul tău atrage admirație, dar autenticitatea este cheia relațiilor profunde. Cei aflați într-o relație pot planifica o ieșire specială pentru a reaprinde pasiunea. Financiar, pot apărea oportunități prin activități creative sau parteneriate, însă gestionează resursele cu atenție. Cariera este susținută astral, aducând șanse de avansare sau recunoaștere. Creativitatea se manifestă puternic și în plan personal. Viața socială te revigorează, dar păstrează un echilibru pentru a evita epuizarea. Rutinele de sănătate și o alimentație echilibrată îți sporesc vitalitatea.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 6 februarie 2026

Fecioară, precizia și analiza sunt în prim-plan, Mercur ascuțindu-ți atenția la detalii. Activitățile care necesită organizare și rigoare se desfășoară excelent. Este un moment potrivit pentru ordine și clarificări, atât în plan material, cât și mental. Comunicarea profesională este favorizată, putând apărea oportunități de avansare. Financiar, revizuirea planurilor pe termen lung aduce siguranță. Relațiile personale cer răbdare; empatia și ascultarea activă transformă tensiunile în armonie. Activitățile de echilibrare, precum yoga sau mindfulness, îți susțin starea de bine. Lectura și studiul îți stimulează creșterea personală. Colaborările sunt avantajoase, iar aportul tău analitic este apreciat. Reflectează asupra progreselor și setează-ți noi intenții cu încredere.

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 6 februarie 2026

Balanță, armonia și echilibrul îți ghidează ziua, sub influența lui Venus asupra relațiilor sociale. Legăturile se consolidează prin experiențe comune și comunicare sinceră. Parteneriatele profesionale prosperă dacă inițiezi dialoguri constructive. Financiar, stabilitatea vine din bugetare echilibrată și investiții bine cântărite. Creativitatea este amplificată, iar activitățile artistice îți aduc bucurie și relaxare. În dragoste, contextul este favorabil apropierii și înțelegerii profunde; cei singuri pot întâlni persoane interesante la evenimente sociale. Pentru sănătate, caută moderația în mișcare și alimentație. Momentele de solitudine te ajută să îți reîncarci energia. Revizuiește-ți obiectivele personale și aliniază-le cu aspirațiile actuale. Intuiția îți oferă claritate, iar combinația dintre armonie socială și reflecție interioară îți susține progresul.

Citește și: Zodii de bărbați care mint de îngheață apele în relație. Sunt cei mai periculoși parteneri!

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 6 februarie 2026

Scorpion, transformarea și profunzimea definesc această zi, pe măsură ce energia lui Pluto te îndeamnă la introspecție serioasă. Este un moment ideal pentru a renunța la obiceiuri depășite și pentru a alimenta o evoluție personală autentică. În plan profesional, fermitatea îți aduce avantaje clare, orientându-te spre poziții de influență și oportunități noi. Evită deciziile financiare impulsive; planificarea strategică și investițiile prudente susțin stabilitatea. Relațiile beneficiază de onestitatea ta profundă, iar vulnerabilitatea consolidează legăturile și construiește încredere. Nativii singuri pot experimenta atracții puternice în contexte neașteptate, favorizând conexiuni intense. Canalizează-ți energia în proiecte creative, unde pasiunea se poate manifesta spectaculos. Din punct de vedere al sănătății, practicile precum meditația sau tai chi-ul ajută la calmarea minții și la revitalizarea spiritului. Interacțiunile sociale pot scoate la iveală alianțe sau colaborări aliniate obiectivelor tale. Intuiția este aliatul principal al zilei, ghidându-te cu claritate.

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 6 februarie 2026

Săgetător, spiritul de aventură este activat, iar Jupiter stimulează entuziasmul și dorința de explorare. Profită de energia zilei pentru a urma preocupări intelectuale, fie că te gândești la călătorii sau la dobândirea unor noi competențe. Mediul profesional favorizează inovația; ideile vizionare pot inspira colegii și superiorii. Stabilitatea financiară depinde de decizii bine cântărite; explorează domenii diverse pentru investiții. Relațiile se bucură de spontaneitate și umor; planifică activități dinamice alături de cei dragi. Nativii singuri pot întâlni persoane interesante în contexte aventuroase. Creativitatea este la cote ridicate, ideală pentru proiecte artistice sau inițiative originale. Sănătatea fizică se îmbunătățește prin activități care implică atât corpul, cât și mintea.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 6 februarie 2026

Capricorn, ambiția îți structurează ziua, iar Saturn îți consolidează determinarea de a-ți atinge obiectivele. Strategia și perseverența se îmbină armonios, făcând din acest moment unul excelent pentru a revizui planurile pe termen lung și a-ți reorganiza prioritățile. Progresele în carieră sunt posibile; inițiază discuții mature cu mentori sau colegi pentru a-ți clarifica direcția. Rigoarea financiară îți oferă siguranță; analizează investițiile și economiile în funcție de nevoile actuale. Relațiile personale cer deschidere emoțională, iar răbdarea susține armonia. Caută echilibrul între responsabilități și relaxare prin activități care aduc calm și claritate mentală. Prieteniile pot genera colaborări avantajoase. Sănătatea devine prioritară; adoptă rutine care întăresc vitalitatea.

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 6 februarie 2026

Vărsător, inovația și spiritul comunitar îți luminează drumul, sub influența creativă a lui Uranus. Ziua este ideală pentru a lansa idei noi sau a perfecționa concepte neconvenționale. Colaborarea în cadrul grupurilor și rețelelor îți aduce rezultate; implică-te activ alături de persoane cu viziuni similare. Inițiativele financiare beneficiază de strategii inventive, aliniate obiectivelor tale ambițioase. În relații, deschiderea și adaptabilitatea favorizează conexiuni mai profunde. Nativii singuri pot fi atrași de personalități interesante, cu idealuri comune. Activitățile artistice sau experimentale îți aduc satisfacție și inspirație. Sănătatea prosperă prin metode de mișcare neobișnuite, care îți revitalizează energia.

Citeşte şi: Zodii care se despart în februarie. Rămân singure până la Valentine’s Day

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 6 februarie 2026

Pești, intuiția și liniștea interioară te însoțesc într-o zi dominată de influența lui Neptun. Retrage-te pentru reflecție și lasă imaginația să-ți ofere răspunsuri valoroase pentru dezvoltarea personală. În carieră, abordările creative și leadershipul empatic creează un climat constructiv. Planificarea atentă susține stabilitatea financiară. Relațiile se adâncesc prin comunicare sinceră și visuri împărtășite; nativii singuri pot descoperi potențial romantic în cercuri spirituale sau culturale. Practicile spirituale, precum meditația sau yoga, îți aduc pace și claritate. Creativitatea este intensă, favorizând exprimarea artistică și muzicală. Odihna și relaxarea sunt esențiale pentru echilibrul emoțional.

Sursa foto: Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Clopoțica și Comoara Pierdută - Ediția nr. 52 (Disney. Ediția de platină)! Clopoțica și Comoara Pierdută - Ediția nr. 52 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Lilo & Stitch - Ediția nr.10 (Romanele Disney) Lilo & Stitch - Ediția nr.10 (Romanele Disney) 52.9 RON Cumpără acum
Robert Oppenheimer - ediția 22 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) Robert Oppenheimer - ediția 22 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) 36.99 RON Cumpără acum
Argonit - Ediția nr.20 (Descoperă Mineralele Pământului) Argonit - Ediția nr.20 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 116 (Titanic) Titanic - Ediția nr. 116 (Titanic) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 115 (Titanic) Titanic - Ediția nr. 115 (Titanic) 52.9 RON Cumpără acum
DUTRA D4K - Ungaria - Editia 10 (Tractoare de legenda) DUTRA D4K - Ungaria - Editia 10 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Ce va face Cătălin Măruță la ora 15.00, începând de luni, după ce rămâne fără emisiunea de la PRO TV: „Își dorește tare”
Ce va face Cătălin Măruță la ora 15.00, începând de luni, după ce rămâne fără emisiunea de la PRO TV: „Își dorește tare”
Fanatik
FCSB, surpriză mare contra Botoșaniului: Bîrligea rezervă, Thiam titular?! Cum arată primul 11. Exclusiv
FCSB, surpriză mare contra Botoșaniului: Bîrligea rezervă, Thiam titular?! Cum arată primul 11. Exclusiv
GSP.ro
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Click.ro
Zodiile pentru care urmează un final de săptămână de vis. Acești nativi vor avea parte de un șir lung de bucurii
Zodiile pentru care urmează un final de săptămână de vis. Acești nativi vor avea parte de un șir lung de bucurii
TV Mania
FOTO. Sandra Izbașa, cadou de 18.000 de euro pentru soțul ei! Reacția uluitoare a lui Răzvan Bănică: „Se uitau oamenii ca la filme străine, am decis să-l las în cameră”
FOTO. Sandra Izbașa, cadou de 18.000 de euro pentru soțul ei! Reacția uluitoare a lui Răzvan Bănică: „Se uitau oamenii ca la filme străine, am decis să-l las în cameră”
Redactia.ro
Decizia radicală luată de Ruxandra Luca după ce a fost surprinsă alături de un bărbat căsătorit
Decizia radicală luată de Ruxandra Luca după ce a fost surprinsă alături de un bărbat căsătorit
Citește și...
Daniel Pancu a anunţat noul transfer de la CFR Cluj! Jucătorul dorit de FCSB semnează în Gruia: “E la Cluj! Face vizita medicală”. Exclusiv
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat semne de întrebare
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Prințesa Kate, despre boala care i-a schimabt viața: Există momente de teamă și oboseală
Horoscop 5 februarie 2026. Zodia care va trage lozul norocos în dragoste. Va simți cu adevărat puterea iubirii
Cinci zodii lovite de ghinion în februarie. Tensiuni, planuri date peste cap și pierderi financiare pentru nativi
Horoscop 4 februarie 2026. Schimbări drastice. Vin probleme financiare mari pentru o zodie. Neglijența o costă
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Woooow! Cum a ajuns să arate! Ultimele imagini cu Ozana Barabancea te lasă fără cuvinte! S-a schimbat complet. Zici că este alt om. A slăbit 40 de kilograme!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Transformarea Matildei Ledger. Fiica regretatului Heath Ledger are 20 de ani și seamănă izbitor cu tatăl ei. Cum arată și ce face acum
Transformarea Matildei Ledger. Fiica regretatului Heath Ledger are 20 de ani și seamănă izbitor cu tatăl ei. Cum arată și ce face acum
Cătălin Măruță, anunț surpriză despre primul lucru pe care îl va face după ce rămâne fără emisiune. "Îmi doream de ceva timp!"
Cătălin Măruță, anunț surpriză despre primul lucru pe care îl va face după ce rămâne fără emisiune. "Îmi doream de ceva timp!"
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Ultima oră! Undă de șoc în presa românească! A murit unul dintre cei mai respectați jurnaliști, un vizionar, o voce cu autoritate, un om cu minte genială: “Un mentor”
Ultima oră! Undă de șoc în presa românească! A murit unul dintre cei mai respectați jurnaliști, un vizionar, o voce cu autoritate, un om cu minte genială: “Un mentor”
Cea mai deșteaptă femeie din zodiac. Toți o admiră. Toți o ascultă. Genială, intuitivă și mereu cu un pas înainte. Are mintea brici, nu ridică vocea, dar are mereu ultimul cuvânt
Cea mai deșteaptă femeie din zodiac. Toți o admiră. Toți o ascultă. Genială, intuitivă și mereu cu un pas înainte. Are mintea brici, nu ridică vocea, dar are mereu ultimul cuvânt
Elle
Diana Dumitrescu, noi dezvăluiri despre decizia ei de a se pocăi. Ce a mărturisit actrița: „Ca să înțeleagă toată lumea…”
Diana Dumitrescu, noi dezvăluiri despre decizia ei de a se pocăi. Ce a mărturisit actrița: „Ca să înțeleagă toată lumea…”
Cum arată ceasul în valoare de 2 milioane de euro care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu. Designerul român a fost jefuit la Londra. Foto
Cum arată ceasul în valoare de 2 milioane de euro care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu. Designerul român a fost jefuit la Londra. Foto
Ce cadou fabulos i-a făcut Sandra Izbașa soțului ei, Răzvan Bănică. Fosta gimnastă a dezvăluit în cadrul emisiunii Power Couple: „Nu e un lucru cu care să ne lăudăm”
Ce cadou fabulos i-a făcut Sandra Izbașa soțului ei, Răzvan Bănică. Fosta gimnastă a dezvăluit în cadrul emisiunii Power Couple: „Nu e un lucru cu care să ne lăudăm”
DailyBusiness.ro
Trump mobilizează industria privată pentru a-și consolida superioritatea tehnologică în programele spațiale
Trump mobilizează industria privată pentru a-și consolida superioritatea tehnologică în programele spațiale
Cât costă cu adevărat un zbor low-cost. Taxele suplimentare pot dubla prețul biletului
Cât costă cu adevărat un zbor low-cost. Taxele suplimentare pot dubla prețul biletului
A1.ro
Cadoul în valoare de 18.000 de euro pe care Sandra Izbașa i l-a oferit lui Răzvan Bănică. Cum arată obiectul de lux
Cadoul în valoare de 18.000 de euro pe care Sandra Izbașa i l-a oferit lui Răzvan Bănică. Cum arată obiectul de lux
Gabi Tamaș și soția lui, Ioana, la un pas de divorț: „Eu eram de vină”
Gabi Tamaș și soția lui, Ioana, la un pas de divorț: „Eu eram de vină”
Dilinca și Mădălin Șerban, eliminați de la Power Couple, sezonul 3. Câți bani au primit pentru participare
Dilinca și Mădălin Șerban, eliminați de la Power Couple, sezonul 3. Câți bani au primit pentru participare
Cine este Oase de la Power Couple 2026. Care este numele lui real și de ce este certat cu CRBL
Cine este Oase de la Power Couple 2026. Care este numele lui real și de ce este certat cu CRBL
Cine este Maria Pitică, logodnica lui Oase, de la Power Couple 2026. Cu ce se ocupă și ce l-a învățat pe viitorul ei soț
Cine este Maria Pitică, logodnica lui Oase, de la Power Couple 2026. Cu ce se ocupă și ce l-a învățat pe viitorul ei soț
Observator News
ANAF scoate la vânzare garsonieră de 32 mp cu 50.000 de euro
ANAF scoate la vânzare garsonieră de 32 mp cu 50.000 de euro
Libertatea pentru Femei
Bomba mondenă! Vedeta Antenei 1, surprinsă în ipostaze intime, interzise, cu un doctor însurat, la benzinarie! Amor nebun în miezul zilei! A venit și poliția!
Bomba mondenă! Vedeta Antenei 1, surprinsă în ipostaze intime, interzise, cu un doctor însurat, la benzinarie! Amor nebun în miezul zilei! A venit și poliția!
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
O recunoști pe celebra actriță? S-a iubit cu Mel Gibson pe marele ecran, dar în viața reală a divorțat după doar un an. Acum și-a regăsit dragostea din tinerețe
O recunoști pe celebra actriță? S-a iubit cu Mel Gibson pe marele ecran, dar în viața reală a divorțat după doar un an. Acum și-a regăsit dragostea din tinerețe
Cum arată și ce meserie a avut soția lui Emil Constantinescu. Nadia Ileana Bogorin apare foarte rar în public. Cu ce se ocupă cei doi copii ai cuplului
Cum arată și ce meserie a avut soția lui Emil Constantinescu. Nadia Ileana Bogorin apare foarte rar în public. Cu ce se ocupă cei doi copii ai cuplului
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Redactia.ro
Decizia radicală luată de Ruxandra Luca după ce a fost surprinsă alături de un bărbat căsătorit
Decizia radicală luată de Ruxandra Luca după ce a fost surprinsă alături de un bărbat căsătorit
Doamne, dramatic ce se intampla cu Fulgy al Clejanilor... Ultima ora
Doamne, dramatic ce se intampla cu Fulgy al Clejanilor... Ultima ora
Greșeala care te lasă fără moștenire, chiar dacă ești copilul legal. Mulți români află prea târziu
Greșeala care te lasă fără moștenire, chiar dacă ești copilul legal. Mulți români află prea târziu
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
„Fără bilet de trimitere”. Anunț oficial al ministrului Sănătății: în ce situații nu mai este necesar
„Fără bilet de trimitere”. Anunț oficial al ministrului Sănătății: în ce situații nu mai este necesar
Un nou ciclu astral din 5 februarie. Horoscop Camelia Pătrășcanu 2026: renaștere din propria cenușă
Un nou ciclu astral din 5 februarie. Horoscop Camelia Pătrășcanu 2026: renaștere din propria cenușă
Pensiile, în centrul unui proiect de lege adoptat tacit. Toți românii, vizați
Pensiile, în centrul unui proiect de lege adoptat tacit. Toți românii, vizați
Acest aliment, consumat în timp ce ai cancer, crește riscul de deces cu 60%
Acest aliment, consumat în timp ce ai cancer, crește riscul de deces cu 60%
TV Mania
FOTO. Sandra Izbașa, cadou de 18.000 de euro pentru soțul ei! Reacția uluitoare a lui Răzvan Bănică: „Se uitau oamenii ca la filme străine, am decis să-l las în cameră”
FOTO. Sandra Izbașa, cadou de 18.000 de euro pentru soțul ei! Reacția uluitoare a lui Răzvan Bănică: „Se uitau oamenii ca la filme străine, am decis să-l las în cameră”
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
Mădălin Șerban și Dilinca au fost eliminați! Câți bani au câștigat după 5 săptămâni la Power Couple
Mădălin Șerban și Dilinca au fost eliminați! Câți bani au câștigat după 5 săptămâni la Power Couple
FOTO. „Varianta 90-60-90!” » Ruxandra Luca, transformare radicală la 2 ani de la despărțirea de tatăl copiilor: „Nu e de la divorț, mănâncă mai proteic!”
FOTO. „Varianta 90-60-90!” » Ruxandra Luca, transformare radicală la 2 ani de la despărțirea de tatăl copiilor: „Nu e de la divorț, mănâncă mai proteic!”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Ruxandra Luca, secretul siluetei perfecte după 3 nașteri. Cum se menține în formă! „Zilele mele încep la ora 6 dimineața”
Ruxandra Luca, secretul siluetei perfecte după 3 nașteri. Cum se menține în formă! „Zilele mele încep la ora 6 dimineața”
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată acum, la 45 de ani
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată acum, la 45 de ani
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în timpul probelor
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în timpul probelor
Cine este Codruța Sanfira, concurenta de la „Desafio: Aventura”! Solista s-a accidentat grav în timpul competiției
Cine este Codruța Sanfira, concurenta de la „Desafio: Aventura”! Solista s-a accidentat grav în timpul competiției
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton