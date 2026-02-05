Iuliana Marciuc, reacție fermă după criticile lui Mihai Trăistariu legate de Eurovision. „A fost prea dur!” Ce spune despre prezența Andreei Bălan în juriu

Revenirea României la Eurovision ar fi trebuit să fie un moment de entuziasm, însă discuțiile din jurul Selecției Naționale au aprins spiritele încă din primele zile. Numirea Andreei Bălan în juriu a stârnit reacții puternice, iar Mihai Trăistariu a fost cel mai vocal critic. În mijlocul controverselor, Iuliana Marciuc, șefa delegației României, a intervenit ferm pentru a clarifica situația și pentru a apăra decizia luată.

Iuliana Marciuc îi ia partea Andreei Bălan

Iuliana Marciuc a reacționat imediat după atacurile lui Mihai Trăistariu, considerând că tonul acestuia a fost mult prea dur și lipsit de respect față de o colegă de breaslă. Ea a subliniat că Andreea Bălan are o experiență solidă în realizarea de show-uri și spectacole, ceea ce o recomandă pentru un rol în juriu.

„Nu comentez valoarea vocală a Andreei Bălan, pentru că nu îmi permit. Și mie mi se pare că Mihai a fost puțin prea dur, și ca băiat față de o fată, și ca de la bărbat la femeie, și ca de la coleg la colegă. Faptul că ea este prezentă în juriu ca una dintre cele mai bune realizatoare de show-uri de la Sala Palatului, eu zic că a îndreptățit-o să fie membru al juriului”, a declarat Iuliana Marciuc.

Aceasta a explicat și de ce componența juriului este anunțată înainte de finalizarea înscrierilor: pentru transparență și pentru ca artiștii să știe exact cine îi va evalua. Marciuc a adăugat că mulți tineri s-au înscris tocmai datorită juriului format anul acesta.

„Îmi pare deosebit de rău că Mihai a renunțat la o luptă care se anunța foarte frumoasă. Membrii juriului se anunță înainte de a se finaliza înscrierile, ca lumea să vadă exact componența și transparența. Unii se înscriu probabil și în funcție de criteriul jurizării. Multitudinea de tineri care au revenit la televiziune în acest an se datorează și acestui juriu” – a adăugat Marciuc.

Mihai Trăistariu: „Juriul este varză. Nu are ce căuta la Eurovision”

În replică, Mihai Trăistariu și-a menținut poziția critică și a continuat să conteste competențele juriului. Artistul a afirmat că, în opinia lui, doar Andrei Tudor ar avea experiența necesară pentru a juriza o competiție precum Eurovision.

„Eu am vorbit despre tot juriul, care este varză, nu are ce să caute la Eurovision un astfel de juriu. În afară de Andrei Tudor, restul nu au nicio relevanță, sunt absolut degeaba, vor vota pe gustul personal și nu ce trebuie”, a spus Trăistariu.

El a mers și mai departe, considerând „o blasfemie” ca Andreea Bălan să jurizeze artiști precum Bella Santiago, Ilinca Băcilă sau Elena Gheorghe, pe care îi consideră superiori din punct de vedere vocal.

„Este o blasfemie să o jurizeze Andreea Bălan pe Bella Santiago, care a câștigat X Factor și Te cunosc de undeva. Sau pe Ilinca Băcilă, care are o voce demențială și a mai fost la Eurovision. Pe Elena Gheorge, care am înțeles că și ea se înscrie și a mai reprezentat România. Adică tu, Andreea Bălan, să jurizezi câștigători de X Factor sau de Vocea României, mi se pare maxim de penibil”, a spus cântărețul pentru wowbiz.ro.

