Mihai Trăistariu o atacă din nou pe Andreea Bălan și juriul de la Eurovision: „Nu au nicio relevanță, sunt absolut degeaba”

Mihai Trăistariu a atacat din nou juriul de la Eurovision România, despre care spune că nu a fost ales cum trebuie. Artistul a decis să nu se mai înscrie la această competiție din cauza persoanelor selectate pentru a juriza piesele intrate în competiție.

Mihai Trăistariu nu se mai înscrie la Eurovision 2026

Mihai Trăistariu spune că s-a pregătit un an întreg pentru a participa la Eurovision 2026, convins fiind că piesa lui este cea care va aduce locul I României. Însă, după ce a aflat cine sunt jurații care vor alege piesele ce vor intra în competiție, artistul a început o serie de atacuri și a hotărât să nu se mai înscrie în concurs.

„M-am preocupat de Eurovision. Abia așteptam să anunțe TVR că se ține, dar dezamăgirea e supremă, e o blasfemie ce citesc. Să văd că nu există public care votează, adică și etapa internațională are 50% public, 50% juriu, ca să echilibreze un pic. De ce au ales numai juriu? Cum se bârfește pe grupurile Eurovision, probabil au pe cineva trimis anume și au chemat niște oameni de-ai lor să le dicteze cine trebuie să plece exact. Altă variantă nu există”, a declarat Mihai Trăistariu pentru Wowbiz.

Artistul susține că lipsa votului publicului l-a făcut să își ridice semne de întrebare în ceea ce privește corectitudinea selecției.

Artistul o atacă pe Andreea Bălan

Mihai Trăistariu a lansat un atac dur la adresa Andreei Bălan, dar și la a celorlalți membri ai juriului Eurovision, despre care spune că nu au ce căuta la o astfel de competiție.

„Eu nu m-am referit doar la Andreea Bălan. Eu am făcut o postare generală și am vorbit despre tot juriul, care este varză, nu are ce să caute la Eurovision un astfel de juriu. (…) În afară de Andrei Tudor, care este și participant Eurovision cu Nico și Vlad Miriță, nu mai știu în ce an au fost, deci a reprezentat România și știe exact cu ce se mănâncă, e și compozitor care a încercat de mai multe ori la Eurovision. Restul nu au nicio relevanță, sunt absolut degeaba, vor vota pe gustul personal și nu ce trebuie, o să fie o harababură și o să iasă cineva la plezneală”, a mai zis artistul.

Acesta consideră că Andreea Bălan nu are experiența necesară pentru a o juriza pe Bella Santiago, care deja a câștigat o competiție muzicală.

„Este o blasfemie să o jurizeze Andreea Bălan pe Bella Santiago, care a câștigat X Factor și Te cunosc de undeva. Sau pe Ilinca Băcilă, care are o voce demențială și a mai fost la Eurovision. Pe Elena Gheorghe, care am înțeles că și ea se înscrie și a mai reprezentat România. Adică tu, Andreea Bălan, să jurizezi câștigători de X Factor sau de Vocea României, mi se pare maxim de penibil”, a continuat Mihai Trăistariu.

Mihai Trăistariu, despre jurații Eurovision: „Îmi fierbe sângele”

Mihai Trăistariu a vorbit deschis și despre criteriile pe care ar trebui să le respecte un juriu Eurovision. Acestuia i se pare că sunt prea mulți jurnaliști în juriu, iar despre cei doi compozitori nu are cuvinte prea frumoase.

„În afară de Andrei Tudor, repet, ceilalți nu au nicio treabă cu Eurovisionul. Am punctat întotdeauna, în orice interviu, de 20 de ani încoace. Juriul Eurovision trebuie să aibă legătură cu acest concurs, ori interpreți, ori compozitori, ori oameni ancorați în acest concurs. Nu am nimic personal cu jurații, dar trei jurnaliști într-un juriu e mult prea mult, darămite în juriul Eurovision. Ei nu înțeleg muzica, fiecare după preferințele lui, unul ascultă rock, unul nu știu ce face… deci fiecare va vota după gustul lui”, a menționat el.

În ceea ce privește producătorii din juriul Eurovision, Mihai Trăistariu se declară furios întrucât aceștia ar vedea Eurovision ca pe „ceva expirat”.

„Cei doi producători muzicali tineri fac în studioul lor muzică de club, în cunosc. Nu mai spun că de fiecare dată când merg în studiourile astea, ei nici nu vor să vorbim de Eurovision, ei rând în hohote, acești producători. Li se pare ceva expirat, așa că atunci când îi văd pe cei doi în juriu, îmi fierbe sângele. Am tensiune, pentru că eu știu că ei râd de Eurovision, să-i aduci în juriu este o blasfemie. Pun pariu, pot să pun pariu pe ce am mai sfânt că niciunul dintre cei șapte jurați nu a văzut în viața lui o selecție Eurovision. Ei nu cunosc fenomenul”, a subliniat Trăistariu.

