Mihai Trăistariu, mesaj dur pentru TVR și retragere surpriză din Eurovision. „Voi sunteți sănătoși la cap?” De ce a răbufnit artistul

Mihai Trăistariu a declanșat o nouă controversă după ce TVR a anunțat componența juriului Eurovision pentru selecția națională. Artistul a publicat un mesaj amplu pe Facebook, în care acuză televiziunea publică de lipsă de profesionalism și de decizii care ar compromite șansele României în competiția internațională.

Nemulțumirea față de direcția în care TVR conduce Eurovision

În mesajul său, Trăistariu își exprimă dezamăgirea față de modul în care TVR tratează concursul. Artistul amintește performanțele sale anterioare și insistă că ar fi putut reprezenta din nou România cu succes. El evocă faptul că a câștigat de mai multe ori titluri precum „cea mai bună voce masculină din România” și „hitul anului”, menționând piese precum „Tornero”, „Cât de frumoasă ești”, „Banii și fetele”, „La mare, la soare” și „Banana”. În mesajul său, el subliniază că în 2006 a obținut cel mai mare punctaj din istoria participării României la Eurovision și că melodia „Infinity” ar fi fost, în opinia lui, rețeta perfectă pentru o revenire spectaculoasă.

Artistul afirmă că piesa, „împachetată cum trebuie și cântată de vocea mea”, ar fi putut aduce României locul întâi, însă consideră că TVR „își bate joc de această competiție mondială” și că, după atâția ani, televiziunea publică nu ar fi înțeles ce înseamnă cu adevărat Eurovision.

“Dragă TVR, tu nu înțelegi nici după 50 de ani ce înseamnă Eurovision! Trântești într-un asemenea juriu niște oameni la-ntâmplare… fără să te gândești o secundă că melodia trimisă de țara noastră trebuie să nu iasă ” din greșeală !

În plus… acolo, pe ecran apare scris: România! Șapte prieteni de-ai voștri înseamnă România ?!!! Melodia aleasă de cei șapte prieteni pe care voi îl numiți „juriu”… este voința și dorința întregului popor român? Este într-adevăr alegerea românilor? Sau doar a celor 7 prieteni?” – a transmis artistul pe pagina sa de Facebook.

Critici dure la adresa juriului format de TVR

O mare parte din mesajul lui Trăistariu este dedicată juriului ales de TVR, pe care îl consideră nepotrivit pentru un concurs de asemenea anvergură. Artistul reproșează televiziunii că a format un juriu din persoane fără experiență relevantă, prieteni ai organizatorilor sau figuri care, în opinia lui, nu au competențele necesare pentru a evalua corect piesele.

El se arată revoltat de faptul că selecția ar fi fost făcută „la întâmplare”, fără responsabilitatea pe care o presupune reprezentarea României pe scena internațională. În mesajul său, artistul pune sub semnul întrebării legitimitatea unui juriu format din „șapte prieteni”, despre care spune că nu pot reprezenta voința publicului și nici standardele unui concurs de talie mondială.

Trăistariu își exprimă dezaprobarea față de prezența unor artiști pe care îi consideră nepotriviți pentru un astfel de rol. El menționează nume precum Andreea Bălan, despre care afirmă că nu ar avea nivelul vocal necesar pentru a juriza un concurs în care majoritatea participanților sunt cântăreți puternici. Artistul consideră că includerea ei reprezintă o lipsă de respect față de competiție și față de artiștii înscriși.

Citeşte şi: Andreea Bălan, atacată de Mihai Trăistariu pentru prezența în juriul Eurovision 2026: „Nu ar trece nici măcar de preselecție, dacă ar concura”

Citeşte şi: Mihai Trăistariu, replică pentru Andreea Bălan după ce vedeta l-a pus la zid: „Eu m-aș combina cu ea”

El critică și prezența jurnaliștilor în juriu, întrebându-se ce rol pot avea persoane care nu au activat pe scenă, nu au compus și nu au experiență directă în industria muzicală. În mesajul său, artistul pune sub semnul întrebării utilitatea lor într-un proces de selecție muzicală.

“Voi sunteți sănătoși la cap?! Cum vă puteți închipui că Eurovisionul poate fi, în fiecare an, un experiment, o glumă, un casting între prieteni?!?.. Ultima dată… România a luat zero puncte la Eurovision. Tot cu juriu din ăsta „inventat” de voi!” – a adăugat Trăistariu.

Reproșuri la adresa producătorilor tineri și absența artiștilor consacrați

Artistul își exprimă nemulțumirea și față de includerea unor tineri producători de muzică comercială, despre care afirmă că nu sunt conectați la spiritul Eurovision și că provin dintr-o zonă muzicală care tratează concursul cu superficialitate. El consideră că astfel de alegeri nu pot contribui la o selecție corectă și profesionistă.

“Eurovisionul e o vitrină de țară, nu o joacă de culise! Este imaginea țării noastre în joc!

Vorbim de o întreagă industrie și o istorie muzicală!!! Voi vă puneți prieteni în juriu… de parcă filmăm un concurs la o televiziune locală!!! De ce n-o aduceți în juriu niciodată pe Nico? E o voce de talie internațională. Unde-i Monica Anghel? Marcel Pavel? Vocile noastre de talie internațională… Andra unde e? Mihai Trăistariu? Ei ce au de nu i-ați chemat în juriu? Credeți că artiștii cu voci mari nu cântă piese ritmate? Că nu fac show? Credeți că vocile mari nu vor alege decât piese lente? Greșit! Complet greșit! Istoricul Eurovision România o dovedește!!!” – a continuat artistul.

Mihai Trăistariu se retrage din cursa pentru Eurovision

Mihai Trăistariu a anunțat că renunță să mai înscrie piesa „Infinity” în selecția națională Eurovision, o decizie pe care spune că a luat‑o după o lungă frământare. Artistul afirmă că respectul său pentru muzică și pentru publicul românesc l‑a determinat să se retragă dintr‑o competiție pe care nu o mai consideră corectă. El vorbește despre legătura profundă pe care o are cu Eurovision, un concurs pe care spune că îl trăiește intens încă din copilărie, însă susține că actualul mod de organizare nu îi mai oferă încrederea necesară pentru a participa.

În mesajul său, Trăistariu transmite că nu mai vede garanții de transparență și profesionalism în procesul de selecție, motiv pentru care preferă să își protejeze creația și reputația. Decizia lui vine într‑un context tensionat, marcat de critici dure la adresa juriului și a modului în care TVR gestionează competiția:

“Din respect pentru muzica adevărată, pentru publicul românesc și pentru că trăiesc și respir Eurovision de când mă știu… am decis să nu mai înscriu melodia INFINITY într-o competiție care nu mai oferă garanții de corectitudine!”

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News