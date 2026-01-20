Mihai Trăistariu, replică pentru Andreea Bălan după ce vedeta l-a pus la zid: „Eu m-aș combina cu ea”

Andreea Bălan s-a dezlănțuit în urmă cu câteva zile în emisiunea „La Măruță”, unde a vorbit despre persoane publice din showbiz și a spus ce crede cu adevărat despre ele. Printre numele nominalizate s-a numărat și Mihai Trăistariu, care îi dă acum replica artistei.

Mihai Trăistariu și Andreea Bălan, conflict care ține de 10 de ani de zile

Andreea Bălan și Mihai Trăistariu au un conflict mocnit de mulți ani. Recent, artista a vorbit despre Mihai Trăistariu și a spus că vorbește numai prostii despre femei. „Habar nu are ce vorbește și nu are experiență”, a spus Andreea Bălan despre Mihai Trăistariu.

La rândul său, cântărețul spune că nu s-a supărat pe afirmațiile colegei sale. El a spus că știe că aceasta avea de plătit o poliță de pe vremea când acesta a dat o declarație care a fost răstălmăcită.

„Ea și-a plătit doar o poliță, pentru că acum câțiva ani ziariștii mi-au schimbat niște cuvinte. M-au întrebat despre Andreea Bălan ce părere am, de ce nu se înscrie la Eurovision. Și eu am zis foarte sincer: pentru că probabil ea nu are asta în target și ea face într-adevăr un show spectaculos, îmi place ca artistă, dar probabil nu are în minte lucrurl ăsta.

Ziaristul mi-a schimbat și a pus titlul așa: Mihai Trăstariu: Andreea Bălan nu are voce deloc și ea mai mult dansează. Eu nu am zis aceste cuvinte. Andreea m-a și sunat, s-a supărat pe mine. Acum în emisiune, la final, ea zice: aveam și eu de plătit niște polițe.

Asta a făcut, trebuia să se răzbune și ea odată. Eu i-am spus în seara când m-a sunat, cum vreo 10 ani: Andreea nu am vorbit așa”, a explicat Trăistariu.

A invitat-o să participe împreună la Eurovision

Nu doar că nu s-a supărat pe colega lui, dar Mihai Trăistariu a invitat-o pe Andreea Bălan să participe la Eurovision.

„Noi eram și prieteni, ea a cântat la Andre, eu la Valahia, mergeam în turnee. Probabil a simțit nevoia să îmi tragă și ea o palmă. Nu m-am supărat sincer, pentru că și eu m-am simțit groaznic atunci când a apărut în ziare că aș fi zis despre ea”, a declarat Mihai Trăistariu pentru Wowbiz.

El a spus că împreună cu Andreea ar putea câștiga Eurovisionul, deoarece ar face o echipă imbatabilă: el cu vocea, ea cu dansul.

„Dacă ar fi să fiu cinstit eu m-aș combina cu Andreea pentru Eurovision să fac un duet cu ea, pentru că eu am fost premiat pentru vocea mea, iar ea a fost premiată la dans. Împreună am fi imbatabili. Eu aș cânta oricând cu Andreea Bălan și aș merge la Eurovision.

Sunt convins că dacă mergem noi doi, câștigăm Eurovision. Ea va face show cu dansatori, eu voi cânta, și ea o să cânte, dar mă bazez pe show-ul ei, ca le face spectaculos. Sigur ar fi o rețetă de câștig”, a mai declarat artistul.

