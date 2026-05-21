De ce nu a mers, de fapt, Petrișor Ruge la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Unde a fost surprins în acea zi

Nunta de poveste a Andreei Bălan cu tenismenul Victor Cornea rămâne unul dintre cele mai discutate subiecte mondene ale acestei primăveri și continuă să țină capul de afiș al publicațiilor de la noi. Deși evenimentul a fost o adevărată desfășurare de forțe și a strâns laolaltă numeroase vedete, un detaliu major a atras imediat atenția publicului și a declanșat un val uriaș de speculații în mediul online.

Petrișor Ruge, celebrul dansator care îi este artistei cel mai loial colaborator și prieten de aproape două decenii, a strălucit prin absență. Fanii au intrat imediat în alertă, suspectând o ruptură definitivă între cei doi, însă adevărul din spatele acestei uneltiri de zvonuri este cu totul altul.

De ce a lipsit Petrișor Ruge de la nunta Andreei Bălan

Imediat ce primele imagini de la nuntă au fost făcute publice, secțiunile de comentarii ale artistei au fost luate cu asalt de mii de urmăritori care au remarcat lipsa dansatorului. Cum Petrișor a fost pilonul principal în viața profesională și personală a Andreei în ultimii ani, fanii au cerut explicații pe un ton imperativ, bănuind că la mijloc ar fi vorba despre o ceartă de proporții.

Misterul a fost parțial risipit în spațiul virtual, acolo unde un internaut bine informat a oferit detalii despre coincidența nefericită care l-a pus pe Petrișor în fața unei alegeri extrem de dificile.

„A fost la nunta surorii lui, care a fost în aceeași zi cu nunta Andreei”, a dezvăluit un utilizator în mediul online, explicând că cele două evenimente de familie majore s-au suprapus perfect, iar dansatorul a fost obligat de datorie să fie alături de sângele său.

Mesajul enigmatic al lui Petrișor: „Inima ta știe”

Deși explicația legată de nunta surorii sale pare să fie cea reală și logică, Petrișor Ruge a ales să nu ofere o dezmințire clasică sau declarații directe în presă. În schimb, pe fondul zvonurilor tot mai intense că ar fi rupt definitiv orice contract sau legătură profesională cu Andreea Bălan, artistul a ales o cale mult mai subtilă de a se exprima.

Dansatorul a publicat pe pagina sa personală de Facebook un mesaj plin de tâlc, care, în loc să potolească spiritele, a ridicat și mai multe semne de întrebare în rândul comunității sale.

„Uneori nu știi unde te duc pașii. Dar inima ta știe”, a scris Petrișor Ruge, lăsând loc liber interpretărilor legate de viitorul său profesional și de relația actuală cu proaspăta mireasă.

O prietenie dincolo de scenă pusă la încercare de destin

Andreea Bălan și Petrișor Ruge au scris istorie și în industria spectacolului din România, fiind considerați de mulți o echipă imbatabilă încă de pe vremea când făceau furori la emisiunile de dans. Absența lui de la cel mai important eveniment din viața sentimentală a solistei rămâne un moment neplăcut cauzat de destin, însă fanii speră ca această barieră temporală să nu fi creat o distanțare reală între cei doi.

Până în acest moment, Andreea Bălan a preferat să păstreze discreția absolută și nu a comentat oficial pe marginea absenței prietenului ei, concentrându-se exclusiv pe fericirea noului mariaj și pe mini-vacanțele care țin loc de lună de miere.

