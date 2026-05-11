Andreea Bălan și Victor Cornea au spus „Da” într-o ceremonie elegantă, dar absența fiului tenismenului, Luca, din imagini a stârnit curiozitatea fanilor. Băiatul de 10 ani a fost absent de la nunta tatălui său, în timp ce fetițele artistei s-au aflat tot timpul lângă cuplul îndrăgostit.

Luca, absent de la nunta tatălui său cu Andreea Bălan

Andreea Bălan și Victor Cornea și-au spus „DA” în cadrul unei nunți de poveste, un eveniment care a captat rapid atenția fanilor online. În imaginile distribuite de cei doi, fiicele artistei, Ella și Clara, au fost prezente, dar s-a remarcat imediat absența fiului sportivului, Luca. Acest detaliu a stârnit numeroase discuții în rândul urmăritorilor.

Luca, fiul lui Victor Cornea, a fost o absență notabilă la unul dintre cele mai importante evenimente din viața tatălui său. Amintim că, în trecut, Andreea Bălan a publicat o fotografie rară cu Luca, la aniversarea fiicei sale, Ella.

Evenimentul a fost o petrecere tematică, inspirată din basme, unde Luca, deși discret, a atras atenția.

„Pentru cine nu știe, băiețelul în verde de lângă Victor e copilul lui. Pentru cei ce scriu mereu că a uitat de copilul lui…”, a comentat la acea vreme un fan al cuplului.

Relația dintre Victor Cornea și fiul său

Chiar dacă Luca nu a fost prezent la nuntă, relația dintre Victor Cornea și băiatul său este una apropiată. Sportivul a vorbit deschis despre această legătură și despre viața lui Luca.

„Am o relație foarte bună cu el, cu copilul meu, Luca, dar și cu mama lui, Irina, o fată pe care am cunoscut-o cu ceva vreme în urmă, pe când eram mult mai tânăr. Irina este bucureșteancă și am avut o poveste frumoasă de dragoste, cândva. Așa a fost situația atunci, eu am stat mult timp în Statele Unite în acea perioadă… Am avut o relație bună, dar am decis să o luăm fiecare pe drumul lui, cu propria lui carieră”, a declarat Victor Cornea în urmă cu ceva timp.

Luca este pasionat de fotbal

La doar 10 ani, Luca își urmează propria pasiune, fotbalul, și nu tenisul, sportul care l-a consacrat pe tatăl său.

„Luca are 10 ani, este clasa a V-a și stă cu mama lui în București. A ales să joace fotbal, iar nu tenisul de câmp, după modelul meu. Nu l-am constrâns, ba chiar l-am ajutat să se înscrie la Dinamo, la o grupă de copii, un club la care de altfel activez și eu. Vă asigur că mă înțeleg foarte bine cu băiatul meu, nici vorbă de a-mi uita de îndatoririle ce-mi revin”, a mai spus Victor Cornea.

Deși fiecare are drumul său, Victor Cornea și Irina au reușit să construiască o relație armonioasă pentru binele copilului lor.

