Ce relație are Andreea Bălan cu fiul lui Victor Cornea, Luca, și cu mama băiatului, Irina

Andreea Bălan și Victor Cornea și-au unit destinele în mai 2026, după aproximativ doi ani și jumătate de relație. Atât artista, cât și tenismenul au copii din relații anterioare. Ea are două fete, Ella și Clara, din fosta căsnicie cu actorul George Burcea, iar el are un fiu, Luca, dintr-o fostă relație. Cântăreața a spus ce relație are cu băiatul lui Victor și cu mama lui, dar și cum se înțeleg Ella și Clara cu Luca.

Ce relație are Andreea Bălan cu fiul lui Victor Cornea și cu mama băiatului

Andreea Bălan și Victor Cornea au avut o nuntă fastuoasă de la care fiul sportivului, Luca, ar fi lipsit. Băiatul de 12 ani nu apare în imaginile de la eveniment, spre deosebire de fiicele artistei. Acest lucru a surprins, având în vedere că băiatul a participat la aniversările fiicelor solistei și a fost prezent în momentul în care tatăl lui a cerut-o pe Andreea în căsătorie.

„Nu este băiețelul meu. Este educat foarte frumos de mama lui, Irina, și suntem o familie mare. Când ne întâlnim toți e foarte frumos”, spunea Andreea Bălan în 2024, la emisiunea „La Măruță”.

În ce relații au rămas Victor Cornea și mama băiatului său

Victor Cornea, discret când vine vorba de viața personală, a vorbit în trecut despre relația pe care o are cu Luca și cu mama acestuia.

„Am o relație foarte bună cu el, cu copilul meu, Luca, dar și cu mama lui, Irina, o fată pe care am cunoscut-o cu ceva vreme în urmă, pe când eram mult mai tânăr. Irina este bucureșteancă și am avut o poveste frumoasă de dragoste, cândva. Așa a fost situația atunci, eu am stat mult timp în Statele Unite în acea perioadă… Am avut o relație bună, dar am decis să o luăm fiecare pe drumul lui, cu propria lui carieră”, a declarat Victor Cornea în urmă cu ceva timp.

De ce nu mai vor Andreea Bălan și Victor Cornea copii

Încă de când s-au cunoscut, Andreea Bălan și Victor Cornea au decis că nu-și mai doresc copii. Artista nici nu mai poate avea copii pe cale naturală după embolia amniotică suferită în timpul celei de-a doua nașteri prin cezariană. În trecut însă, Andreea era deschisă către ideea de adopție sau de a apela la o mamă-surogat.

„Am stabilit că nu mai facem copii. El are deja un băiețel de 11 ani, eu am două fetițe. El mai are 10 ani cel puțin în care o să fie pe drumuri, plecat. Și atunci un copil nu își are rostul. Și nici eu nu îmi mai doresc. E greu să crești doi copii, nu e ușor. Costuri și așa. (…) Băiețelul lui, Luca, vine des la noi”, a spus artista într-un interviu.

