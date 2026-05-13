Ce mărturii au primit invitații la nunta dintre Andreea Bălan și Victor Cornea: „Au plecat acasă cu o amintire frumoasă”

Andreea Bălan și Victor Cornea și-a unit destinele pe 10 mai, într-o nuntă spectaculoasă cu sute de invitați. Artista și sportivul și-au surprins invitații cu mărturii unice, personalizate, care să le amintească de această zi specială.

Ce mărturii au primit invitații la nunta dintre Andreea Bălan și Victor Cornea

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe 10 mai 2026, marcând începutul unei noi etape în povestea lor de dragoste. Evenimentul a fost elegant, memorabil și plin de detalii care au făcut diferența. O nuntă nu este doar despre povestea mirilor, ci și despre cum îți faci invitații să se simtă speciali. Andreea Bălan a demonstrat că știe să ofere atenție fiecărui detaliu, iar mărturiile pregătite pentru cei prezenți au fost, fără îndoială, un punct de atracție.

În locul unor mărturii clasice, artista a optat pentru un cadou inedit: parfumuri personalizate. Fiecare sticluță a fost inscripționată cu numele mirilor și data evenimentului, transformând-o într-o amintire prețioasă. „Am avut cele mai frumoase mărturii! Acest perfume bar cu sticluțe personalizate. Invitații și-au ales din cele șase parfumuri și au plecat acasă cu o amintire frumoasă“, a povestit Andreea pe Instagram, dezvăluind detalii despre momentul atât de apreciat de oaspeți.

Modul special în care Andreea Bălan a avut grijă de invitatele ei

Dar surprizele nu s-au oprit aici. Petrecerea a fost una plină de energie, cu un ring de dans mereu animat. Andreea, cunoscută pentru pasiunea ei pentru dans, a avut grijă ca nimeni să nu rămână pe margine. Și-a arătat grija pentru invitatele care purtau tocuri oferindu-le balerini comozi pentru a putea dansa fără griji până dimineața. „Pentru toate fetele jucăușe am avut balerini superbi. Așa au reușit să danseze până în zori”, a explicat artista.

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au cunoscut pe rețelele sociale, după ce sportivul i-a scris: „Felicitări, Andreea, ești genială!”. Mesajul a venit ca răspuns la un interviu viral de-al artistei, în care a vorbit despre spiritualitate. Deși, de regulă, ignoră mesajele primite de la bărbați pe rețelele sociale, Andreea a fost intrigată de Victor.

Foto: Instagram

