Ce mărturii au primit invitații la nunta dintre Andreea Bălan și Victor Cornea: „Au plecat acasă cu o amintire frumoasă”

Andreea Bălan și Victor Cornea și-a unit destinele pe 10 mai, într-o nuntă spectaculoasă cu sute de invitați. Artista și sportivul și-au surprins invitații cu mărturii unice, personalizate, care să le amintească de această zi specială.
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe 10 mai 2026, marcând începutul unei noi etape în povestea lor de dragoste. Evenimentul a fost elegant, memorabil și plin de detalii care au făcut diferența. O nuntă nu este doar despre povestea mirilor, ci și despre cum îți faci invitații să se simtă speciali. Andreea Bălan a demonstrat că știe să ofere atenție fiecărui detaliu, iar mărturiile pregătite pentru cei prezenți au fost, fără îndoială, un punct de atracție.
În locul unor mărturii clasice, artista a optat pentru un cadou inedit: parfumuri personalizate. Fiecare sticluță a fost inscripționată cu numele mirilor și data evenimentului, transformând-o într-o amintire prețioasă. „Am avut cele mai frumoase mărturii! Acest perfume bar cu sticluțe personalizate. Invitații și-au ales din cele șase parfumuri și au plecat acasă cu o amintire frumoasă“, a povestit Andreea pe Instagram, dezvăluind detalii despre momentul atât de apreciat de oaspeți.
Modul special în care Andreea Bălan a avut grijă de invitatele ei
Dar surprizele nu s-au oprit aici. Petrecerea a fost una plină de energie, cu un ring de dans mereu animat. Andreea, cunoscută pentru pasiunea ei pentru dans, a avut grijă ca nimeni să nu rămână pe margine. Și-a arătat grija pentru invitatele care purtau tocuri oferindu-le balerini comozi pentru a putea dansa fără griji până dimineața. „Pentru toate fetele jucăușe am avut balerini superbi. Așa au reușit să danseze până în zori”, a explicat artista.
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au cunoscut pe rețelele sociale, după ce sportivul i-a scris: „Felicitări, Andreea, ești genială!”. Mesajul a venit ca răspuns la un interviu viral de-al artistei, în care a vorbit despre spiritualitate. Deși, de regulă, ignoră mesajele primite de la bărbați pe rețelele sociale, Andreea a fost intrigată de Victor.