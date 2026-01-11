„M-am săturat să întrețin femeile din viața mea”. Mihai Trăistariu, pus la zid după ce a făcut declarații controversate

Mihai Trăistariu reacționează la criticile primite după afirmațiile despre femei și bani. Artistul susține că își dorește partenere puternice și le cere doamnelor să fie independente financiar și să nu depindă de banii lui.

Mihai Trăistariu, pus la zid din cauza ultimelor afirmații

Mihai Trăistariu a stârnit controverse recente în urma unor declarații făcute în cadrul unui podcast, declarații care, spune el, au fost interpretate greșit și au devenit virale pe rețelele de socializare. Artistul și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care fragmentele scoase din context îi afectează imaginea.

„Sunt Dragon în zodiacul chinezesc, iar Dragonul este, conform definiției, regele gafelor”, a spus Mihai Trăistariu, încercând să explice natura discuției.

Când a fost întrebat despre preferințele sale în materie de parteneriate, artistul a menționat că tiparele fizice nu au fost niciodată criteriul său principal.

„Am stat numai cu fete mai grase. Toate ale mele au fost așa, așa le-am ales și nu am o problemă cu asta”, a afirmat el.

Totuși, un fragment din podcast a fost intens distribuit online, generând reacții negative. În respectivul episod, Mihai a vorbit despre tendința partenerelor sale de a slăbi pe parcursul relației: „În orice relație am intrat, dacă avea forme, ele s-au simțit singure, fără să le spun eu nimic. Ele singure au slăbit”.

Artistul a explicat că observația sa a fost făcută cu umor și fără intenția de a critica.

„Nu știu cum a deviat discuția. Totul era cu zâmbetul pe buze. Eu sunt acum într-o cură de slăbire, pentru că și eu mănânc ca spartul”, a explicat cântărețul pentru Cancan.

Mihai Trăistariu a subliniat faptul că influenceri și utilizatori de social media au decupat doar câteva secunde dintr-un podcast de două ore și jumătate, schimbând sensul general al mesajului său.

„Acești influenceri sunt șmecheri și își decupează din podcast cea mai proastă propoziție și o fac definiția mea. Ceea ce este total greșit”, a menționat el.

Artistul, sătul să își întrețină partenerele

Un alt subiect care a atras atenția publicului a fost nevoia artistului de a clarifica poziția sa în ceea ce privește susținerea financiară a partenerelor.

„Le-am dus pe toate în vacanțe, peste tot am plătit eu: avioane, hoteluri, restaurante. Ele nu plăteau nimic. Dar asta tot punctez de o vreme, că m-am săturat să întrețin femeile din viața mea. Vreau să aibă bugetul lor, să nu-mi ceară bani de unghii, de autobuz, de tot felul de lucruri”, a declarat artistul în cadrul aceluiași podcast.

Mihai Trăistariu a explicat că își dorește alături o femeie independentă, care să aibă propriile realizări.

„Mie îmi place să am o tipă care e țeapănă pe ea, știe ce vrea, care are carieră și are banul ei. Că o duc în vacanță, tot eu o să plătesc. La terasă, la restaurant, tot eu plătesc. Dar nu vreau ca toată viața ea să fie întreținută și să nu facă nimic”, a explicat el.

Declarațiile sale au fost interpretate ca o critică la adresa femeilor din generațiile mai tinere, însă Mihai insistă că mesajul său a fost distorsionat.

„Doar cei care urmăresc podcastul integral își dau seama de context”, a subliniat Trăistariu.

Acesta și-a exprimat regretul pentru percepția greșită creată, dar a admis că este dificil să schimbe opinia publicului odată ce un mesaj trunchiat devine viral.

Sursă foto: Instagram

