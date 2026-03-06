Mihai Trăistariu critică piesa României la Eurovision 2026: „Nu este ce trebuie. România se va clasa undeva între locurile 15 și 20”

Mihai Trăistariu critică dur alegerea României pentru Eurovision 2026, considerând că piesa nu are potențialul de a impresiona publicul internațional. Artistul își propune să concureze anul viitor pentru o altă țară.

Mihai Trăistariu critică piesa României la Eurovision 2026

Mihai Trăistariu, unul dintre cei mai mari fani ai Eurovisionului în România, nu și-a menajat cuvintele atunci când a vorbit despre situația actuală a selecției naționale pentru celebrul concurs muzical. Într-un interviu pentru Cancan, artistul a împărtășit atât pronosticul său pentru România la ediția din 2026, cât și motivele care l-au determinat să renunțe la participarea în competiția națională.

Cunoscut pentru pasiunea sa neobosită față de Eurovision, Mihai Trăistariu a declarat că urmărește cu interes această competiție de ani buni. Cu toate acestea, alegerea piesei care va reprezenta România în acest an nu l-a încântat deloc. „Eu sunt fan Eurovision de când mă știu, sunt fanatic. Mi-am dorit dintotdeauna să câștig acest concurs. Am fost de 11 ori finalist la Eurovision România și atunci cred că pot să-mi permit un pronostic. Anul acesta, de exemplu, m-am revoltat pe alegerea juriului, care a fost, părerea mea, neinspirată”, a spus el pentru Cancan.

„Piesa nu este ceea ce trebuie”

Cântărețul consideră că piesa interpretată de Alexandra Căpitănescu, cea care va reprezenta România pe scena internațională, nu are potențialul necesar pentru a impresiona publicul european.

„Vocea fetei este bună, dar piesa nu este ceea ce trebuie, părerea mea personală. Nu se reține, nu e o piesă pe care să o reasculți din nou și să zici: «Uite ce piesă faină». Ca melodie, eu zic că nu e ceea ce trebuie pentru Eurovision. Pronosticul meu este undeva la jumătatea clasamentului. Sunt vreo 40 de țări în concurs, iar eu cred că România se va clasa undeva între locurile 15 și 20. (…) Rămân la părerea mea că totul ține de melodie și, dacă melodia nu e cine știe ce, poți să te pui și în cap. Poți să faci show-ul show-ului și nu faci nimic”, a adăugat artistul.

Mihai Trăistariu vrea să participa la Eurovision 2027 din partea Italiei

Deși a fost dezamăgit de deciziile din selecția națională, artistul nu renunță la visul său de a câștiga trofeul Eurovision. Cu toate acestea, planurile sale pentru 2027 nu mai includ România. „Pentru anul viitor mi-am extras deja regulamentul de la Sanremo, din Italia. Câștigătorul Sanremo reprezintă Italia la Eurovision. Mi l-am tradus și, pentru că de câțiva ani sunt admiși și străini, o să mă înscriu în Italia pentru anul viitor. Mă pregătesc deja de pe acum și, Doamne ajută, să fie bine”, a dezvăluit el.

Aceasta nu este prima dată când Trăistariu își exprimă dorința de a reprezenta o altă țară la Eurovision. Dezamăgit de schimbările din regulamentul selecției naționale, în special eliminarea votului publicului, artistul a decis să caute alte oportunități internaționale. „Pentru România a fost ultima dată când încerc. Nu mai vreau să aud de Eurovision România. Mi se pare că nu e ce trebuie. Eurovision România a slăbit atât de mult de câțiva ani, s-a dus în cap, încât nu mai merită să te înscrii”, a spus el.

Regretă că s-a retras de la Selecția Națională Eurovision România 2026

Deși a renunțat la participarea în selecția națională din acest an, Mihai Trăistariu continuă să creadă în forța unei piese bine alese și a unui show memorabil. Artistul regretă totuși că nu a avut ocazia să participe cu piesa «Infinity», despre care spune că avea toate ingredientele pentru a câștiga. „Regret că m-am retras. Eu credeam că piesa mea, «Infinity», era de locul întâi internațional și cred în continuare că era exact ce trebuie. Avea și voce, și dramatism, și sensibilitate, te făcea să plângi, împachetată cum trebuie și cu un show excepțional”, a explicat acesta.

Cu toate că România nu este favorita lui pentru competiția din acest an, el le dorește succes Alexandrei Căpitănescu și echipei care va reprezenta țara pe scena internațională. Rămâne de văzut dacă predicțiile lui Mihai Trăistariu se vor adeveri sau dacă România va reuși să surprindă Europa în 2026.

Foto: Captură YouTube, Instagram

