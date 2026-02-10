Mihai Trăistariu s-a răzgândit și îi cere scuze Andreei Bălan, după scandalul Eurovision: „Îți doresc tot binele din lume! Iartă-mă!”

Mihai Trăistariu revine asupra declarațiilor controversate legate de rolul Andreei Bălan în juriul Selecției Naționale Eurovision 2026 și vorbește deschis despre frustrări, visuri neîmplinite și nevoia de dialog. După mai multe zile de tăcere și reacții intense în spațiul public, artistul a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj amplu, emoționant și profund personal, în care își cere scuze public Andreei Bălan. Acesta recunoaște că declarațiile sale anterioare, critice și dure, au fost nedrepte și explică contextul emoțional care l-a determinat să reacționeze astfel, făcând apel la respect, bunătate și reconciliere.

Mihai Trăistariu îi cere scuze Andreei Bălan

Mihai Trăistariu a revenit la sentimente mai bune după ce a jignit-o pe Andreea Bălan, când a auzit că face parte din juriul din acest an al concursului Eurovision România. Într-o postare amplă pe pagina sa de Facebook, cântărețul spune că a simțit nevoia să revină asupra propriilor cuvinte și să îi ceară scuze colegei sale de breaslă.

„De câteva zile tot am zis să scriu asta… Iar acum am simțit că e momentul s-o fac! Am făcut recent niște declarații la adresa Andreei Bălan. Cuvintele postate de mine au fost preluate în media, exprimând critici dure la adresa ei și a rolului ei în juriul Selecției Naționale Eurovision 2026. Vreau să revin cu o postare sinceră și din inimă”, își începe Mihai Trăistariu postarea.

Mai mult, Trăistariu încearcă să se delimiteze de imaginea creată în urma acestor afirmații: „Eu nu sunt așa! Eu sunt un om bun. Sau, cel puțin, vreau să devin din ce în ce mai bun.”

Artistul spune că regretă „nespus că a trebuit să arunc cuvinte aiurea despre această artistă a României”, pe care o consideră o colegă de breaslă demnă de respect și apreciere.

O prietenie veche, din anii de debut

Un punct important al mesajului este reamintirea relației profesionale și personale dintre Mihai Trăistariu și Andreea Bălan, încă din perioada de debut a trupelor Andre și Valahia.

„Am colindat România în turneele Andre – Valahia. Se legase chiar o prietenie între trupele noastre. În 1999, la debutul ambelor trupe… atât Andre, cât și Valahia… au câștigat titlul de Hitul Anului. ANDRE cu LIBERĂ LA MARE. VALAHIA cu BANII ȘI FETELE. Am urcat împreună pe podium. Și am împărțit acest titlu. Iar asta parcă a întărit prietenia dintre noi”, a continuat artistul.

Mihai Trăistariu despre visul de a câștiga Eurovision

Artistul explică faptul că reacțiile sale au fost alimentate de ani de frustrări acumulate.

„Însă, iată că anii grei petrecuți în această industrie, sacrificiile pe care le face un artist ca să se mențină, timpul consumat cu repetițiile, cu concertele, cu aparițiile tv, interviurile date presei… toate astea pun presiune pe tine… și se transformă în frustrări. Exact asta mi s-a întâmplat mie! Eurovisionul și Tornero… mi-au marcat viața și cariera! Mi-au deschis oportunități pe care nu le-aș fi avut altfel. Și atunci tot revin… și revin… și revin la Eurovision. E visul meu să ajung din nou pe scena internațională Eurovision! De asta am fost atât de vehement și nedrept în declarații!”, a explicat Mihai Trăistariu.

În același timp, Mihai Trăistariu recunoaște meritele Andreei Bălan și subliniază faptul că a fost mult prea dur cu ea.

„Am fost prea dur cu Andreea. Cariera ei, construită cu atâta muncă… este de neprețuit. Iar asta nu i-o poate lua nimeni! Sunt peste 25 de ani de showbiz. Iar asta o îndreptățește, oricând și la orice oră, să fie în juriu la Eurovision”, a mai spus el.

Mihai Trăistariu i-a cerut scuze public colegei sale

Finalul mesajului este unul conciliant și deschis.

„Nu e corect cum am procedat și vreau să-mi cer scuze public față de ea!”, afirmă artistul, explicând că reacția sa a venit „dintr-o suferință acumulată în câțiva ani de tăcere”.

„Sunt frustrările mele legate de acest Eurovision România”, a precizat el.

Într-un gest de reconciliere, Trăistariu dezvăluie și un plan de viitor: „În 2027 vreau să-mi organizez primul meu concert la Sala Palatului. Andreea îl are deja pe al doilea în acest an. Îi doresc maximum de succes!”

Mai mult, acesta spune că și-ar dori ca Andreea Bălan să fie invitata sa specială, pentru a demonstra că nu există resentimente.

Mihai Trăistariu și-a încheiat postea cu un mesaj direct către Andreea Bălan în care îi cere să îl ierte pentru tot ceea ce a spus.

„Andreea… Eu cred în bunătate, în respect și în dialog. Învăț din greșeli și îmi asum când greșesc. De azi încolo… aleg să fiu mai atent, mai blând și mai responsabil cu ceea ce spun. Îți doresc tot binele din lume și sper ca acest mesaj să ajungă la tine exact așa cum este: din suflet. Uneori, emoțiile ne iau înaintea cuvintelor! Așa am pățit eu! Uneori, spunem lucruri care nu ne reprezintă! Vreau să-ți spun încă o dată: îmi pare sincer rău. Nu sunt eu ăsta! Nu este felul meu de a fi și nu asta vreau să transmit. Îți doresc succes în toate! Și… IARTĂ-MĂ! Fiecare artist are propriul drum, propriile lupte și propriile alegeri. Te apreciez mult ca om și-ți respect cariera. Am înțeles din viață că e important să ne respectăm, chiar și atunci când vedem lucrurile diferit!”, a conchis artistul.

Sursă foto: Instagram

