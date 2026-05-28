Ce nu s-a văzut la televizor. Cum a reacționat Dara, câștigătoarea Eurovision 2026, când a cântat Alexandra Căpitănescu (Video)

Dara, câștigătoarea Eurovision 2026, a fost surprinsă de camerele de filmat în timp ce Alexandra Căpitănescu se afla pe scenă. Cum a reacționat reprezentanta Bulgariei.

Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul Eurovision 2026 clasându-se pe locul 3 în finala competiției. Imagini video apărute recent în mediul online o arată pe câștigătoarea concursului, Dara, alături de alți concurenți, dansând plini de entuziasm pe piesa „Choke me”.

Alexandra Căpitănescu a fost al 24-lea moment din finala Eurovision 2026. După ce și-au susținut propriile reprezentații, ceilalți concurenți au dansat și fredonat cu gura până la urechi versurile piesei „Choke me”. Dara, câștigătoarea competiției, este surprinsă sărind în sus cu entuziasm și cântând cât o țin plămânii. Alături de ea s-au aflat reprezentanții Greciei, Ciprului și Croației, la fel de veseli și entuziaști.

Reacțiile internauților

Momentele de culise au topit inimile internauților. „Aceasta este semnificații muzicii care ne unește”, a comentat cineva în dreptul filmării. „Videoclipurile mele preferate de la Eurovision”, a scris altcineva. „De aceea iubim Eurovisionul… Pentru că înseamnă unirea dintre țări. Aș vrea ca și publicul să poată face asta”, a fost un alt mesaj.

România s-a clasat pe locul trei în finala Eurovision 2026, cu un vot masiv din partea publicului. Bulgaria a fost marea câștigătoare, iar locul doi a fost ocupat de Israel. Este a treia oară când România se clasează pe podium, după Luminița Anghel & Sistem, la Kiev, în 2005, și de Paula Seling și Ovi, la Oslo, în 2010. O altă performanță notabilă a fost cea a lui Mihai Trăistariu în 2006, la Atena, unde s-a clasat pe poziția a patra cu piesa „Tornero”.

