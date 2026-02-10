Cătălin Zmărăndescu, dezvăluiri emoționante despre momentul în care a aflat că avea o tumoare: „Panica ne-a cuprins”

Cătălin Zmărăndescu a vorbit deschis despre un moment de cumpănă din viața lui, când a aflat că avea o tumoare, la un control de rutină. Fostul campion mondial la MMA a mărturisit că acel moment dificil l-a făcut să se reapropie de Dumnezeu.

Cătălin Zmărăndescu, dezvăluiri emoționante despre momentul în care a aflat că avea o tumoare

În ediția Power Couple România din 9 februarie 2026, Cătălin Zmărăndescu și soția lui, Luiza, au rememorat un moment dificil din viața lor, momentul în care medicii i-au depistat fostului luptător o tumoare.

„În urma unui control medical am descoperit o tumoare. Mă rog, până să ne dăm seama despre ce este vorba panica ne-a cuprins. Îmi place că a fost și întoarcerea mea către Dumnezeu. Lucrurile sunt ok. Sunt bine, nu este nimic periculos. Nimic care să îmi pună sănătatea sau viața în primejdie, dar știu prin ce a trecut ea și nu pot să uit cât de tare se ținea. Știu că în colțul ei plângea de multe ori și am încercat cumva să nu îi spun niciodată că am văzut-o”, a spus Cătălin Zmărăndescu, la Power Couple.

Cum a început povestea de iubire dintre Cătălin Zmărăndescu și soția lui, Luiza

Cătălin și Luiza Zmărăndescu s-au cunoscut la Londra, într-o sală de sport, unde el era antrenor de fitness, iar ea venea cu sora ei să se antreneze. Fostul boxer a remarcat că Luiza nu făcea un exercițiu corect și s-a dus și i-a spus.

„M-am dus să-i spun și am uitat și de clientul meu și de restul clienților și am stat două ore și jumătate cu ea de vorbă. Nu mă întrebați de ce, nici în ziua de azi nu-mi dau seama de ce. Era cea mai frumoasă femeie pe care am văzut-o vreodată în viața mea. Pentru mine era și este cea mai frumoasă femeie”, a povestit Cătălin în septembrie 2024, în emisiunea „În culisele celebrității”, de la Antena Stars.

„La prima întâlnire mi-a spus că o să ne căsătorim în 6 luni și așa a fost”

„Nu am știut cine este. După două săptămâni m-a invitat să ieșim la o petrecere. Au urmat niște ani frumoși, plini de surprize, cu urcușuri și coborâșuri. Cel mai important este că suntem aici, acum, cu două minuni în viața noastră. (…) La prima întâlnire mi-a spus că o să ne căsătorim în 6 luni și așa a fost (râde)”, a spus și Luiza atunci.

Tot atunci, Luiza a dezvăluit cum a cucerit-o Cătălin. „L-am plăcut pentru că mi s-a părut mișto rău de tot că am putut să abordez latura soft, despre copii, familie, vise. Mergeam pe aceeași lungime de undă. Ca om ca bărbat m-a atras. Faptul că mă simțeam foarte protejată în preajma lui”, a spus Luiza.

Cerere în căsătorie în ringul de lupte

Cătălin Zmărăndescu a ales un moment special pentru a o cere pe Luiza în căsătorie. După ce a obținut o victorie importantă în ring, fostul luptător de MMA a invitat-o pe Luiza alături de el, în aplauzele publicului. Apoi, în fața unei săli pline, a întrebat-o dacă vrea să fie soția lui.

„Îmi amintesc că au fost emoții foarte, foarte mari. Era sala plină, era foarte multă lume. A fost un moment emoționant, un moment pe care nu am cum să îl uit niciodată în viață”, a povestit Cătălin Zmărăndescu, la Power Couple, sezonul 3.

Luiza și Cătălin au doi copii împreună, pe Matilda, de 7 ani, și pe Vladimir, de 4. Din primul mariaj, antrenorul mai are doi copii, pe Alexandra și Mihai.

