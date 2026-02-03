Luiza, replică tăioasă pentru Cătălin Zmărăndescu la Power Couple: „Ne despărțim înainte să plecăm de aici!” Ce s-a întâmplat între cei doi

Participarea lui Cătălin Zmărăndescu și a soției sale, Luiza, la emisiunea Power Couple de la Antena 1 continuă să ofere momente intense. În cea de-a patra săptămână a competiției, o probă aparent obișnuită a scos la suprafață gelozii mai vechi și a dus la un schimb aprins de replici între cei doi.
De la tachinări, discuția a escaladat până la o amenințare în glumă cu divorțul, care a surprins atât concurenții, cât și telespectatorii.
În timpul probei, Luiza și-a amintit perioada în care Cătălin antrena multe femei, iar acest lucru a stârnit o reacție puternică. Într-un testimonial, ea a povestit cum vedea lucrurile atunci, iar Cătălin nu a ratat ocazia să o provoace puțin.
„După ce ne-am mutat împreună, domnul Zmărăndescu antrena foarte multe domnișoare. Unele veneau ca să experimenteze kick-boxingul, altele MMA-ul, altele lupta la sol. Toate voiau la sol, dar niciuna nu a apucat”, a spus Luiza Zmărăndescu.
Iar momentul culminant a venit când, pe un ton glumeț, dar ferm, Luiza l-a avertizat: „Vezi că semnăm actele de divorț înainte să ajungem acasă!”
O relație solidă, construită în 11 ani
În ciuda tensiunilor de moment, cei doi formează un cuplu puternic. S-au cunoscut acum 11 ani și au simțit imediat că sunt făcuți unul pentru celălalt. Relația lor s-a oficializat rapid, iar astăzi au doi copii și o legătură care a trecut prin multe încercări.