Luiza, replică tăioasă pentru Cătălin Zmărăndescu la Power Couple: „Ne despărțim înainte să plecăm de aici!” Ce s-a întâmplat între cei doi

Participarea lui Cătălin Zmărăndescu și a soției sale, Luiza, la emisiunea Power Couple de la Antena 1 continuă să ofere momente intense. În cea de-a patra săptămână a competiției, o probă aparent obișnuită a scos la suprafață gelozii mai vechi și a dus la un schimb aprins de replici între cei doi.

De la tachinări, discuția a escaladat până la o amenințare în glumă cu divorțul, care a surprins atât concurenții, cât și telespectatorii.

Gelozia Luizei reaprinde discuții vechi

În timpul probei, Luiza și-a amintit perioada în care Cătălin antrena multe femei, iar acest lucru a stârnit o reacție puternică. Într-un testimonial, ea a povestit cum vedea lucrurile atunci, iar Cătălin nu a ratat ocazia să o provoace puțin.

„După ce ne-am mutat împreună, domnul Zmărăndescu antrena foarte multe domnișoare. Unele veneau ca să experimenteze kick-boxingul, altele MMA-ul, altele lupta la sol. Toate voiau la sol, dar niciuna nu a apucat”, a spus Luiza Zmărăndescu.

Replica lui Cătălin a venit imediat: „Așa crede ea!”

Luiza a continuat, vizibil curioasă și ușor geloasă: „A apucat vreuna?”

Iar momentul culminant a venit când, pe un ton glumeț, dar ferm, Luiza l-a avertizat: „Vezi că semnăm actele de divorț înainte să ajungem acasă!”

O relație solidă, construită în 11 ani

În ciuda tensiunilor de moment, cei doi formează un cuplu puternic. S-au cunoscut acum 11 ani și au simțit imediat că sunt făcuți unul pentru celălalt. Relația lor s-a oficializat rapid, iar astăzi au doi copii și o legătură care a trecut prin multe încercări.

„Am descoperit foarte multe lucruri pe care nu credeam că o să le fac vreodată”, mărturisea Luiza în cadrul emisiunii.

Cătălin a completat-o: „Am descoperit că suntem mai mult decât empatici și umani, amândoi.”

Motivațiile lor în competiție sunt diferite, dar complementare. Cătălin spune: „Pe mine, să văd cât de bun sunt, cu adevărat, la 53 de ani.”

Luiza, în schimb, recunoaște că fiecare limită depășită o ambiționează și mai mult.

Lecțiile care i-au ținut împreună

După peste un deceniu de relație, cei doi au învățat multe unul de la celălalt. Luiza spune: „Am învățat de la Cătălin să am ambiție.”

Iar Cătălin recunoaște că a preluat din calmul ei: „Recunosc, am învățat să găsesc armonia.”

În competiție, se susțin reciproc și tratează fiecare zi ca pe o provocare comună. „Ne-am dat seama că, avându-ne unul pe celălalt, putem trece munții”, au spus ei.

Foto – Facebook

